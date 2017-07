Le Qatar et son Rôle d’Agresseur dans le Golfe

Certains dans la région cherchent encore à mieux comprendre les raisons de la décision de boycott du Qatar prises jusqu'à présent par 10 pays. Et afin de clarifier la situation de manière complète, nous devons revenir un peu en arrière. A la suite de la propagation du chaos dans diverses régions du monde arabe depuis le soi-disant « printemps arabe », caractérisé par le conflit civil et la propagation du risque de division et de fragmentation de plusieurs Etats de la région, et les interventions étrangères qui sévissent, en particulier par les puissances régionales possédant des programmes expansionnistes qu’elles ont cherché à mettre en œuvre, exploitant le moment de désintégration et de faiblesse sans précédent dans l'histoire arabe contemporaine, les Émirats arabes unis a cherché à jouer un rôle imposé par les circonstances régionales et internationales, à cause de l’hésitation de l'administration du président américain Barack Obama, et sa tendance à ne pas s’engager dans la crise du Moyen-Orient, selon la stratégie connue de conduite par derrière, comme cela est arrivé en Libye et d'autres pays.

Bien que les relations émiraties qataries, n'ont pas connu de grands conflits politiques au cours des dernières années et décennies, la phase post-2011 a mis au Qatar sur un côté, et le reste des pays arabes cherchant à garder le reste de la sécurité nationale arabe sur un autre côté. Le Qatar a alimenté les manifestations populaires dans plusieurs pays arabes, qui ont pris fin avec le renversement des régimes comme ce qui s’est passé en Egypte, en Tunisie et en Libye, au Yémen et en Syrie. Le Qatar n'a pas seulement usé de sa machine médiatique, mais s’est engagé dans le soutien direct au groupe terroriste des « Frères musulmans » et a appuyé diverses organisations extrémistes au sein des groupes politiques islamiques, a accueilli leurs dirigeants et leur a fourni de l'argent et des armes (Libye et Syrie). Ce rôle, qui a été capté par la mémoire des peuples a eu un grand impact stratégique dans les changements énormes dans la sécurité et de la stabilité régionales.

Le Qatar a farouchement résisté à la révolution du peuple égyptien du 30 Juin, 2013, contre le règne du groupe terroriste des « frères musulmans », et a fait tout ce qui est en son pouvoir pour contrecarrer les efforts du peuple égyptien pour arracher l'Etat de la poignée du « groupe », a également joué le même rôle au Yémen, et a collaboré avec des organisations affiliées à « al-Qaïda » en Syrie pour soutenir prétendument la révolution du peuple syrien.

Le rôle du Qatar dans ces événements ne se limite pas à la machine médiatique, comme certains le croient, mais consiste en une stratégie intégrée reliant les aspects politique, financier, religieux et militaire. Le Qatar planifié de semer le chaos à travers « L’Académie du Changement », qui a établi une succursale à Doha en 2009, gérée par l’islamiste, Hisham Morsi, qui est le gendre de Qaradawi, et qui séjournait à Londres. Cette institution suspecte a formé des dizaines de jeunes de différents pays arabes, directement et via Internet, sur la manière de provoquer des révolutions, et comment exploiter les sites de réseaux sociaux dans la construction des structures d'organisation, s’inspirant des révolutions de couleurs dans le comportement avec les autorités et les services de sécurité et autres institutions.

Ce ne fut pas la seule raison du différend entre les Émirats arabes unis et le Qatar, en dépit des divergences de vues sur ce que fait Doha, et son influence destructrice sur la sécurité nationale arabe. Les Émirats arabes unis était au courant dès le début des dimensions du projet « Al Jazeera » depuis sa création en 1996, mais a continué son chemin sans glisser dans une polémique bilatérale. Il n'y avait pas de conflits frontaliers ou autres dans le cadre des relations entre le Qatar et les Émirats arabes unis depuis la création des deux Etats en 1971, contrairement à certains autres pays du CCG, qui ont eu un record de différends avec le Qatar. Certes, le différend entre les Émirats arabes unis et le Qatar n'est pas centré sur des intérêts ou une concurrence régionale ou des ambitions émiraties. Les EAU ont dépassé le stade de la compétition avec le Qatar il y a plusieurs années. Le différend découle en premier lieu du souci sur la sécurité et la stabilité régionales, et est en second lieu lié au rôle suspect du Qatar au Yémen. En effet, il y a des doutes sur l’implication des forces qataries participant au sein de la coalition arabe dans la fuite de certaines « coordonnées », ce qui a provoqué le ciblage des forces de la coalition arabes à Marib et Aden entre 2015 et 2016. Le résultat a été la mort de plus de 45 soldats émiratis et d'autres d'Arabie saoudite et parmi les forces bahreïnies par les milices de Houthi et Saleh. Ce qui confirme ce fait est que Le Qatar a depuis 2006 cherché à saboter les efforts des Etats du CCG au Yémen, et coopère avec al-Houthi. Il n'a pas eu un rôle clair au sein des forces de la coalition, ce qui met fortement en question la nature de sa participation au Yémen et ses objectifs réels, à savoir l'espionnage et non la participation aux opérations militaires.