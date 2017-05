Salut.....

pour moi il n’y a pas le peuple et la nature...c’est déjà faux et indique pour moi déjà que les problèmes sérieux des humains ont déjà commencé à ce moment ou cette phrase est dite..

ceci n’a pas de lien direct avec le propos de l’auteur qui prends en fait la tangente de ce que je dis ici...

il y a la nature des choses et les animaux,plantes,etc etc sont la nature, nous aussi...il y a un ensemble X qui nous est inconnu sauf a certains par songes, rêves, visions etc par tous moyens sauf par la pensée donc

les animaux ne s’adaptent pas à la nature ils sont comme TOUT partie de celle ci....

seule la pensée humaine qui ne se connaît plus elle même pour ce qu’elle est réellement, depuis l’événement que relate l’allégorie hermétique,enfin ce qu’il en reste , de Adam et de Eve ,allégorie piquée Dieu sait ou cela, la pensée humaine est un programme ’« »« »programmé« »« par ??? et limité pour survivre pratiquement , un outil qui analyse uniquement le passé qu’elle a elle même enregistré , son passé donc, sans savoir cela ,seule la pensée perçoit les choses faussement sous cet angle...

en clair notre perception de ce qui est est totalement faussée par notre pensée qui essaye de se substituer elle à la nature profonde de L’Univers qui lu est parfaitement inconnu et le restera à jamais ...ainsi pour nous la vie n’est plus que » ce que moi je veux« .....et donc un désastre personnel et global, malgré quelques éjaculations brèves de temps en temps si un de mes désirs est atteint...

la pensée humaine EST devenue le problème central ,majeur,unique des humains..elle n’était pas prévue pour fonctionner seule..sauf à l’enfance..et encore déjà là on voit que le désastre commence a pointer son nez..

etc..c’est pas gagné....donc la mauvaise nouvelle est que le pire comme depuis genre 3 à 5000 ans selon degré de mensonge de l’histoire officielle va continuer..avec moments de péris quand trop est détruit , genre la paix de la guerre....

la bonne nouvelle est que ceci peut à chaque instant prendre un autre chemin....pour chacun..et que nos capacités en pannes sont là pour tout le monde avec comme toujours dans la nature des variantes en surface....et que elles peuvent se réveiller si.....

et là je m’arrête pour le moment...

a suivre ou pas..car c’est »l’humeur« qui décide , pas moi en tant que » moi je« ...

je cite l’auteur : c’est le prélude à de grands changements.

Personnellement je ne vois rien de profond de ce coté car la masse joue au même jeu que les élites, compétition, hiérarchie sociale financière, mythe du meilleur , mythe du chef ..etc etc

en fait c’est la masse elle même qui a permis et permet à ces pseudo élites d’être...

ceci sera nié..ce qui fait que ceci va perdurer...

et donc pourquoi y aurait il un changement radical à venir ?? alors que le NOM en fait enfonce le clou et ce de plus en plus profond et même si pseudo révolte en surface il y a , un mécontentement seulement en fait il y aurait, le NOM est assuré de rependre les rênes de suite car il possède tout, nous compris ...

sauf si nous transmutons le plomb en or en nous mêmes , et donc tournons volontairement la page de la compétition qui est guerre et toutes nos saloperies en coopération et partage équitable...pour cela il faut en comprendre la profondeur...or à ce sujet je constate que notre cerveau ne fait que ressortir ce que le maître a bien voulu y mettre .....

la masse ne veut pas de cela parce que elle n’en a même pas conscience ni même l’idée....SAUF exceptions pas assez nombreuses pour provoquer un basculement ....

Toute solution est dans le problème, il y a toujours une solution, mais pour nous elle n’a jamais été humaine donc jamais lie à notre pensée qui est un outil pratique,tien de plus, rien de moins ..il est vital et un danger mortel si il essaye d’envahir des champs ou il n’a aucune compétence par programmation ..voila pourquoi le NOM nie même les »fausses religions" car dedans il y a matière à réflexion juste...

si vous souffrez mentalement, la pensée n’y pourra rien du tout....soyez d’abord les effets de celle ci....car la souffrance c’est vous , pas un élément séparé..ensuite voyez par vous même ce qu’il en advient...si vous espérerez quoique ce soit, rien ne se produira que le pire qui va continuer...

le miracle sera provoqué par l’éveil de nos autres capacités....

ainsi souffrir est un processus...si on ne résiste pas...la pensée qui ne comprends rien de tout cela résiste...c’est le début du malheur..

je sais çà parait dément....mais l’est ce vraiment ?? ceci est juste du vécu par une théorie intello..une plongé vite fait dans un peu de notre psyché....mais ceci ne peut qu’être votre découverte..ce chemin se fait seul..savoir être seul paradoxalement permet de bien vivre avec les autres en harmonie relative , celui qui vit n’en veut pas aux autres seul celui qui souffre et fuit ça propre création qu’est sa souffrance va le faire..

merci à l’auteur ......