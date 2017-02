Le mythe Macron...

Emmanuel Macron en campagne construit, autour de lui, un mythe, une illusion : il tenait un grand meeting, ce samedi 4 février, à Lyon.

Un reportage sur France 2, lors du journal de 20 heures, était consacré à cet événement, on y voyait la foule qui se pressait, pour écouter le tribun, on voyait des gens qui l'embrassaient, le congratulaient, des anonymes et des personnalités : par exemple, Geneviève de Fontenay.

Une journaliste commentait en voix off : "A l'extérieur, pour tous ceux qui ne rentreront pas, leur champion leur adresse un message", et on voit Emmanuel Macron qui déclare : "Vous pourrez dire : j'étais là !"

Un tel propos montre la suffisance et l'enflure du personnage : il transforme son meeting en un événement historique qui va changer le destin de la France...

"En toute simplicité", commente, alors, ironiquement la journaliste.

Dans son discours, le candidat à la présidentielle fustige ses différents adversaires, mais il n'évoque pas son propre programme qui reste dans le flou.

En voyant ces images, on se dit : "Macron est un mythe" qui utilise les médias pour se construire une image de modernité.

Emmanuel Macron, à deux mois et demi des élections, n'a toujours pas révélé son programme : il se gargarise de mots, il s'enfle d'importance, et de références diverses : De Gaulle, Mitterrand, Chirac...

Tout autour, la foule en délire applaudit son candidat....

Incroyable ! Ce candidat sans programme qui réunit tant de gens autour de lui !

Emmanuel Macron nous vend du rêve : il a fait la Une de nombreux journaux, il a a su utiliser la presse et les médias pour peaufiner son image.

Au fond, il est à lui tout seul un programme : il se présente comme un héros incontournable, quelqu'un qui va changer la France.

L'ubérisation de la société... c'est ce qu'il propose ? Autant dire une précarisation du travail, telle qu'on peut la voir chez nos voisins britanniques...

De petits boulots pour survivre, des emplois précaires cumulés, une dérégulation du monde du travail, un détricotage des droits sociaux...

Macron se déclare progressiste mais ce n'est pas en anéantissant les droits des salariés, au profit des actionnaires, des banquiers, qu'il va améliorer le sort des gens modestes.

Macron est un mythe : ses discours ampoulés et suffisants sont la marque d'un personnage fabriqué et factice.

