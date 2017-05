Le séisme Macron

« Aller à la soupe » est le point commun de la classe politique actuelle, tant leurs ressorts sont la vénalité et la médiocrité morale. Un certain nombre sont donc déjà aller adhérer à « En Marche » (vers quoi est la question).

On l’a déjà dit 100 fois et plus, E.Macron est un produit fabriqué par la science du marketing. Les ressorts des gens sont connus, leurs réactions prévisibles ... on sait donc comment les amener là où on veut qu’ils aillent. C’est fait. Techniquement, une superbe manipulation de l’opinion, d’une partie (minoritaire) d’un pays.

Rappelons tout de même qu’un des ressorts utilisés était la diabolisation de l’adversaire : Visite à Auradour, au mémorial de la déportation ... Message (très peu) subliminal : Voter MLP, c’est le retour de la peste brune, avec ses abominations. Mensonges par excès et déformation, évidemment, mais cela a suffit pour faire pencher les électeurs « comme il faut ». Est de la « bonne politique » ? Je ne suis pas certain.

Au fait, qui a vraiment envie de voir ce jeune homme apparemment immature prendre le controle du « bouton rouge » de notre force nucléaire ? Moi, je trouve cette perspective effrayante.

Macron repose donc sur des mensonges, tout en cachant le contenu, c’est à dire le vrai projet économique, voire sociétal de M.Macron (en fait de ses mentors).

Le réveil sera très dur, mais il est déjà trop tard. Notre constitution lui donne tous les pouvoirs pendant 5ans.

Inquiet, je suis ...