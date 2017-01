Le revenu universel est une fiction

Le revenu universel se décline en deux versions, aussi ébouriffante l'une que l'autre.

1 - Le revenu universel utopiste.

Au 21ème siècle le développement des sciences et techniques entraine la disparition de millions d'emplois.

La théorie du "reversement" ne marche plus. La destruction de millions d'emplois ne provoque plus la création de nouveaux emplois.

Dans l'absolu ce phénomène est une bonne chose. Remplacer l'homme par la machine est un progrès.

Sur le plan social, nous allons devoir affronter un chômage massif.

Les "négationistes" libéraux nous affirment que le plein emploi reviendra. Nous en sommes à 10% de chômeurs et chaque jour de nouvelles inventions stupéfiantes (voitures sans chauffeurs, drones livreurs, intelligences artificielles ...) réduisent le champ du travail humain.

Dans les années 90 on nous a fait le coup des "petits boulots" qui devaient sauver l'emploi, puis dans les années 2000 ce furent les "auto entrepreneurs" qui devaient remplacer l'emploi salarié, on peut encore citer les contrats "zéro heure" ... et autres propositions insensées.

Ce sont des foutaises.

Il suffit d'examiner notre société pour se rendre compte que le plein emploi ne reviendra jamais. Tout simplement parce que la science nous donne les moyens de réduire le volume du travail humain . Et encore une fois c'est une bonne chose.

Cette constatation a conduit certains politiciens, un peu plus clairvoyants que d'autres, à proposer des mesures de gestion du chômage.

Et fort logiquement, puisque le travail ne suffit plus pour nourrir la population, il semble raisonnable d'attribuer des ressources à une partie de la population que l'on retirera ainsi du marché du travail.

Le revenu universel était né.

J'appelle cette version du revenu universel, le revenu universel utopiste.

Car dans notre société, le niveau du développement humain est largement inférieur au niveau du développement technique. C'est ce hiatus qui rend le revenu universel irréalisable.

Pour fixer les idées, je parlerais de mon cas personnel. Age moyen, revenu moyen, célibataire. Chaque fois que je reçois ma feuille d'impôt je deviens fou de rage en pensant que cet argent m'est prélévé pour financer des familles. Et que je travaille dur pour élever les enfants des autres !

On peut me traiter d'égoiste, mais mutatis mutandis c'est pourtant le mode de raisonnement de la majorité de la population. Si vous en doutez, remplacez les mots "enfants des autres" par "aides aux immigrés", par exemple.

Ce qui vous donne une idée des débats qui surgiraient si d'aventure le revenu universel, versé sans contrepartie, était mis en oeuvre.

La version utopiste du revenu universel me parait donc improbable.

2 - Le revenu universel anti-social.

Mais il est une autre version du revenu universel qui n'est pas moins redoutable.

Depuis les années 80 le courant idéologique majeur dans lequel nous baignons est connu sous l'appellation, notamment, de néo-libéralisme.

Ce courant de pensée est basé sur la diminution du role social de l'Etat, sur la réduction des droits des salariés et sur la primauté donnée dans tous les domaines aux "entreprises".

"Entreprise" étant le mot de la novlangue qui désigne les capitalistes. De même que le mot "patron" est remplacé par "entrepreneur", "chomeur" par chercheur d'emploi, etc. Rien de bien nouveau, chaque idéologie impose son propre vocabulaire.

Ce qui m'intéresse dans le cadre de cet article, c'est la vaste opération de destruction de l'Etat social .

Une campagne idéologique intense tente, et souvent réussit, à nous convaincre que les bénéficiaires des aides sociales sont des parasites.

C'est parfois à la limite du comique, comme cette émission de télévision qui tentait de nous convaincre que Thierry X, chômeur et RMIste cumulait les aides et vivait comme un nabab (avec 800 euros par mois :)

Ou encore ces enquêtes à répétition sur la "fraude sociale" qui tentent de nous persuader que chaque "pauvre" n'a qu'un objectif dans la vie : profiter des aides sociales.

Et cela malgré la réalité des chiffres qui montrent que la fraude sociale ne représente qu'un infime pourcentage des sommes versés.

Dans ce contexte de "chasse aux pauvres", une vaste opération de liquidation des aides sociales est en cours depuis des années : Traque des chômeurs, contrôles pointilleux des allocations, bureaucratisation des aides ...

La fraude et les abus étant marginaux, cela n'a pas suffit pour satisfaire les partisans du néo-libéralisme.

C'est ainsi qu'ils ont pensé à créer une variante du revenu universel que je qualifie de revenu universel anti social.

Le mécanisme est simple.

On commence par supprimer toutes les formes d'aides sociales, conformément au dogme néo-libéral.

Puis s'apercevant que l'on ne peut pas laisser des millions de gens dans la rue, à mourir de faim on va généreusement leur attribuer une allocation de survie, nommée "revenu universel".

Mais la générosité néo-libérale a ses limites !

La somme versée sera calculée au plus juste, et pour tout dire le montant sera fixé de telle manière que le bénéficiaire pourra se nourrir, ou se loger, mais pas les deux à la fois .

Ce revenu universel "anti-social" conduira des millions de gens à choisir , librement car nous sommes en République, entre manger tous les jours ou bien devenir SDF !

Mais c'est encore beaucoup trop généreux pour les libéraux qui nous gouvernent.

A la réflexion, il ne leur parait pas "moral" (sans rire de la part de gens qui ont des comptes au Panama :) de payer des gens qui ne travaillent pas.

Car c'est vrai, le travail est le fondement de la société, de la dignité humaine, et autres bla bla ...

D'ou l'idée de demander en contrepartie, que les bénéficiaires du revenu universel effectuent un travail non rémunéré.

Les "libéraux", aucun rapport avec le mot liberté, nous proposent donc de rétablir le travail forcé .

Ou pour parler vulgairement, de rétablir une forme d'esclavage.

Nous en sommes là.

D'autres propositions encore plus rétrogrades ne manqueront pas de surgir. Les "libéraux" sont très créatifs.

En conclusion, nous avons affaire à deux formes de revenu universel.

Dans la variante utopiste, nous avons une bonne idée mais qui est malheureusement inapplicable, parce que le niveau du développement humain est trop bas.

Peut-être dans l'avenir, si l'éducation et l'instruction publique parviennent à changer les mentalités. Qui sait ?

Et dans la variante "anti-sociale", nous avons un ersatz de revenu universel dont la principale conséquence sera de mettre à la rue des millions de gens.

Et accessoirement de rétablir une forme d'esclavage.

Pour ces raisons, je pense que le revenu universel ne peut pas être appliqué.

C'est une fiction, que l'on ressort le temps d'un débat, de droite ou de gauche, pour se faire mousser.

Rien de plus.