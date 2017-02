Le Rêve et la réalité

Le rêve c’est croire en ce système, la réalité c’est que ce système nous oppresse

Nous sentons bien que ce système capitaliste est à bout de souffle. La misère et la richesse se côtoient, que les classes qui constituent notre peuple sont de plus en plus marquées par la différence de moyens. Toutes les couches sociales de la population sont touchées par cette politique inégalitaire.

La pension des retraités est laissée pour compte plus d’augmentation depuis 5 ans.

La jeunesse sort de l’école sans possibilité d’emplois pour ceux qui n’ont pas de bagages. Quant à nos jeunes diplômés ils n’ont que pour avenir de s’expatrier loin de leur famille et de leurs racines.

Le chômage sévit fortement, les suppressions d’emploi sont devenues monnaie courante et privent tout un pan de la population de vivre dignement.

La santé : de plus en plus bon nombre de gens ne peuvent même plus se soigner : médicaments moins remboursés, des dépassements d’honoraires et même le refus de soigner si les personnes au CMU, les hôpitaux surchargés, conditions de travail désastreuses du personnel médical à cause d’une insuffisance d’effectif.

Une sécurité mise à mal avec une police qui estime qu’elle est trop sollicitée et de ce fait trop exposée.

Nous sommes en état d’alerte permanent à cause d’une offensive terroriste, mais qui sert les plans de ceux qui nous gouvernent en réduisant les libertés, en contrôlant les manifestations d’un peuple mécontent.

Les charges sont de plus en plus lourdes, quelles soit de solidarité ou retenues sociales elles plombent lourdement le revenu des salariés.

Voilà la république d’aujourd’hui !! Bien triste bilan !!

Pendant ce temps tous les gouvernements successifs (droite ou socialo-réformistes) ont continué de financer le patronat à coup de milliard, à voter des lois qui protègent le capital au détriment du peuple. Tout se passe comme si il n’y avait qu’une élite qui a le droit de profiter de cette société bling-bling, jet 7 et autres milliardaires qui dépensent sans compter quand d’autres ne mangent pas à leur faim ou n’ont même pas de quoi se loger.

Quand on est conscient de cela, alors la question ne se pose plus !! Il faut se révolter, manifester notre opposition sous toutes ses formes. Choisir un candidat qui défend un programme qui dénonce le système capitaliste, un programme qui met fin aux privilèges financiers d’une minorité, un programme qui nationalise les banques et les entreprises en position de monopole. Un programme qui redonne au peuple le droit de décider de son avenir.

Le rêve permet d’espérer, La réalité est à l’action. Faisons de cette soumission une force d’opposition contre ceux qui vivent sur notre dos. La vraie gauche doit s’unir et se mobiliser sur un vrai programme qui pratiquera une vraie rupture avec ceux qui profitent de notre exploration et des fonds de l’ETAT.

La réussite dépend de l’abandon de la politique de clochers, de la volonté unitaire à faire triompher le peuple contre le Capital.

06/02/2017