Le pain, tradition française, tradition perdue ?

@Jeussey de Sourcesûre

Bonjour,

des solutions il y a en a des tas,mais des emmerdeurs et des chercheurs de merde beaucoup plus !. Alors pour faire un pain basique et mangeable et savoureux de tous les jours. La solution la plus simple est celle ci .

acheter une machine à pain.non pas pour le cuire,mais pour pouvoir programmer son pain.« eh ! ,oui les gens vont bosser pour acheter leur farine. Mettre 30 cl d’eau dans le bac ,une pincée de sel, de la farine de son choix,500 g .Éviter la farine blanche ,le pain se conserve moins longtemps.Faire des mélanges au gré de ces essais et gouts. Pour l’acheter ,il suffit d’aller au marchand ou dans une minoterie et en prendre au minimum 10/20kg ,cela ne se perd pas. De la levure et de mettre sur programme pâte ;la machine démarre seule et s’arrête seule aussi.Le temps revenir le soir la pâte a eu tout l temps de lever. Préchauffer son four (perso ,pour un four ménager,je met 230°,car les températures ne sont pas toujours faibles sur les thermostats) étaler la pâte sur une plaque et la ciseler avec un couteau ou une lame de rasoir et l’enfourner pendant 21 mn. Pendant ce temps la tu as le temps de mettre la table,faire ta bouffe »oh ! ton délicieux fumet." Et il y en a des solutions a la pelle. Je préfère ,faire moi même mon levain et laisser ma pâte pendant 24H00 lever et reposer,mais il faut toujours commencer par ce qui est simple ,pratique et sans contrainte après chacun fait comme il le veut et avec le temps qu’il veut consacrer.Au boulot de source sure ,en parlant de source sure ,il faut préférer l’eau douce ou l’eau minérale,c’est meilleur .Voila ! cestpasgrave.