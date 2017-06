Le Qatar : un privilégié fiscal aux pays des taxes

Mis à l'index par ses plus proches voisins, Arabie Saoudite en tête, le Qatar fait office de bouc émissaire du financement du terrorisme (source). En effet, des hackers russes seraient encore intervenus dans les processus diplomatiques (source /rire), et le Qatar serait devenu le nouveau vilain petit canard du Moyen Orient, après le Yémen où la rébellion shiite Houthi soutenue par l'Iran affronte une coalition des états du golfes avec encore en tête : l'Arabie Saoudite (carte). Le pygargue à tête blanche (rapace chasseur et charognard) ayant dansé avec les faucons coupeurs de tête, on peut donc se douter que le prochain vilain gros canard sera l'Iran.

Mais en ce moment le vilain, c’est le petit Qatar ! Le vilain petit Qatar, qui, en France, jouit de privilèges fiscaux énormes accordés par le dénommé Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa, en 2008 (probablement dans un package législatif comprennant réintégration à l’OTAN, suppression du crime de haute trahison…liste non exhaustive).

Investisseur voyant, le Qatar aime se montrer. Ce qui n’est pas pour plaire à ses paires saoudiens et proches voisins wahhabites avec lesquels ils partagent la culture de la tolérance et de la compassion universelle, qui se reconnait par la plus stricte application des Droits de l’Homme (exemple).

Le Qatar se montre et investit, sans cesse, parce qu’il ne faut pas se le cacher : La France fait du discount fiscal ! Et moins c’est cher en taxes, mieux c’est non ? (Enfin mieux pour eux… pas pour nous… Liberté, égalité, fraternité n’a jamais été réalité, qu’on se le dise…)

Pendant qu’il n’y a pas si longtemps vous déclariez votre impôt sur le revenu, le qatari, lui, n’avait en général pas ce genre de problème. Il est exonéré d’impôts sur la Fortune sous certaines conditions (article 17 de la convention fiscal France – Qatar pour les téméraires) et bénéficie d’autres avantages fiscaux que vous pourrez retrouver en arpentant Internet. (A noter que les Qataris sont très pauvres , ce pourquoi ils sont probablement avantagés. En effet, à quoi bon une égalité devant les charges publiques si certains ultra-riches ne peuvent pas tricher légalement ?).

Quant à l’Etat du Qatar lui-même et ses entités, il y a tout bonnement une exonération de plus-value immobilière. La charité du petit Nicolas n’avait donc plus de limite en 2008 pour attirer nos amis qataris.

A noter que dans les entités liées à l’Etat du Qatar se retrouve le Qatar Sport Investment (QSI) détenant entre autres le club de foot du PSG, ou encore, actionnaire majoritaire de Lagardère avec 13% du capital social (source).

Bref, on l’aura tous compris, le pays du tiers-monde qu’est le Qatar a un besoin vital de ces privilèges fiscaux sans lesquels il ne serait jamais venu investir en France.

Après tout « Business is Business ».

Mais les choses devraient peut-être changer : paraitrait-il que notre super président Emmanuel Macron va s’y attaquer sous la pression du déterminé François Bayrou (source).

Ce cher président d’un pays de sans dents, ancien associé-gérant de la banque d’affaire Rothschild, qui dans sa déclaration de patrimoine prend des crédits pour financer des travaux d’un immeuble qui ne lui appartient pas (déclaration patrimoine macron XII – Le passif). Un président avec lequel l’argent s’envole apparemment aussi vite qu’il ne rentre.

Mais dormez tranquille braves gens ! Tout est légal...

Ce sont des jets privés qui amènent les qataris, pas des Kwassa-Kwassa !

Et n'oubliez pas : au pays des voleurs, les cols blancs sont rois !