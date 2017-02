Le RU, c’est la RUine sociale, le partage en valeur-travail, c’est la seule issue !!

Aujourd'hui, la problématique du "revenu universel" a largement supplanté celle de la loi El Khomri...

(Il est donc temps de clore cette pétition (*), qui n'a plus de sens, et qui n'en a pas eu longtemps, il est vrai, de ce fait...)

En effet, selon le dernier sondage diffusé

http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN15P17G

Hamon (16%), et Mélenchon (13%), représentent ensemble une dynamique potentielle (29%), avec le renfort éventuel des "verts" (+1%, soit le total aux environs de 30%), pour amener la gauche d'inspiration "sociale" au second tour, c'est à dire à la victoire, en fait...

Pour autant, l'alliance n'est pas encore faite...

Le candidat qui parait presque "crédible" au regard des critères de notre pétition, reste Mélenchon, dans la seule mesure où il continue à ne pas intégrer le RU dans son programme et à maintenir l'option d'abrogation de la loi El Khomri.

Parmi ses militants, dont nous ne sommes pas, certains avaient déjà osé mettre en doute la "crédibilité" de Hamon sur plusieurs points, et y compris sur le RU.

L'approche définie par ce groupe de militants,

https://blogs.mediapart.fr/yvster14/blog/310117/larnaque-hamon

https://comptoir.org/2017/01/30/benoit-hamon-lennemi-autorise-du-capital/

cette approche est assez proche de la notre pour ce qui concerne la question du partage du travail, qui reste la seule solution viable à la crise, si on a la volonté de régler ce partage correctement, c'est à dire en rupture avec le capitalisme.

Ce site reprend notamment cette approche d'un "économiste atterré", qui, sur ce point, fait un constat évident :

"__Dany Lang : « C’est une proposition qui acte l’idée de la fin du travail, c’est-à-dire que le plein emploi ne pourra plus être assuré pour tous. Or, dans une société où il y a beaucoup de besoins sociaux non satisfaits, parce que les mécanismes du marché n’arrivent pas à les satisfaire et parce que l’État et les collectivités ne prennent pas leurs responsabilités, il y a de la place pour davantage de travail et pour un travail mieux partagé. Acter l’idée de la fin de la possibilité du plein emploi au vu de l’immensité des besoins sociaux non satisfaits me paraît quelque peu curieux. »

C'est ce qui est désastreux, en réalité... !

Mais même en dehors de cette citation, particulièrement significative, l'article présente le RU dans son contexte concret et ses conséquences :

"__Le revenu universel a vocation à remplacer une bonne partie des prestations sociales en fournissant aux individus une allocation inconditionnelle pour tous. Pourtant, la multiplication des prestations sociales a justement pour but de répondre à des besoins bien spécifiques. Un bénéficiaire de l’allocation handicapé ou de l’allocation pour mère isolée n’a pas les mêmes besoins financiers qu’un couple de cadres dynamiques. La création d’un revenu universel autour de 700 euros risque de défavoriser ceux qui ont le plus besoin de la solidarité nationale. Enfin, la mise en œuvre par l’État d’un tel revenu est une totale remise en cause du consensus issu de 1945, qui permettait une gestion paritaire de la Sécu entre les partenaires sociaux. Si les gouvernements possèdent les pleins pouvoirs sur la fixation ou les modalités du revenu de base, comment sera-t-on en mesure d’assurer sa pérennité et un niveau décent lors de l’élection d’un gouvernement ultra-libéral ?"

Faut-il pour autant appeler à voter Mélenchon ? En l'état actuel des choses, c'est Hamon, porté par l'intox médiatique démagogique autour du RU, qui occupe la position stratégique dans une alliance éventuelle. Il est difficile d'anticiper, comme le prouve la très courte vie de notre pétition, mais il est peu probable qu'une alliance à trois (Hamon-Jadot-Mélenchon), ou même à deux, puisse maintenant revenir en arrière sur ce point du RU, sauf sous la pression populaire en faveur d'autres revendications...

Ce qui devient donc important, c'est plutôt de remettre en avant le principe du partage du travail, non pas dans l'esprit d'une "réduction" au pifomètre du temps de travail hebdomadaire, décidée par une bureaucratie politique quelconque, mais bien au contraire dans l'esprit d'une répartition du travail en fonction des besoins sociaux réels à satisfaire.

Ce qui implique une rupture avec le capitalisme.

En effet, si le travail partagé entre tous est réparti de façon à répondre aux besoins sociaux essentiels, c'est la durée moyenne pour remplir cet objectif qui devient la nouvelle règle du temps de travail, et quelle que soit cette durée, le salaire, même au "SMIC", qui en découlera, sera par définition réajusté en correspondance pour accéder à ces besoins, notamment au logement.

Et le système de santé s'en trouvera non seulement préservé, mais amélioré, et non plus en "peau de chagrin", comme aujourd'hui.

Le travail, partagé collectivement, doit inclure évidemment une part pour assurer les besoins de solidarité avec les retraités, les handicapés, sur tous les plans, et notamment sur le plan logement.

En résumé :

__Recensement des besoins sociaux urgents actuellement non satisfaits, notamment en matière de logement et de santé.

__Recensement des forces productives disponibles et nécessaires à développer pour satisfaire ces besoins réels.

__Redéfinition d'un budget en équilibre, en base valeur-travail, entre ces forces productives et ces besoins.

__Redéfinition, dans cet équilibre, de la durée moyenne hebdomadaire de travail, nécessaire pour atteindre cet objectif.

__Réajustement, dans le cadre de cet équilibre, du SMIC à un niveau permettant d'accéder au moins à la satisfaction pour tous des besoins sociaux essentiels, notamment en matière de logement, éducation, culture, sport, etc...

__Prise en compte, dans cet équilibre, de l'effort collectif nécessaire aux objectifs de sécurité, de développement social et de solidarité.

Pierre Grindsable

