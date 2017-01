Le rouge, le blanc et les infinies nuances de roses

Une seule chose est certaine en ce début d’année 2017, nos petits enfants ne vivront plus dans des Démocraties telles que nous les connaissons.

LE TEMPLE, LES MARCHANDS, LE CAPITALISME, LES COMMUNISTES

Jacques-Robert SIMON

La Droite, par nature, reflète les désirs des dominants, la « liberté » (du moins la liberté de dominer) étant leur flambeau. La Gauche met en avant l’égalité : nul ne peut admettre de ne pas être semblable à un semblable. Les dominants adoptent l’idéologie qui leur permet de dominer. Il fut un temps où la planète se divisait presque à parts égales entre pays capitalistes et communistes qui montraient caricaturalement les deux modèles possibles. L’effondrement de ces derniers priva la gauche égalitaire d’un modèle envisageable et elle fut peu à peu conduite à se rallier au modèle capitaliste en se contentant de le décorer de marqueurs « progressistes » : le mariage pour tous, le droit des femmes, la lutte contre les discriminations, le sauvetage de droits sociaux. Au delà d’une bataille des mots, majorité et opposition ont maintenant des propositions semblables mais elles s’écharpent virilement dans les médias pour prouver leurs différences. La politique du spectacle devint tellement caricaturale pour attraper les votes que de très mauvais acteurs firent leur apparition sur scène : la démocratie faite d’électeurs éclairés devint celle des illuminés. Les électeurs-spectateurs doivent se déterminer sur des détails d’une façon tranchée et irrévocable pour masquer l’insignifiance du choix proposé : peut-être quelques miettes en plus pour les plus démunis mais certainement pas plus de respect, pas plus de justice. Des forces de contestation se constituèrent en dehors des partis essentiellement sur la base d’intérêts catégoriels : ONG, associations, lobbys, syndicats de producteurs… Les forces de désordre ou d’ébranlement étant infiniment plus puissantes que celles qui promeuvent une organisation, tous les responsables politiques de tous bords furent (et sont plus que jamais) englués dans l’impuissance force aux problèmes vitaux qui se posent à cause de la montée apparemment irrésistible du capitalisme mondialisé, de l’Islam politique et face à un tarissement à moyen terme des sources d’approvisionnement en énergie. En d’autres termes, le « système » démocratique semble inapte pour traiter des problèmes qui remettent en cause l’existence même des sociétés occidentales. L’air du temps indique un besoin populaire d’autorité, d’autoritarisme et un totalitarisme rhabillé de modernité se profile. Un capitalisme débarrassé de la démocratie se met en place.

Le capitalisme, sous une forme ou une autre, ne pourra jamais être remplacé contrairement aux espérances passées : la propriété privée sera toujours la pierre angulaire de toutes sociétés humaines. Lorsque les marchands ont été chassés du temple, ils se sont seulement déplacés mais ils ont continué à faire fructifier leurs activités. Le capitalisme permet une distribution du pouvoir plus judicieuse que celle induite par la naissance, la connaissance ou la pureté d’un idéal. La détention d’un capital permet d’avoir la possibilité d’influer sur le cours des choses et de mettre à son service d’autres personnes moins bien nanties, l’inégalité est donc consubstantielle au capitalisme. Mais un capital constitué peut aussi disparaître au profit d’un « autrui » plus compétent, plus efficace, ce qui tend à donner une certaine équité à long terme au système. De plus le capitalisme peut faire régner son ordre propre sur la planète entière (ce qu’il fait déjà d’ailleurs). La capacité d’amasser un capital étant distincte de toute espèce de culture, de connaissance, de fratrie, de patrie, de morale, elle est également distribuée parmi tous les peuples du monde.

Quant au temple, il n’y a pas d’exemple connu dans lequel il n’est pas imposé son pouvoir pas par la force sa lecture du réel : le degré de coercition des ouailles ne dépend que de la conjoncture. Si les marchands ont été chassés du temple, c’est parce qu’ils représentaient un risque mortel pour la notion même de Dieu. Le matériel devait être chassé pour faire place à l’esprit, les deux ne pouvant cohabiter. Dans un système transcendant le Bien est défini par un être suprême niché au ciel, dans un palais, dans un livre. Dans le système capitaliste le Bien n’existe qu’a contrario : c’est ce qui n’est pas interdit par des lois, des décrets, des traités, des conventions. Ceci laisse une large place aux libertés même à celles que l’on pourrait contestées, d’autant plus que ce sont les possédants qui rédigent les lois. Ceci induit également un nombre considérable de juridictions chargées de sanctionner d’éventuels manquements à une masse considérable de règlements. Au temple, c’est différent, si les lois peuvent se contourner, les valeurs pas. C’est la force de Dieu de ne pas exister : insaisissable il impose à tous moments sa volonté. Deux sociétés incompatibles peuvent être envisagées : celle du bien et celle du légal, l’une en positif, l’autre en négatif.

L’argent est une façon de faire des échanges en fixant un prix commun à des choses parfaitement différentes. Si cette pratique est ancestrale pour les biens matériels, les biens immatériels étaient en partie à l’abri depuis les Lumières, mais elle est revenue en force plus récemment. Sait-on par exemple qu’un militaire du rang au grade de Caporal-chef gagne 1 467,29 € net ? Pour cette somme, des jeunes Hommes acceptent de risquer leur vie ou de la perdre pour une immense majorité qui ne l'expose pas. L’esprit de la Révolution et la conscription universelle et égalitaire s'est affadi pour laisser place à une professionnalisation des armées où même une vie a un prix. Mais la vie ne se résume pas au visible, ce qui se voit permet de survivre, ce qui permet de vivre ne se voit pas. Les marchands sont indépassables dans leur rôle mais il ne faut pas qu’ils puissent croire que le plus important n’est pas ailleurs. Il faut impérativement que dans le même temps, des individus, des groupes, des collectivités, des croyants chrétiens, athées, communistes, humanistes se battent de toutes leurs forces pour affirmer que l’amour est le bien le plus précieux et le seul qui vaille. Ils ne gagneront jamais ? Certainement ! Mais leur seule présence permet de croire non pas un en une divinité mais en eux-mêmes, où qu’ils soient, quoi qu’ils fassent, quelque reconnaissance qu’ils puissent tirer de leurs activités. Ils sont certains que rien ne les distingue des autres, des grands, des puissants, des célèbres, des admirés, des célébrés. Quoi qu’ils leur arrivent, ils conservent un espoir, ou un semblant d’espoir. On ne peut pas abattre le capitalisme mais on doit le combattre au moins pour le contenir, non pas par des règlements ou des lois qu’il aura tôt fait de détourner à son profit, mais par la foi, non pas en Dieu si cela ne vous aide en rien, mais la foi en l’Homme.