Le Pape et l’immigration : écriture du désastre, faute géopolitique ou faillite d’une magistrature morale ?

A l´auteur @Renaud Bouchard.

Le Pape a raison dans ce qu´il dit sur l´accueil de l´étranger, il prend cette sagesse de l´Écriture, et en tant que Pape, il ne peut que prêcher ce que son Maitre Jésus le Christ est venu donner comme Message, et ce Message ce résume en un seul mot, « AMOUR ». Jésus á été celui qui a pleinement pratiqué ce mot , jusqu´ á donner sa vie pour sauver cette humanité.

Alors si Lui le Maitre Jésus l´a fait, comment voulez vous que son Successeur sur la terre réagisse, sinon en demandant que cet AMOUR soit pratiqué, quitte maintenant á ce que cet AMOUR ne soit pas pratiqué, cela sera une autre affaire.

Le Pape donne des recommandations qui pourront être suivies ou pas, mais en tant que Pape, il marche sur les pas de son Maitre Jésus, ne pas le faire, serait une faillite á sa Mission.

Je ne sais pas si vous êtes Chrétien, mais si vous l´êtes, vous l´avez sans doute dû l´apprendre au Cathéchisme de l´Église catholique que préside ce Pape, il n´invente rien, il ne fait que continuer á dire ce que le Christ a dit á savoir, aime ton prochain comme toi même.

A la fin de notre vie, une seule question sera importante devant Dieu, combien nous avons aimé notre prochain, « j´étais nu vous m´avez habillée, j´étais malade et en prison vous m´avez visité, j´avais faim vous m´avez donné á manger, j´étais étranger vous m´avez accueilli », certains le font un peu, d´autres mieux, d´autres très peu, d´autres jusqu´au don de leurs vies.

Il ya quelques jours le 14 Août, l´Église Catholique célébrait la fête de Saint Maximilian Kolbe, un prêtre Polonais qui donna sa vie en échange de celle d´un jeune père de famille qu´on voulait éxécuter á Auschwitz le terrible camps de concentration nazi. Le Père Kolbe alla jusqu´au bout de la logique de l´AMOUR, á savoir, donner sa vie pour un autre qu´il ne connaissait même pas, exactement comme son Maitre Jésus qui a donné sa vie pour nous, et nous autres ne devons que marcher sur ses traces, je vous parle lá en tant que Chrétien, pour un non Chrétien cela sonne autrement, mais pour un Chrétien, c´est la norme á suivre, maintenant qu´il l´a suive ou pas, est une autre affaire.

Un autre exemple de l´accueil ou de l´Amour du prochain, celui-ci donné par Jésus : Jésus a une conversation avec un homme et au cours de cette conversation, le monsieur demande á Jésus qui est son prochain.

Jésus lui dit cette parabole. Un homme fut attaqué, brutalisé et dépouillé par les bandits qui le laissèrent presque mort au bord de la route.

Tour á tour, un prêtre, un docteur de la loi, un scribe, un pharisien, bref tous ce qui ce disaient les vrais adorateurs et connaisseurs de Dieu, aucun d´eux s´arrêta pour porter aide au blessé.

Arrive un Samaritain, il voit le blessé, a pitié de lui, le met sur sa monture et lui le Samaritain marche á pieds, amène le blessé dans l´auberge oú il devait loger, et lui fait prodiguer les soins, le sauvant ainsi la vie.

Au moment de partir car ce Samaritain était en voyage, il demande á l´aubergiste de prendre soin du blessé, et qu´á son retour, il lui payera tout ce que cela aura couté.

Alors, Jésus demande á ce monsieur, d´après vous qui a été le prochain du bléssé ? le monsieur répond, c´est celui qui lui est venu en aide, á savoir, le Samaritain, Jésus lui dit, va et fait de même pour ton prochain.



Pourquoi Jésus cite la personne du Samaritain ?, c´est justement pour montrer ce que cela veut dire aimer son prochain. Les Juifs et autres docteurs de la loi, pharisiens et scribes méprisaient les Samaritains, les prenant pour des moindre que rien, disants que c´est eux les vrais adorateurs et connaisseurs de Dieu.

On ce serait alors attendu que c´est l´un de ce vrais connaisseurs et adorateurs de Dieu qui s´empresse auprès du blessé et lui vient en aide, mais non, aucun ne mettra en pratique cet amour du prochain que Jésus enseignait, mais une personne á la religion douteuse comme on dit, á savoir, un Samaritain.

C´est cette aide á son prochain que demande le Pape lorsqu´une personne en détresse sonne á votre porte, on ne réfléchi pas, on ne demande pas ses papiers, ni sa nationalité, on lui vient en aide sans condition exactement comme le bon Samaritain l´a fait.

Dieu est le pourvoyeur des moyens, il viendra aussi en aide á celui qui aide son prochain en lui fournissant assez pour continuer son travail d´aide á la détresse.

Mon commentaire ici ne s´est pas placé sur les causes de déplacement de ceux qui viennent demander de l´aide, non, mon commentaire s´est juste placé du point de vu de l´enseignement du Christ que le chrétien a récu et qu´il devrait appliquer pour être en communion avec le Christ et ainsi, son attachement á cet enseignement du Christ, á savoir, aime ton prochain comme toi même.

S´il vous plait l´auteur, n´incriminez pas le Pape, il ne fait que faire son devoir de successeur du Christ, je serai á sa place, je ferai exactement pareil.