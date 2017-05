LE PEN vs MACRON

Retour au CM2

Bon, je me suis dit, mon gars, va falloir t'y faire... C'est l'un ou l'autre. Et dans la mesure où tu ne choisis pas entre les deux, ben, pour rester démocrate, il faudra subir cinq années de plus en courbant le dos comme d'habitude. Encore que dans la mesure où mon choix initial était radicalement différent des deux compétiteurs restants, je m'autorise, à titre personnel, le droit immuable de tailler des costards, aussi bien au gagnant qu'au perdant.

Donc, première étape !!

Jeter un œil plus ou moins attentif à ce "fameux débat ou plus de 25 millions de français allaient assister (France Info)", histoire de ne pas mourir idiot comme on dit couramment. Avec 16 millions, ce n'était déjà pas mal, mais je voudrais bien savoir combien, comme moi, ont craqué au bout de moins d'une heure.

En effet, très rapidement, un étrange sentiment m'a envahi.

Habitué à écouter les meetings du leader de la France Insoumise, j'avais pris l'habitude d'un certain niveau de discussion avec une argumentation précise et bien construite.

Là, j'ai eu le sentiment de passer d'un amphi universitaire à une cour de récréation du CM2. Les attaques plus ou moins stériles fusaient sans arrêt, quand on ne tombait pas carrément dans le "fake news" à la Donald Trump.

J'ai noté à ce sujet que quand la patronne du FN répondait en sous-entendu à Jean-Luc Mélenchon un "faites attention, ça pourrait vous arriver", nulle indignation, nulle remarque n'est apparue de la part des journalistes. Sur RMC ce matin, le sous-entendu concernant un possible compte offshore aux Bahamas détenu par le chef d'En Marche ! a recueilli un concert de remarques désobligeantes. Traitement de l'information à géométrie variable, ces radios populistes nous y ont habitué !!

Si on revient aux histoires de compte offshore, il y a fort à parier que Marion Anne Perrine Le Pen parle en connaissance de cause... http://www.tdg.ch/suisse/lingots-jeanmarie-pen-caches-suisse/story/29339326

De toute façon, le terrain des affaires n'était vraiment pas un sujet à aborder pour la candidate nationalistes, Emmanuel Macron, hormis des dépenses aussi somptuaires que difficiles à justifier, n'a pas été mis en cause autrement que dans des informations totalement fabriquées.

Le domaine économique, bien qu'il ne corresponde pas du tout à l'optique que je défends, était vraiment mieux maîtrisé par le même Macron. Compte tenu de son passé, il y avait fort à parier que ce soit le cas.

Les idées de Marine Le Pen, comme d'habitude, proposent des solutions fausses à des problèmes bien réels. Se prétendant la candidate du peuple, il suffit de voir quelles sont les orientations prises par les mairies aux mains du FN pour constater invariablement que ce sont toujours les plus démunis qui souffrent de la gestion d'extrême droite. Mais je n'ai aucun doute à ce sujet. Un chômeur est forcément un feignant d'assisté dans l'esprit d'un militant FN, et la CMU est un privilège réservé aux étrangers dont il faut rapidement supprimer l'existence.

Basé sur des constats faux - je passe sur les millions d'immigrés clandestins prêts à s'attaquer aux intérêts de la France - le programme du Front National ne peut en aucun cas donner des solutions réellement applicables à la vie de tous les jours.

Donc, et pour conclure, vraiment rien de nouveau sous le soleil !! Il aurait fallu bien plus que le calme affiché d'Emmanuel Macron pour me faire, ne serais-ce qu'une seconde, avoir l'idée de mettre un bulletin en sa faveur Dimanche. Son monde "ubérisé" du "en marche ou crève !" ne convient pas du tout à un humaniste solidaire comme moi.

Le sourire affiché - je me demande si il ne s'agit pas d'une opération de chirurgie esthétique - et terriblement artificiel de la cheffe de file de l'extrême droite, entre les clins d'œil outranciers et les dénigrements agressifs de ses militants, n'a également aucune chance de me voir orienter mon vote vers ce bord politique. On ne se refait pas comme cela.

Donc, comme le tiers de la France Insoumise, tel que le résultat a été donné suite à la consultation, je m'abstiendrais Dimanche.

De façon militante, en me déplaçant au bureau de vote - je compte passer vers 18H voir le taux de participation - et en saluant les membres du bureau où je vote et où je suis généralement assesseur.

Nul n'a le droit de critiquer ce choix car, autant que je sache, c'est mon droit le plus strict. De la même façon qu'un conducteur qui roule à 90Km/H a le droit de s'arrêter sur une aire de stationnement pour regarder le paysage.

Je militais pour le droit de vote obligatoire, or, la majorité des français n'en a pas voulu.

En bon démocrate, je respecte ce choix et utilise cette possibilité qui m'a été offerte par mes concitoyens.

Bon Dimanche à tous !!