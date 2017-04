Comme prévu, ils nous refont le coup de 2002 : chacun est sommé de choisir au deuxième tour entre l'accroissement des inégalités, l'austérité, le matraquage fiscal, la mondialisation sans frontières, la disparition de la France au sein d'un Empire supra-national dirigé par l'Allemagne, la fin des acquis sociaux, la dictature des technocrates de Bruxelles... Bref la même politique qui a été menée par François Hollande depuis 5 ans et les "heures les plus sombres de notre histoire".

J'écoutais Europe I, hier soir, en rentrant de Paris et tous, absolument tous (sauf Jean-Luc Mélenchon) de Daniel Cohn-Bendit à François Fillon, appelaient à voter pour Emmanuel Macron pour "faire barrage à Marine Le Pen".

Donc le "piège à cons" de 2002 : le duel Chirac - Le Pen au 2ème tour va refonctionner comme prévu : ce sera Emmanuel Macron, la marionnette du système, avec un score de république bananière.

Le libéralisme est désormais, comme le disait Sartre à propos du communisme "l'horizon indépassable de notre temps", mais ne vous inquiétez pas, les riches vont peut-être se pencher, à leurs moments perdus, quoi qu'on ne voit pas très bien, politiquement parlant, ce qui pourrait les y obliger, sur le sort des petits retraités, des chômeurs et des "sans dents".

Comme disait le prince Salina dans Le Guépard : "Pour que rien ne change, il faut que tout ait l'air de changer." Tout est joué d'avance et on se demande bien pourquoi on se fatigue à aller voter.

Je n'ai voté ni pour Emmanuel Macron, ni pour Marine Le Pen, mais me voilà sommé par les "grandes âmes" de me jeter dans les bras de Macron, sauf à renier mon grand-père juif et mon père résistant... Ah ! Si le Front national n'existait pas, il faudrait l'inventer !

Je pense qu'on a compris à présent (sauf les idiots utiles) à quoi servait le Front national et pourquoi on l'a favorisé (François Mitterrand durant son deuxième septennat)

Comme je n'ai à répondre que de moi-même, qu'il me reste une parcelle de dignité et d'esprit démocratique et que je n'ai envie de vivre ni en "macronie", ni de mariner dans la xénophobie, je crois que je vais aller à la pêche...

Et j'emm... Daniel Cohn-Bendit, l'histrion opportuniste, l'idiot utile de la spéculation financière et de l'oligarchie européiste, pour qui j'ai crié comme un crétin, avec les autres crétins : "Nous sommes tous des juifs allemands" (Ben non !) en mai 68.

Comme disait Charles Baudelaire, il faudrait ajouter deux articles à la constitution : le droit de se contredire et celui de s'en aller. Surtout celui de s'en aller.