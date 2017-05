Le programme éducatif d’Emmanuel Macron : des mesures intéressantes...

@rosemar

Mais si vous volez au gré du vent médiatique dominant. Pour preuve, vos multiples billets sur Fillon quand l’hallali médiatique a sonné. Ce châtelain catholique, qui se voulait le chantre de la probité.

Nulles réserves dans vos billets, COUPABLE ! Vous me direz Fillon et les LR ne sont pas ma tasse de thé, donc, primairement je devrais abonder dans votre sens. Mais il y a un parfum de manipulation, je ne sais quoi, vous ne sentez pas ?

Ensuite le premier tour passé, voilà que Marine devient votre tête de turc, c’est curieux que votre abjection n’est pas apparue avant ? Comme les médias. Nulles réserves de nouveau dans vos billets multiples. Le FN n’est pas non plus ma tasse de thé, je devrais battre des mains de bonheur devant un tel scenario. Mais je sais encore moins, ça sent de plus en plus, non ?

Bref, notre nouveau PR est élu, on annonce son programme, il était temps, il y a un mois, il n’en avait pas encore. On survends des recettes déjà usées, du rasage gratis, et certains commencent déjà à numéroter leurs abatis ( les retraités qui gagnent plus de 1200 € par exemple). Juncker vient déjà prévenir que les français dépensent trop, et qu’il va falloir remédier à cela.

Vous pensez encore que vous aurez un bureau en acajou ?

Pour finir, sur vos « réserves », je ne lis que la confirmation de l’âge de la retraite et une vague revalorisation salariale. Rien que du très commun, qui finit toujours à la trappe au final. Vous êtes née hier ?