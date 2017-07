Le président et un type qui n’est rien

D autres avant lui ont tenus le meme type de langage.

pour un homme intelligent . il ne se doute de rien de ce qu il dit .

mais le pire c est que beaucoup vont se ralier à cette parole ; car ces personnes pensent être des personnes d’ une très haute valeur et s’octroient le droit d écraser les autres , ne sachant pas si demain , ce ne sera pas sur eux que l on marchera . mais ça les rassure un temps . et durant ce temps ils jouent comme les autres avec la bête .