Le Rôle Joué par Merkel

Au milieu du blocus intellectuel sur l'islam et les musulmans dans de nombreux pays occidentaux, la chancelière allemande Angela Merkel a parlé avec beaucoup d'objectivité et d'appréciation sur l'islam et des musulmans. Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, qui a eu lieu récemment et a rassemblé de nombreux responsables militaires et de sécurité du monde entier, Merkel a déclaré que l'islam est interprété à tort et que ce n'est pas une source de terrorisme. Au milieu d'une vague d'attaques contre la religion islamique, une telle défense mérite d'être appréciée et respectée.

La chancelière allemande est connue pour ses positions calmes et modérées envers la religion musulmane. Elle a déjà pris une position historique en accueillant des réfugiés syriens, pour lesquels elle a été vivement critiquée, mais elle a été appréciée par de nombreux médias allemands. Il semble qu'elle ait fait ce que beaucoup de musulmans hésitants ou prudents ne pouvaient pas faire.

La chancelière allemande a également une attitude objective vis-à-vis des juifs et d'autres groupes. Elle a promis de protéger les Juifs et les musulmans vivant en Allemagne contre l'intolérance, en disant que la vie juive fait partie de « nous » après elle a dit que l'islam fait partie de l'Allemagne. Dans un discours au Parlement, Mme. Merkel a déclaré que les Allemands ne laisseront rien les diviser. Ils vont combattre l'antisémitisme par tous les moyens légaux, a-t-elle ajouté, et il en va de même pour les attaques contre les mosquées, soulignant que tous les chrétiens, les juifs et les musulmans ont leur place en Allemagne.

La chancelière Merkel a fait de nombreuses remarques sur l'Islam, demandant aux musulmans de toujours confirmer qu'ils ne sont pas liés au terrorisme au nom de l'islam et que les savants musulmans doivent représenter la véritable image de l'islam et séparer l'islam du terrorisme. Lors de la conférence de Munich, Merkel a appelé les clercs musulmans à tracer des frontières claires entre l'islam pacifique et le terrorisme pratiqué au nom de l'islam.

Néanmoins, le monde arabe et musulman semble avoir perdu même l'enthousiasme pour la défense de la religion islamique. Il semble maintenant que tout ce que nous faisons au sujet des actes terroristes est la condamnation et la dénonciation.

Des années de discours, de conférences, de séminaires sur les mécanismes antiterroristes holistiques et des dizaines de recommandations et de conclusions n'ont donné aucun résultat pratique.

La séparation de la religion islamique et du terrorisme n'est pas difficile et ne nécessite pas des budgets ou des conférences ou des séminaires, mais l'effort des savants islamiques pour dénoncer les pratiques de terrorisme répandant la panique, la violence et le bain de sang au nom du djihad et qui incriminent cette grande religion.

Refuser le lien entre l'islam après chaque crime terroriste ne suffit pas ; l'autre veut des limites claires entre la perspective islamique sur le djihad et ce que font ces organisations terroristes.

Certains disent que cette question est menacée de risques et de sensibilités ou qu'elle peut exiger des décisions jurisprudentielles que les institutions concernées par l'islam pourraient juger intempestives étant donné que certaines conditions et exigences ne sont pas disponibles dans les circonstances actuelles. Cependant, le monde regarde les musulmans aujourd'hui et le temps court. Il est maintenant temps de prendre des mesures, même si cela signifie équilibrer les profits et les pertes.

Un tel débat dans une région comme le Moyen-Orient pourrait être risqué. Néanmoins, c'est la chancelière allemande qui défend l'islam, malgré tous les coûts politiques, alors que les musulmans ont des croyances limitées.

Déclarer que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme n’a plus d'impact à la lumière des campagnes féroces contre cette religion. Les politiciens et les savants musulmans devraient rendre les choses claires et les prouver. Nous ne pouvons pas simplement dire que les organisations terroristes ne représentent pas la religion islamique si nous ne la représentons pas nous-mêmes.

Pour montrer la frontière entre l'islam et le terrorisme, il faut d'abord la dessiner. En restant silencieux sur les pratiques de ces organisations, le monde islamique risque des conflits culturels et de civilisation qui coûteront beaucoup à des millions de musulmans.