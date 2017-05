Le prix de la liberté

Salut...nous avons tous, sauf exceptions, admis la sacro sainte compétition comme étant quasiment la seule raison d’être de l’univers et qui précéderait par principe l’existence même de cette Origine qui cependant si on y regarde de très prés avec sa propre logique affûtée à son niveau ou elle doit l’ être montre pourtant que cette Origine ne peut que être au delà du temps non née.. donc la notre d’existence aussi aurait comme moteur la compétition qui élimine, L’Origine aurait donc créée un parfait criminel...tout ce qui existe irait dans ce sens, ceci est la croyance fondée sur le vide de tous....sauf exceptions...

tout ceci bien sur , sans y avoir même pensé à jamais y regarder de plus prés ne serait ce que une seconde, nous contentant de répéter ce que le maître nous a inculqué par formatage efficace des l’école, et même dès la garderie pour ceux qui ont des enfants pour ne pas s’en occuper..où dans certains pays on laisse faire les plus chiants..exprès bien sur.. dolto syndrome oblige..

celle ci , la compétition entre humains , est sensé produire le meilleur..partout, tout le temps et ce à chaque seconde..ce qui se passe n’est donc que cela, le meilleur....il n’y a donc absolument rien à dire, ...pour tous ceux qui admettent la compétition, l’échelle sociale financière etc..rien il faut se taire et laisser faire les meilleurs...qui sont là pour 5 ans...est le contrat que nous avons signé avec celui qui est le meilleur..

A moins que l’on nous ai menti mais comme je ne vois aucune remise en cause , nulle part, de cette compétition qui élimine, je suis obligé d’admettre que nous sommes globalement d’accord....

les seuls qui peuvent l’ouvrir sont ceux qui ont compris ce qu’est la compétition, ses effets, ses racines, ses causes...etc..sinon laissez le maître œuvrer...il est le meilleur d’entre nous..wow, quelle chance avons nous !!

pour ceux qui ont gardé un cerveau, qui savent que , entre autres effets destructeurs, la compétition élimine, qu’elle n’est pas la nature de l’univers mais juste une perversion humaine doublée d’une manipulation « géniale » par les voleurs truands qui nous dirigent comme l’est l’argent aussi d’ailleurs, , pas de tous, du à un cerveau défaillant etc..il est permis et nécessaire de pointer la criminalité perverse de tous ces systèmes à l’occidental, ...car je crois que dans les 3 derniers siècles, à partir en fait du départ du soi disant siècle des lumières, le mauvais tournant décisif fut pris...si si..

direction : ceci

la maladie mentale de l’occident se révèle dans la plénitude de sa démence totale ignorée en général, la souffrance mentale, même légère en est un des symptômes, cela aussi est comme le reste inconnu...cet être d’élite à ses yeux se prenant pour une sorte de genèse de la perfection, pratique d’être juge et partie ...le sommet de tout ce qui est.. ..

elle est un danger pour l’espèce elle même et pour la vie, la notre , pas la VIe avec un grand V bien sur....mais la Vie ne peut que sortir gagnante de ce combat qu’elle n’a jamais entrepris et que seul l’humain entreprends contre lui même en fait......pris dans une sorte de folie meurtrière et démente, ue à la fuite insensée de notre souffrance auto créée..dans une sorte de suicide d’avoir perdu le contact avec le sens....ce qui a pour effet de nous couper de tout, y compris de notre profondeur en nous même, ce qui en fait est la première étape de notre maladie mentale...car nous sommes bien sur très malades..dangereusement malades..

pourquoi ? nous n’avons plus de raisons profonde d’exister , en refusant la fin ,la mort, nous refusons la vie qui par nature est impermanente....

les illusions non réelles donc liées à notre pensée n’aboutissent que à plus de frustrations, plus de souffrances mentales, plus de non sens etc et ce malgré la profusion de machines en tout genre...

etc tout ceci est le prix de l’erreur humaine, du mensonge, de la souffrance non résolue, de l’erreur de chemin

et de la volonté de continuer exactement sur cette route là sans rien y comprendre du tout..en mode aléatoire et peur total......parce que nous avons perdu une partie énorme de nos capacités....

nous avons plein de moyens techniques pour communiquer mais strictement rien à dire sur la relation entre nous, en nous , etc sauf du bla bla superficiel et totalement dénué d’intérêt « intelligent » juste pour parler de son « propre » trou du cul ...centre du monde connu..x par x milliards de trous du cul....je suppose que c’est cela qu’évoquent les trous noirs...

Bon cela dit le mot liberté utilisé seul ne veut bien sur rien dire..c’est d’ailleurs pour cette raison que il est utilisé par la devise dite républicaine ; autre mot qui ne veut rien dire

comme cela chacun va y mettre ce qu’il veut derrière....comme un discours de EM ou il dit tout et son contraire....technique banale de vendeur en fait..

amis humains nous sommes dans la merde et on a voté pour y rester,le maître nous ayant persuadé que la somme de nos désirs auto centré allait donner un monde parfait, il omet juste la fin de la phrase, : un monde parfait pour le maître, qui grâce a cela va lui permettre de voler la masse intégralement occupée à se battre entre elle.... ....et apparemment ne saisissant pas notre responsabilité on compte bien ne rien changer ..pourquoi ? ben pardi on ne sait même pas quels sont les problèmes et leurs racines.....

mais on a les solutions !! absurde total..

bon cela dit nous pensons croire que le problème de fond de l’ humain est à l’extérieur, les autres, la société, le système, le climat etc etc

or le problème de fond de l’humain est ....l’humain, son cerveau et ce qu’il est devenu en perdant nos capacités profondes celles qui sont le lien avec L’Origine....Adam et Eve, l’allégorie hermétique en parle..ceci viendrait de très loin dans notre passé, piqué donc je ne sais où que cela non seulement ne m’étonnerait pas mais doit être le cas...

vouloir, comme nous pensons essayer de le faire ,résoudre les problèmes extérieurs sans donc jamais prendre en compte l’origine de ces problèmes en nous même..fait que il n’y aura pas de changement radical.....il peut cependant y avoir des changements superficiels certes...

et si déjà ce superficiel pouvait museler les pires d’entre nous qui nous gouvernent aujourd’hui avec non seulement notre acceptation mais aussi notre coopération directe ou indirecte par acceptation de la dite compétition qui élimine( ceci sera nié bien sur hélas permettant ainsi que cela dure) , ce serait pour le moment le mieux que l’on puisse attendre...

one can only do what one can do..

mais déjà rien que là il faut savoir que il sera déjà question de remplacer suffisamment de compétition par de la coopération avec partage équitable ...la notion d’état protecteur par tout et de tous et non pas guerrier et colonisateur doit donc refaire surface..

or notre formatage ne saisit strictement rien de cela...

je ne sais pas si assez de gens sont capables de cela en occident, car le nombre de trou du culs arrogants et fier de l’être est quand même conséquent...

Dernier mot, demain n’existant pas, car alors que on pense que demain sera là , ah zut c’est encore aujourd’hui ....tout ceci commence donc aujourd’hui, là de suite en fait..

salutations, respect et robustesse...