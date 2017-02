Le produit Macron

Alors moi je vais m’intéresser à la présidentielle qui a lieu en ce moment en France et pour bien débuter je vais commencer par un personnage et ses supporters qui m’ont fait super peur quand j’ai vu leur meeting : Emmanuel Macron et les marcheurs.

La peur bleue aux étoiles d’or de ma vie

Alors tout d’abord je vais vous expliquer ce qui m’a fait très peur sur le discours de Macron qui a eu lieu à Lyon. Et bien Emmanuel à chaque fois qu’il disait des phrases et bien les gens ils applaudissaient sans raison, même que y’a un youtubeur qui a fait une vidéo en mettant les applaudissements en ligne et que ça dure en tout 35 minutes (et comme le meeting il a duré 1 heure 40 et bin ça fait quand même un tiers du temps ou les gens ils tapaient toutes et tous leurs mains les unes contre les autres, elles devaient être super rouges à la fin je pense). Au début je pensais que les gens ils avaient pris beaucoup trop de vitamines car même quand Emmanuel il disait des phrases toutes simples et super courtes, les gens ils applaudissaient. Bon tout ça, ça m’a beaucoup étonné mais c’est pas ça qui m’a fait une peur bleue. A un moment dans son discours, Emmanuel il a dit le mot « Europe » et c’est là que j’ai eu super méga peur. En fait tout à coup, beaucoup de gens dans la salle se sont mis à crier « Europe, Europe, Europe » très très fort en agitant des drapeaux bleus aux étoiles d’or tout partout partout. J’étais vraiment terrorisé de tout ça et je voulais crier mais y’avait plus aucun son qui sortait de ma bouche. Une foule de personnes qui revenaient du siècle dernier envahissait et criait dans ma télévision (sauf que là c’était plus en noir et blanc) et j’imaginais qu’ils allaient marcher partout dans la rue le lendemain en agitant des drapeaux européens devant nos visages pour nous obliger à marcher avec eux.

A chaque fois que le mot Europe sortait de la bouche d’Emmanuel, la foule rentrait en transe.

Le prestidigitateur Macron

Mais en fait après grâce à une vidéo qui a été faite par une personne de l’internet qui s’appelle Christophe (sa vidéo elle s’appelle Rewind) et bien j’ai compris qu’en fait y’avait un truc qui tournait pas rond du tout. En fait Christophe il avait trouvé bizarre qu'il y ait autant d'ambiances à Lille à son dernier meeting alors qu'il avait jamais vu de marcheurs dans la vraie vie de tous les jours, alors il s'est inscrit sur le site de Macron pour aller à celle de Lyon pour mieux comprendre et là il a enquêté. D’ailleurs dommage que les journalistes ils ont pas trouvés bizarre tout ce monde qui était d'un coup tout fou pour Macron. Ils ont presque tous dit que le meeting était génial tout plein et que y’avait trop d’ambiance et que c’était un tournant et que Amanda Lear l’a trouvé trop bien... Ils n’ont pas du tout pensé à enquêter là-dessus, Elise Lucet et les autres ils étaient peut-être en vacances ou alors ils avaient peut-être pas le droit ou ils avaient pas le temps. Mais du coup heureusement que y’a Internet car y’a toujours quelqu’un qui a le temps de chercher et ça c’est vachement bien même si le Decodex du Monde il aime pas trop ça.

Alors je vous explique ce qu’il y a dans la vidéo : en réalité Emmanuel il a demandé à des jeunes de se placer juste derrière lui pour que les caméras le voient bien et d’allumer leur téléphone. En fait pendant qu’Emmanuel il parlait les jeunes ils recevaient des informations sur une application de leur téléphone qui disait que il fallait applaudir ou qu’il fallait crier « Europe ! ».

La Team Ambiance Lyon trouve que crier Europe c'est super mega top !

La personne qui écrivait ça elle avait mis tous les jeunes dans un groupe qui s’appelait « Team Ambiance Lyon » et elle mettait dans ses messages tout plein de smileys rigolos pour montrer que c’était cool ce qu’elle demandait de faire mais en fait c’est de la manipulation moi je trouve. Et le plus rigolo c’est que les jeunes qui ont reçus ça ils étaient pas beaucoup du tout et qu’au début ils étaient tous très très mous, alors le copain d’Emmanuel derrière le téléphone qui s’appelle Ambroise et bien parfois il s’énervait en mettant des smileys pas content quand les jeunes ils criaient pas assez et d'autre fois il leur demandait de dire des mots qu'il avait lui même choisi mais de la faire de façon spontanée, c'est quand même vachement osé d'utiliser ce terme tout de même.

Là Ambroise il recadre ses troupes qui se sont un peu endormies, c'est que c'est usant de marcher.

Ça c’est un message bienveillant de Ambroise qui a mis un Emmanuel qui crie très fort en avatar.

Les marcheurs, Ambroise et le petit salon

Mais bon comme il a été assez content à la fin et que ils ont tout plein d’argent qui déborde de leurs poches à En Marche (même qu'on sait pas trop d’où il vient d'ailleurs) et bien Ambroise il les a tous invités à faire la fête en boîte de nuit. Ça va être rigolo quand les gens qui vont étudier les comptes de campagne d’Emmanuel ils vont voir des bouteilles de vodka et du red bull dans les dépenses. Vous pouvez vérifier dans la vidéo de Rewind que je mets à la fin de l’article si vous ne me croyez pas. En fait tout ça et bien ça m’a beaucoup rassuré car j’ai jamais vu de personnes qui crient toutes à la fois d’un coup « Europe, Europe » en chœur au XXIème siècle et j’ai cru qu’il étaient tous malades ou drogués. Mais en fait ils cherchaient pas trop à comprendre ce qu’ils disaient les jeunes de la Team Ambiance, ils étaient juste en train d’obéir à Ambroise pour aller tous en marche vers la discothèque sans passer par le videur qui les auraient peut-être pas laissés rentrés sinon.

Les marcheurs qui auront bien criés vont pouvoir s'ambiancer au petit salon

Alors en fait cette histoire ça montre bien que Emmanuel Macron c’est juste une grosse bulle qui est remplie tout plein de vides comme un produit marketing mais ça je vous en parlerai dans un autre article.