Le serrage de « pogne » entre Trump et Macron : 1ère manche avantage Macron, ..mais attendons avec impatience la deuxième !

Le 27 mai en réponse à l'article de Zen « Jeu de mains », j'ai posté cette réponse :

Aux téloches, c’était en boucle le serrage de pogne entre Trump ( 1,88 /104 kgs) et Macron (1,73/69 kgs)

sur le site de l’Obs,... on peut même lire :

Trump « anéanti » par la poignée de main de Macron : la presse compte les points.Bon Macron, s’en est pas mal tiré, mais connaissant la réputation de Trump pour serrer les paluches, sûr que Macron a bien été briffé, et mon petit doigt me dit qu’il s’est certainement entraîné à serrer quelques fortes paluches ! Idem pour le fameux débat avec MLP, les jours précédents les médias évoquaient que MLP allait d’entrée lui « rentrer dans le lard » pour le déstabiliser. Ben annonce à l’avance sa tactique d’attaque, sûr que l’effet de surprise ne joue plus !

Si les merdias pro-macron veulent nous monter que leur champion c’est du solide, faut qu’ils organisent un match dans le style « tire-toi de là que je me place » .. nous verrons bien si les 69 kgs de Macron sont aussi efficaces que les 108 kgs deTrump ! Bon à part ce « fait d’armes » , ..attendons déjà la fin de l’année pour faire enfin un bilan objectif, et non des reportages sur le cirage de pompes !@+ P@py

Dans ma réponse j'ai indiqué ceci : Bon Macron, s’en est pas mal tiré, mais connaissant la réputation de Trump pour serrer les paluches, sûr que Macron a bien été briffé, et mon petit doigt me dit qu’il s’est certainement entraîné à serrer quelques fortes paluches !

Je vois que j'avais vu juste, car après son « exploit » fortement médiatisé par la prese pro-Macron, tant chez nous qu'a l'étranger, notre Président quelques jour plus tard a déclaré : sur 20 minutes « Ma poignée de main avec Trump ce n'est pas innocent » .

Fin de la première partie !

Deuxième partie !

Toujours le 27 en réponse à l'article de Cazeau :MACRON, LE PRESIDENT SOLEIL 1ere partie : le temps du « comme si » , .. j'ai posté cette réponse ( 27/05 à 17 h 11 ) : Si les merdias pro-macron veulent nous monter que leur champion c’est du solide, faut qu’ils organisent un match dans le style « tire-toi de là que je me place » .. nous verrons bien si les 69 kgs de Macron sont aussi efficaces que les 108 kgs deTrump !

Après le serrage de mains,.... le serrage de demain !

Je ne suis pas un spécialiste en comportement humain, mais d'entrée Donald Trump du fait de sa taille ( 1,88 ) et de son poids ( 104 kgs ) en impose, ensuite ce dernier sur le plan financier a très très bien réussi, et cela est un élément important sur sa façon d'agir, alors en corollaire il ne faut pas s'étonner si tout le monde s'accorde pour dire que Donald Trump est : hautain et arrogant, d'ailleurs son manque de courtoisie envers les femmes a été signalé moult fois, d’ailleurs pour less deux adjectifs qualificatifs que j'ai employé, il y a un synonyme qui est orgueilleux, et sur le web, j'ai trouvé cet article :Donald Trump était un enfant magouilleur, orgueilleux et têtu.

Avec tout ce que nous avons vu ou lu dans différents médias, et depuis que Trump est entré en scène, je pense que l'on peut dire que D. Trump à l'instinct d'un chef de meute,.. et en général les chefs de meutes n'aiment pas beaucoup que l'on discute leur hiérarchie !

Pour en revenir à l'épisode de la poignée de main entre lui et Macron, Trump a certainement apprécié que son homologue ait lui aussi une poignée de main disons virile,... par contre je pense qu'il n'a pas dû goûter les confidences qu'aurait fait Macron sur cet événement, confidences disons qui avaient un certain goût de fanfaronnade !

Sur cet « exploit » qu'aurait accompli E.Macron, les médias en ont largement fais échos, il suffit de taper dans Google : macron poignée de main trump c'était viril, et l'on obtient les résultats suivants, et dans les résultats qui s'affichent sur l'un d'eux, on peut lire ceci :

CONFIDENCES - Emmanuel Macron raconte au JDD son premier marathon diplomatique, entre franches discussions et poignée de main virile avec Donald Trump.

Cette poignée de main avec Donald Trump jeudi à Bruxelles, qui a été tant commentée, il l'a pensée, soigneusement préparée. Conscient qu'elle serait un signal envoyé au monde au tout début d'une séquence diplomatique impossible à rater. "Ma poignée de main avec lui, ce n'est pas innocent, ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique mais un moment de vérité", nous confie Emmanuel Macron samedi matin à Taormina avant d'entamer sa dernière séance de travail du G7. "Il faut montrer qu'on ne fera pas de petites concessions, même symboliques, mais ne rien surmédiatiser non plus."

"Je ne laisse rien passer, c'est comme cela qu'on se fait respecter"

Que peut-on attendre de la réaction de D. Trump ?

Certains décrivent D. Trump comme étant personnage complexe et imprévisible, d'ailleurs différents médias ont bien monté cet aspect de sa personnalité, … et les exemples sont disons assez nombreux, les derniers en date étant : Donald Trump crée la polémique avec un comportement inacceptable envers Angela Merkel., et avec cette vidéo : Instant gênant : Cette poignée de main interminable entre D. Trum et le Premier Ministre Japonais Shinzo Abe.

Voulant en savoir plus, sur Google, j'ai tapé ces mots : « trump étude sur son comportement », les résultats sont ceux-ci, et l'un d'eux a plus particulièrement attiré mon attention : Les médicaments de Trump expliquent-ils son comportement ?

Alors, lors de leur prochaine rencontre, … quelle sera la conduite de D. Trump ?

Quelques lignes plus haut, j'ai indiqué que D. était connu pour être un personnage complexe et imprévisible, après les confidences d'E. Macron sur son « exploit », soit le « vieux mâle » au final admiratif sur le parcours de son homologue prendra ce dernier « sous son aile »,... ou bien à l'inverse contrarié et outragé par les déclarations bravaches et autres « plastronnades » d’E. Macron qui ont été fortement relayées par les médias anti-Trump tant en Europe ( notamment en France ) ainsi qu'aux USA, par exemple avec ce titre : Macron, nouvelle coqueluche des anti-Trump.... fait que ce dernier va-t-il considérer que les déclarations et les confidences de son interlocuteur, comme étant des crimes de lèse majesté,.. et qu'il attendra patiemment sa revanche, c'est à dire un nouveau bras de fer entre lui, 108 kgs contre 69 kgs d'E. Macron,... à moins que l'âge de D. Trump ( 70 ans ) se fasse finalement sentir !

Je reviens sur la rencontre Macron/Poutine, pour l'instant les médias évoquent que Macron n'a pas hésité à « titillé fortement » son homologue, .. mais Poutine était en visite, et en tant que visiteur, il a su se montrer disons diplomate, mais n'oublions pas que Poutine est un pratiquant des arts martiaux, cela veut dire tout simplement que parfois il faut savoir esquiver pour plus tard porter son attaque décisive !( pour mémoire rappelons nous la séquence Sarkozy/ Poutine ou Sarkozy était sorti complètement KO après son entretien avec le maître du Kremlin , ou ce dernier lui avait dit : « si tu continues sur ce ton, je t'écrase » : liens .

… donc affaire à suivre pour leurs confrontations d’egos entre : Macron/Poutine/Trump !

Gilbert Spagnolo dit P@py