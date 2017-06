Le Qatar et l’Ignorance de la Politique et du Droit international

Les médias et le discours politique qataris ont changé ces derniers jours, en particulier suite à la décision prise par une dizaine de pays jusqu'à présent de rompre les relations avec le Qatar en tant que protestation contre ses liens avec les organisations terroristes et son implication dans des complots contre la sécurité de certains pays arabes et certains pays du CCG. Les médias qataris se sont concentrés sur la diffusion des informations portant sur le contact avec les organisations occidentales qui ont porté des slogans humanitaires et qui avaient des relations suspectes avec Qatar il y a de nombreuses années.

Certains responsables de ces organisations suspectes ont accusé les pays qui ont boycotté le Qatar et ont déclaré que ce blocus est contraire au droit international et à la Charte des Nations Unies. C'est une claire ignorance du droit international, et les dirigeants qatariens ont prouvé leur ignorance des bases de la politique. Ce qui est imposé au régime de Qatar n'est pas un blocus de quelque manière que ce soit. Le Qatar dispose de ports maritimes et d'un espace aérien qui lui permettent de rester en contact libre avec le monde entier. L'Arabie saoudite a utilisé le droit de légitime défense garanti par le droit international et a fermé ses frontières terrestres avec un voisin méchant et violent.

Tous les pays du boycott exercent leur droit de se défendre contre le danger et la menace en fermant leur espace aérien et leurs frontières maritimes.

Il s'agit ici d'un boycott économique légitime garanti par le droit international pour cesser de traiter avec les États, les individus, les organismes et les institutions dans le but de faire pression sur eux ou de les réprimer en cas de crimes ou d'attaques contre le boycotteur. Le Qatar lui-même a appelé plusieurs fois à boycotter les biens de nombreux pays occidentaux dans le passé, comme dans le cas des caricatures offensantes pour le Prophète que la paix et le salut d’Allah soient sur lui. Le Qatar a également diffamé les pays qui ont recouru à la paix et à la normalisation des relations avec Tel-Aviv au cours du dernier quart du XXe siècle. Le Qatar a lui-même promu le boycott comme un outil légitime que le droit international prévoit pour les États et les peuples dans leurs relations avec le monde.

Le Qatar connaît ce fait, mais a recouru à la tromperie car il prétendait qu'un blocus a été imposé par les pays voisins. Le fait que les avions du Qatar fonctionnent encore et que seulement 10% du trafic aérien est affecté, selon les données officielles du Qatar, ne révèlent aucun tel blocus.

Le boycott est un mécanisme légitime pour lutter contre l'agression, une source de danger, une menace extérieure et tout autre acte illégal commis par un État ou un groupe d'États. Le boycott peut être une mesure de précaution ou un moyen de pression, mais dans tous les cas, c'est une mesure politique pacifique reconnue par le droit international pour faire face à ces conditions.

Les 10 pays ont rompu leurs relations avec le Qatar, ce qui signifie empêcher toutes les formes de relations économiques, politiques et autres. Selon le droit international, cela diffère d'un blocus, ce qui nécessite l'adoption d'une série de mesures obligatoires. Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies stipule à l'article 41 que le Conseil de sécurité décide des mesures qui n'exigent pas l'utilisation des forces armées pour mettre en œuvre ses résolutions et peut demander aux Membres de l'Organisation des Nations Unies d'appliquer de telles mesures. Il peut s'agir d'une interruption complète ou partielle des relations économiques et des transports ferroviaires, maritimes, aériens, postaux, télégraphiques, radio et autres moyens de communication et la rupture des relations diplomatiques. L'article 42 de la même Charte stipule que si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'article 41 seraient insuffisantes ou se révéleraient insuffisantes, il peut prendre des mesures par voie aérienne, maritime ou terrestre nécessaires pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Ces actions peuvent inclure des manifestations, des blocus et d'autres opérations par les forces aériennes, maritimes ou terrestres des Membres des Nations Unies ".

Ceci est une preuve évidente de la légalité de ces mesures. Il existe une série de mesures successives énoncées au chapitre VII de l'article (43) à l'article (51) sur l'organisation de l'utilisation de la force armée lorsque le Conseil de sécurité a le droit d'appliquer ces mesures si une menace ou une violation de la paix ou un acte d'agression a eu lieu, ce qui signifie que les mesures de boycott et de pression sont des mécanismes approuvés et codifiés à l'échelle internationale. Ce qui se passe maintenant, ce n'est pas un blocus tel que stipulé aux articles 43 à 51 du chapitre VII. Les pays touchés n'ont même pas contacté le Conseil de sécurité à propos de cette affaire. Le Conseil de sécurité a imposé le blocus sur plusieurs pays comme la Libye, l'Irak et le Soudan. Les pays du CCG n'ont pas recouru à l'escalade internationale de l'affaire qatarie afin de préserver les liens qui subsistent avec les Qatariens, qui ne méritent pas d'être punis pour le crime de leur chef.

Azmi Bishara, mentor inspirant de l'émir du Qatar et de son cercle, est pleinement conscient de la différence entre les concepts de boycott en tant que moyen internationalement légitime et un blocus en tant qu'acte nécessitant une soumission à l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU. Les tentatives pour tromper les Qatariens sont en vain. Les dirigeants qatariens, en liant le Qatar au terrorisme, ont causé un dommage moral à leur peuple et ont fait que de nombreux pays empêchent les Qatariens d'entrer dans leurs teres.

La direction qatarie devrait être consciente qu’il en est trop. Les Qatariens ne méritent pas un tel leadership qui devrait avoir le courage d'avouer ses erreurs accumulées et de se comporter correctement. Ce serait un message clair contre les terroristes.