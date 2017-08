Le président Macron doit protéger Sibeth Ndiaye

Sibeth Ndiaye, Conseillère en communication du président Macron, est au cœur d’une polémique autour d’un SMS désobligeant qu’elle aurait envoyé après la mort de Simone Veil, grande figure de la conscience de la Shoah en France. Le message, dans un langage familier, a heurté, à juste titre, la conscience de beaucoup de responsables politiques français. Même si Mme Ndiaye continue de nier avoir jamais envoyé ce SMS, elle est au point de perdre sa place aux côtés d’un président qu’elle aime, qu’elle a protégé tout au long de la campagne et à qui elle a toujours voué un culte proche du sacrifice.

Cette polémique ressemble à celle qui, en 2012 avait opposé l’ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira à des personnalités identitaires d’extrême droite, un conflit auquel nous avions consacré un article[1]. L’ancienne garde des sceaux n’avait alors réussi à s’en sortir qu’en obtenant le soutien ferme du président Hollande. Sibeth Ndiaye est dans une situation assez comparable si on analyse le profil des premiers responsables politiques à « dégainé » dès que l’affaire a été rendue publique.

Il était pourtant possible de calmer tout le monde en écoutant seulement ce qu’a dit Sibeth Ndiaye, dès qu’elle a été confrontée à cette affaire. Elle dit qu’elle ne reconnait pas être l’auteure de ce SMS. Peut-on lui accorder le bénéfice du doute ? Dans tous les cas, c’est au président Macron de prendre ses responsabilités. Il devrait tout d’abord vérifier l’authenticité de ce SMS, et s’il est réellement de Sibeth Ndiaye, la recadrer, tout en la protégeant, tellement il a de loups dehors qui bavent pour dévorer cette pauvre « femme africaine ». Mais si ce SMS est un montage, le président Macron, très lié aux équipes de campagne qui l’ont accompagné jusqu’à l’Élysée, devrait s’assumer et exiger de retrouver qui seraient les individus derrière cette affaire.

Boniface MUSAVULI est analyste politique et militant des droits de l’homme. Membre actif du think tank DESC-Wondo, il vient de publier « Les Massacres de Beni ». Achetez le livre sur https://www.amazon.fr/dp/152170399X