Le « Sergent Pepper’s » des Beatles fête ses 50 ans

Les Beatles c’est « le groupe des groupes », et leur album « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band » arrive bien souvent en tête des différentes listes des meilleurs albums de l’histoire du rock.

Loué pour sa créativité, pour avoir apporté de nouveaux sons dans la musique contemporaine, le célèbre groupe de Liperpool n’a pas toujours été le premier dans le domaine de l’inovation.

Un premier exemple avec l’apparition de l’influence de la musique indienne dans les années 60.

C’est au printemps 1965 qu’elle fait son entrée dans le répertoire rock, avec le titre « Heart Full of Soul », des Yardbirds.

Ici Jeff Beck imite le son du sitar sur sa guitare électrique.

Quelques semaines après,en juillet, ce sont les Kinks qui enregistrent « See My Friends ». Ce morceau écrit par Ray Davies lui a été inspiré par les chants des pêcheurs indiens à l’aurore durant une escale du groupe à Bombay. Là encore l’effet de sitar est obtenu avec une guitare.

C’est un autre artiste, Roger McGuinn (Byrds), qui parlera de Ravi Shankar en premier à George Harrison : « J’ai fait écouter à George Harrison quelques sons de Ravi Shankar, que j’avais entendu parce que nous partageons la même maison de disques, à la guitare. Je lui ai parlé de Ravi Shankar et il a dit qu’il n’avait jamais entendu de musique indienne avant ».

Toutefois, il est vrai qu’Harrison sera le premier musicien pop occidental à utiliser le sitar. C’est en décembre 1965, sur le magnifique « Norwegian Wood » qui figure sur l’album « Rubber Soul ».

http://www.jukebox.fr/the-beatles/clip,norwegian-wood-this-bird-has-flown,qqx55v.html

Comme on le voit, et contrairement à ce que l’on pourrait penser, les Beatles n’ont pas été les premiers à subir l’influence de la musique indienne.

Il en va de même avec le célèbre album du groupe. Si « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band », qui reste un prodigieux disque, il n’est surement pas aussi inventif qu’on veut bien le dire.

D’ailleurs George Martin, le célèbre producteur du groupe, a toujours eu l’honnêteté de dire que sans l’album d’un autre groupe sorti quelques mois auparavant, jamais leur célèbre Sergent n’aurait vu le jour.

Et Mac Cartney était lui aussi de cet avis, ici en 1989 : » j’étais fasciné et je le suis toujours. Je l’écoutais et me disais « Mon Dieu, voilà le meilleur album, qu’allons nous pouvoir faire ? » Je suis donc parti de là. Nous devions aller plus loin. C’est alors que j’ai trouvé l’idée qui allait nous libérer : cet album que nous devions faire allait être enregistré par un autre groupe et je m’efforçais de penser constamment que ce n’était pas nous qui enregistrions. Ceci nous permit de prendre du recul par rapport à la musique. J’avais déjà les paroles d’une chanson intitulée « Sg peppers » et John avait déjà trouvé « A day in the life ».

Mais quel est cet album me direz-vous ?

Il s’agit du « Pet Sounds » des Beach Boys.

C’est encore McCartney qui dira du morceau « God Only Knows », qui figure sur cet album, que c’est « la plus belle chanson d’amour jamais écrite ».

Faisons donc un petit retour sur l’album des Beach Boys.

Sorti en mai 1966, l’album pensé et créé par Brian Wilson est un sommet.

Wilson est impressionné par la qualité du « Rubber Soul » des Beatles, il décide de concevoir un album dont les titres forment un tout, un album pensé véritablement comme un objet dont l’histoire se déroule de morceau en morceau, l’un des premiers « concept albums »,. Sans la compagnie des autres membres du groupe partis en tournée, le génial compositeur imagine des titres plus profonds. Brian Wilson en a marre de parler de plage, de filles et de surf.

Seul, Wilson fait ce qu’il veut en studio. Il utilise de nombreux effets, utilisant l’écho ou la réverbération. Il se sert de sons venus d’un peu partout (cor, sonnettes de bicyclettes, orgues, clavecins, flûtes, accordéon, harmonica basse, hautbois, Theremin, sifflet pour chien, instruments à cordes de type hawaïens etc…).

Chaque titre est un bijou d’instrumentation, de mélodie et de poésie psychédélique. Pet Sounds est une collection de chansons mélancoliques sur la nostalgie de l’enfance et le passage à l’âge adulte, aux arrangements révolutionnaires.

Bien qu’il n’ait pas été un grand succès commercial, Pet Sounds a eu une influence énorme dès sa sortie. De nombreuses stars du rock de l’époque, ainsi que la presse musicale, déclarèrent que l’album comprenait certaines des « plus grandes et des plus impressionnantes mélodies, avec des textes très spirituels. »

Pour en savoir un peu plus sur ce disque et sur Bryan Wilson en particulier, je vous conseille l’excellent « Love and Mercy » sorti il y a 2 ans.

C’est sous cette influence que les Beatles décident de se lancer dans le projet fou du « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band ».

Cet album est pensé dans son intégralité comme une oeuvre d’art : un concept, une pochette, des chansons qui racontent une histoire, et qui pour certaines s’enchaînent sans pauses.

« On nous disait toujours : vous allez perdre tous vos fans avec ce disque », se souvient Paul McCartney,déclencheur de l’album. « Et nous disions : eh bien, on en perdra peut-être quelques uns, mais on en gagnera d’autres ». « On doit avancer ».

L’enregistrement même de l’album est passé à la postérité. Il a été réalisé sur une période de cinq mois, très inhabituelle pour l’époque, le producteur George Martin se livrant à diverses expérimentations avec le matériel de mixage qui feront s’arracher les cheveux aux ingénieurs du son.

Tout comme pour l’album « Pet Sounds » des Beach Boys, on retrouve ici de multiples instruments très peu entendus en musique pop jusque-là, d’un orgue à une trompette piccolo, en passant par un harmonium, des orchestrations classiques …..

Mais tout ce travail ne doit pas cacher l’essentiel, des mélodies qui restent gravées dans nos mémoires, des paroles poétiques, oniriques, et un mélange de style musicaux qui reflète l’époque.

Qui a oublié le « Lucy in the sky with diamonds », et ses initiales (LSD) qui ont tant fait parler .

« With a Little Help from My Friends », qui sera immortalisé par Joe Cocker au festival de Woodstock en 1969.

En voici une autre version plus récente avec Paul et Ringo.

On enchaîne

Voici une reprise de « Within You Without You », morceau signé George Harrison. La meilleure chanson du disque selon John Lennon. Une provocation de plus pour titiller Paul qui est l’artisan numéro un de Sergent Pepper.

« Sgt. Pepper » c’est aussi pochette incroyable. Un collage réalisé par Peter Blake, père du pop art anglais. On y découvre les Beatles en habits colorés. On y trouve des personnalités aussi diverses que Bob Dylan, Johnny Weissmuller, Karl Marx, Edgar Allan Poe, Marylin Monroe, Albert Einstein ou Fred Astair.