Le Pragmatisme de Donald Trump

Le discours politique de l'administration Trump a radicalement changé sur de nombreuses questions, y compris les relations avec l'OTAN. Après avoir décrit cette organisation comme obsolète, le président Trump a récemment déclaré que ce n'est plus une entité obsolète.

La dernière déclaration a dispersé les préoccupations des membres de l'OTAN depuis que Trump a pris son pouvoir en janvier dernier. Il semble que la récente visite du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg à Washington, avait pour but de regarder de plus près l'approche de Trump concernant l'OTAN.

Il est remarquable que Trump ne soit jamais satisfait du rôle et des objectifs de l'Alliance et a même remis en question sa raison d'être, considérant que les États-Unis paient une part élevée des dépenses de l'alliance par rapport au reste des Etats membres. Cependant, Trump a confirmé que l'alliance a gagné une grande importance après le danger croissant du terrorisme et a appelé la coalition à faire davantage pour lutter contre le terrorisme international et soutenir les partenaires en Irak et en Afghanistan.

J'aime que Trump change facilement de position et ne se sent pas embarrassé de changer ses positions et ses points de vue sur les pays et les problèmes. Il semble qu'il ne se préoccupe même pas des différences entre sa position et les positions du personnel et des conseillers dans son administration, ce qui confirme ce que j'ai suggéré dans un précédent article selon lequel l'administration américaine adopte la stratégie de confusion en traitant les dossiers essentiels les plus sensibles dans la politique étrangère des États-Unis.

Cette stratégie rend difficile aux autres d'anticiper les réactions de l'administration américaine en fonction de l'expérience passée. Cela contribue beaucoup au pouvoir américain de dissuasion, en particulier depuis l’attaque des missiles sur la base syrienne d'al-Shayrat. La récente attaque a prouvé que l'administration Trump est différente de celle d'Obama et que Trump n'exclut pas les mesures militaires.

En plus des rapports des services de sécurité spécialisés américains, qui reconnaissent le rôle et la valeur de l'alliance dans les stratégies globales des États-Unis, l'un des facteurs les plus importants dans ce changement de position sur l'OTAN est que le président a compris l'importance de l’appui des partenaires de l'OTAN aux futures décisions militaires. Trump était clairement reconnaissant au soutien de l'OTAN pour l’attaque des missiles contre la base syrienne, remerciant les alliés d'avoir appuyé cette décision.

Il y a eu un autre changement relatif dans l'attitude du président Trump à l'égard de la Russie. En fait, la relation chaleureuse entre le Kremlin et la Maison-Blanche a été estimée durer pendant quatre ans, mais quelques semaines après que Trump a pris son poste, les relations entre les États-Unis et la Russie ont été décrites comme étant « les pires dans l’histoire », surtout parce que Moscou a refusé de retirer son soutien pour al-Assad après l'apparente attaque d'armes chimiques.

Trump a utilisé la divergence d'intérêts avec Poutine pour rappeler à ceux qui critiquent sa relation avec la Russie de son slogan : l'Amérique d'abord, mais l'attitude de Trump à l'égard de la Russie a peut-être changé - tout comme ce qui s'est passé avec l'OTAN - après qu'il est devenu président et a pu jeter un coup d’œil sur les rapports de renseignement et de sécurité.

Le président pourrait faire plus de changements d'attitude et défendre ferventement ses nouvelles attitudes. Un changement de l'attitude de Trump à propos de l'Iran est attendu, étant donné que l'administration américaine n'a pas abordé l'accord nucléaire signé avec l'Iran récemment. Les États-Unis se sont engagés dans l'accord nucléaire tant qu'il n'y a rien de nouveau à cet égard, a déclaré un haut responsable américain aux agences de presse dans une déclaration vague. Si nous considérons cette déclaration à la lumière des derniers changements dans d'autres dossiers, il est très probable que quelque chose de nouveau s'est produite, mais Washington ne veut pas l'annoncer afin de ne pas mettre en colère ses alliés dans le CCG.

Nous devons attendre un peu pour connaître l'agenda actuel de la Maison-Blanche au sujet de l'Iran, d'autant plus que l'attention des États-Unis est désormais largement axée sur la menace nord-coréenne.

En ce qui concerne les relations américano-russes, ces changements constituent une leçon importante dans les relations internationales, où la personnalisation des relations est évitée parce que les relations internationales dépendent des intérêts des États. Il est vrai que le facteur personnel, la chimie des relations humaines, a un effet dans le renforcement ou la ruine des intérêts des États ; cependant, la base des relations internationales reste axée sur les intérêts des États plutôt que sur les individus. Il manque quelque chose dans le monde arabe, où beaucoup sacrifient leurs intérêts stratégiques pour des avantages personnels pour les hauts fonctionnaires.

L'histoire arabe raconte de nombreuses histoires sur le rôle des relations personnelles dans la situation actuelle de notre région. Les conflits entre certains dirigeants et les sensibilités qui existent parmi eux ont coûté de nombreuses opportunités et ont causé des espoirs perdus d’améliorer les conditions des peuples.