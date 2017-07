Le pharaon Macron face à la réalité, incarnée par Mélenchon

Elu président de la République, depuis deux mois, grâce aux tenants du Nouvel Ordre Mondial, Macron plane encore sur son nuage. Il a, certes, restauré l’image de la fonction présidentielle, mais les vraies réalités du pays échappent à cet énarque banquier. A l’Assemblée nationale et dans la rue, les Insoumis de Mélenchon incarnent la seule opposition crédible.

Avec l’élection de Macron, l’obligé des riches, à la présidence de la République française, la Cia peut se réjouir. Les chantres du Nouvel Ordre Mondial également qui, à coups de millions d’euros de promotion -et de pressions diverses-, ont réussi à placer à la tête de la France un homme répondant parfaitement au profil du chef d’Etat, soumis à deux de leurs règles fondamentales : obéissance absolue aux puissances de l’argent, subordination à l’Etat qui incarne les intérêts des plus riches de la planète : les Etats-Unis.

Critères que l’ancien associé-gérant de la banque Rothschild réunissait naturellement, en plus d’être un pur produit de l’élite auto-proclamée dominante du pays, parce qu’issu des soi-disant « grandes écoles » : ENA, Sciences-Po, etc. Avant lui, il y a dix ans, les Etats-Uniens avaient cru faire le bon choix en la personne de Sarkozy, un de leurs agents, pour se rendre finalement assez vite à une évidence : le personnage, trop limité intellectuellement et culturellement, empêtré dans de multiples affaires judicaires –trois mises en examen à ce jour- devenait dangereusement incontrôlable. Outre qu’il prétendait rivaliser avec le président des USA de l’époque, Barack Obama.

Sarkozy présentant beaucoup plus d’inconvénients que d’avantages pour le Nouvel Ordre Mondial, les Etats-Uniens se sont rabattus sur l’option Hollande, un authentique faux socialiste, lequel, sans attendre, leur donna les gages d’une vassalité sans faille. Sauf que la pitoyable gouvernance de Hollande, champion du mécontentement tous azimuts, n’a pas tardé à exciter les ressorts d’une rébellion par des Français excédés. C’est alors que poussé, voire habilement recommandé, par Attali et Minc, deux « redoutables » ténors de l’économie ultralibérale, le sauveur des riches a été introduit dans le cénacle, accueilli, certes, avec hésitation, par le maître de l’Elysée, mais néanmoins comme secrétaire-général-adjoint, ce qui n’est pas rien.

En apparence, une France rassemblée

Mou mais pas fou, Hollande avait immédiatement identifié le danger de faire entrer dans les entrailles du pouvoir, ce jeune loup, aux dents incroyablement acérées, dissimulé derrière un visage lisse d’adolescent shakespearien. Comme l’impéritie sarkozienne avant lui, l’incompétence de Hollande à gouverner la France a fini par alarmer les hautes sphères du Nouvel Ordre Mondial. Lesquelles lui ont sans tarder imposé un de ses sbires les plus zélés, en la personne du matador Valls, mais sans plus de résultats. Heureusement, le plan M (Macron), parallèlement mis en place, par l’entremise d’Attali, allait, finalement, se révéler le bon choix et faire, de surcroît, voler en éclats, le paysage politique français.

D’opportunes révélations, au palmipède national, sur les emplois fictifs familiaux du candidat Les Républicains, achevèrent de dégager la route de l’élection présidentielle à celui qui allait devenir le premier pharaon français, le 21 mai, en précipitant l'élimination, dès le 7 mai, du taciturne Fillon, qui se voyait déjà calife à la place du calife. Un châtelain psychorigide, fils de notaire, catholique intégriste, prêchant les privations pour les plus démunis et l’opulence pour lui-même et les siens. Un programme qu’une bonne partie de son camp –les gaullistes sociaux, notamment- ne trouva pas du tout de son goût.

Bientôt deux mois de France « En Marche » ! Après des décennies de « sur-place », le pays bouge… Ou commence à le faire, d’après ses vainqueurs qui, répondant aux consignes de leur maître, affectent la modestie. Vu de loin, les images sont attrayantes. En apparence, une France rassemblée comme jamais, comptant en son sein (presque) toutes les sensibilités politiques. De fait, il faut reconnaître à ce nouveau et sémillant président de nous avoir épargné l’avènement de Fillon, voire de Valls. Il a débarrassé le socle politique des scories politicardes qui l’encombraient depuis trente ans. A quelques centaines de milliers de voix près, le mérite en serait revenu à Mélenchon, le trompe-l’œil macronien en moins, l’authenticité politique de la France Insoumise en prime.

Mélenchon, le seul opposant crédible au pharaon

En effet, au fil des semaines, et surtout passées les vacances d’été, les Français vont se rendre compte de la supercherie macronienne. Les ingrédients d’une chienlit politicienne sont réunis au sein de l’Assemblée nationale. Des députés LR divisés entre les « constructifs » et les « canal historique », un reliquat d’une trentaine de députés dits « socialistes » totalement incohérents, est ce qui reste de l’UMPS, face à un assemblage hétéroclite de plus de 400 députés, sous la bannière LRM, aujourd’hui dominants. Dans l'hémicycle, Mélenchon et ses 16 autres députés insoumis apparaissent d’ores été déjà comme la seule opposition crédible.

L’impression positive, à tous égards, produite par le candidat à la présidentielle Mélenchon, a marqué les esprits et contraste singulièrement avec l’intérêt du pharaon Macron, lequel se situe aux antipodes des aspirations à mieux vivre du peuple. Macron fait d’abord le bonheur de ceux qui l’ont aidé à conquérir le pouvoir élyséen. Les réalités d’une vie quotidienne faite d’embûches et de contrariétés, et surtout de souffrances pour les moins favorisés, vont se heurter très vite à une politique qui n’a d’autre objectif que de protéger le Nouvel Ordre Mondial.

Déjà les premiers couacs, sur fond de rigueur budgétaire, imposée par Bruxelles, voient se cabrer les plus hauts responsables contre le pharaon, à l’exemple du chef d’Etat-Major des armées, Pierre de Villiers, maladroitement recadré par Macron, alors qu’il n’est que dans son rôle en s’inquiétant des coupes sombres dans le budget militaire.

Déjà les premiers couacs, les Insoumis en pointe contre la loi travail

Après les premiers couacs des affaires Ferrand, Bayrou, Sarnez, ministres contraints à démissionner, quelques semaines seulement après leur nomination, d’autres aspérités sont en vue. La loi travail, notamment. Lorsqu’elle apparaîtra telle qu’en elle-même, c’est-à-dire, comme une régression sociale majeure, cette loi, qui vise à pérenniser la précarisation des conditions de vie des gens, ne manquera pas de susciter de vives oppositions politiques et syndicales. Lutte dont la France Insoumise de Mélenchon s’est d’ores et déjà faite le porte-drapeau.

Cette réalité de la gouvernance au quotidien, qui, en fait, échappe à l’entendement profond de ce président hors sol, pur produit des écoles élitistes françaises, le confrontera à une autre réalité : un président ne dirige pas le pays pour l’intérêt exclusif d’un obscur Nouvel Ordre Mondial, mais pour l’intérêt et le bien-être des gens.

Rendez-vous est pris avec une histoire macronienne qui risque de voir s’accélérer son cours dans un sens imprévu, voire inattendu, pour son auteur principal.

Verdi

Mardi 18 juillet 2017