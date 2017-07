Le Nouvel Ordre Mondial une lubie de complotistes ?

J’ai beaucoup de proches qui sont pro Macron, et souvent avec de solides arguments et beaucoup de sincérité. A ceux-ci je dis : vous êtes sincères et surement très informés de ce qui concerne la politique et je respecte vos avis et votes.

Seulement voilà : Macron fut élevé chez Rothschild, et jugé par ses pairs suffisamment excellent pour être intégré directement comme associé. Ce furent les Rothschild et leurs amis qui le désignèrent, le financèrent et le promurent pour 2017 avant tout, et le petit alla faire un tour chez Bilderberg se faire adouber.

Chez Rosthchild on apprend à inverser le sens des mots et à faire l’agneau pour se comporter en loup. Cette famille appartient au haut de la pyramide, et quand on étudie de près l’histoire depuis le début de la chrétienté et surtout depuis la révolution française (et qu’on sait qui a financé celle-ci), que l’on relie cette famille à d’autres et à des sociétés secrètes et occultes…

Quand sous les belles promesses électorales et sous les jolis mots et les beaux sourires on a compris l’esprit et la lettre du projet que sous-tend sournoisement la feuille de route de l’élu et la nécessite de tuer les deux partis de l'ancien régime pour leur substituer une sorte de parti de gouvernement unique pas majoritaire loin de la mais aidé par des tas de petits partis désunis…

Quand on a longtemps étudié les croyances de ces familles, ce qu’elles veulent et ce à quoi elles s’adonnent en secret, avec entre autres leurs propres écrits à l’appui (cf l’autobiographie de David Rockefeller). Qu'on a lu les écrits de Pike, également des tas d’ouvrages sur l’occultisme, un nombre incommensurable d’ouvrages sur la Haute Franc Maçonnerie, la Kabale, le New Age etc. et qu'on a visionné des centaines de témoignages en ligne...

Et quand on a pris connaissance et qu’on a fini après énormément de mal à admettre que tout ceci est vrai même si on n’a absolument aucune envie que cela le soit.

Qu’on est croyant, chrétien, catholique et que la foi pour soi dépasse de beaucoup tout le reste et notamment les opinions politiques. Qu'on sait que dans l'histoire des civilisations la seule qui ait rejete toiute foi pour lui substituer la religion de l'homme pour l'homme et le culte de la raison toute puissante c'est bel et bien la nôtre, et que celle-ci est en train de ratisser peu à peu toutes les autres dans un vaste projet appele Nouvel Ordre Mondial avec Un gouvernement, Une et une seule Religion, Un tribunal, Une monnaie, Une économie globalisée. Avec ce mensonge a àa clef d'acceptation de toutes les différences pour en fait toutes les supprimer en un vaste tout informe...

Et que par ailleurs l’Apocalypse selon Saint Jean, Fatima, tous les prophètes, tout ça donc, le champ rationnel ET le champ spirituel non rationnel, tout ça on a étudié à fond avec beaucoup d’autres inconnus et qu’on a fini par les rejoindre…

Eh bien on ouvre les yeux, on crie dans le désert et on ne tombe dans aucun panneau.

Ah Raison, ah système de croyances, ah individualisme, ah matérialisme : que d’aveuglements en leur nom. On ne prêche hélas que les convaincus. Mais ca vaut quand meme le coup d'essayer inlassablement.

Souvenons-nous de cette citation d’Arthur Schopenhauer (merci mes études de philo) :

" Toute vérité franchit trois étapes. D'abord elle est ridiculisée. Ensuite elle subit une forte opposition. Puis elle est considérée comme une évidence