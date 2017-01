Le Renouveau dans la continuité !!

Il est spectaculaire comme les politiciens utilisent ces mots : renouveau, politique progressiste, rassemblement, patriotes, mobilisation, plus de gauche plus de droite, etc.. Utilisation de termes pompeux qui tentent d’être éloquents quand ces derniers sont vidés de leurs sens et qui n’abusent que les GO-GO qui se laissent encore prendre au piège.

Depuis toujours à chaque élection, on revoit fleurir ces mêmes slogans et ça fatigue.

Après, tout le monde s’étonne, ou fait semblant de croire, que les français se détournent de la politique. En réalité ce n’est pas de la politique que les français se détournent, mais de ces politiciens menteurs attachés à un système qui est responsable des inégalités et des injustices. Le peuple en a assez d’être pris pour des imbéciles à qui l’ont ment et abuse de sa confiance.

Les véritables questions qui doivent être posées ce sont : l’emploi, le pouvoir d’achat, la sécurité, la santé, les conditions de vie et de travail.

Que ferez-vous demain si vous êtes élus ?? Protégerez-vous ce système ?? Continuerez-vous de faire des cadeaux aux banques et aux entreprises multinationales, au grand patronat ?? Voterez-vous des lois protégeant la sécurité de l’emploi et les conditions d’exploitation ?? Prendrez-vous en considération nos retraités, nos étudiants qui ont bien du mal pour certains à clore leur fin de mois en ayant de quoi manger ou se loger ??

Le bilan de ces politiciens est catastrophique. De la droite conservatrice en passant par les socialistes réformistes ils ont pressuré le monde qui travaille, ils lui ont fait subir beaucoup d’agressions que ce soit les délocalisations, la refonte du code du travail les cadeaux somptueux accordés au patronat.

Les associations caritatives n‘ont jamais eu autant de succès ces dernières années. Que ce soit la lutte contre le cancer, le téléthon, le sidathon ou autres laboratoires privés, tous font appel au peuple et réclament des dons. Pendant ce temps, les professionnels de la santé pratiquent des dépassements d’honoraires pénalisant financièrement les plus démunis.

Pourtant ces politiciens, anciens ministres, premiers ministres ne doutent de rien, ils osent parler de renouveau et de politique progressiste ?? Seraient-ils devenus révolutionnaires ? NON là encore c’est de l’attrape nigauds ! Un langage électoral plein de fausses solutions. Ils osent promettre des remèdes pire encore que la mal. S’ils détiennent les solutions pourquoi ne les ont-ils pas appliquées quand ils étaient aux commandes ??

. Nous savons tous que derrière cette pantomime politicarde se cache le grand patronat et son système capitaliste. Nous savons tous qu’il n’y aura aucun changement sans une rupture nette avec les prétentions de cette bourgeoisie financière.

Le renouveau passera obligatoirement par des candidats qui montreront leur opposition au Capital tant dans leurs discours, leurs écrits que dans leurs actes.

20/01/2017