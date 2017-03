Le Soutien des Fatwas au Sultan dans sa Bataille

Je ne vois pas le lien entre l'Islam et le conflit purement politique entre la Turquie et certains pays européens. Nous savons tous que la crise entre le président turc et l'Allemagne, les Pays-Bas et peut-être d'autres pays européens n'a rien à voir avec l'islam.

La crise est causée par le refus de certains pays européens de permettre à des rassemblements de masse de Turcs qui y vivent pour faire de la publicité en vue de voter en faveur des amendements constitutionnels en Turquie. La crise a empiré lorsque l'avion pris par le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a été empêché d'atterrir aux Pays-Bas et la ministre de la Famille turque, Fatma Kaya, a également été arrêtée et forcée de retourner aux frontières. Ces questions sont de nature purement électorale et politique et n'ont aucun rapport avec l'islam. Le président Erdogan n'a pas manqué cette occasion pour élargir la crise et y traîner les autres en la reliant directement à ce qu'il considère comme l'islamophobie européenne.

Pour être juste et objectif, nous devons y réfléchir. Nous devons nous demander : la Turquie peut-elle permettre au dirigeant d'extrême-droite néerlandais Geert Wilders d'organiser une campagne électorale à Istanbul, Ankara ou dans d'autres villes turques - quelle que soit la taille de la communauté néerlandaise en Turquie - pour promouvoir son programme électoral ?

La réponse est que la Turquie, pour de nombreuses raisons, ne lui permettra ni lui ni d'autres d'organiser un rassemblement. L'Europe refuse les rassemblements pour des raisons liées aux préoccupations de sécurité qui balayent le monde entier. Après tout, ces rassemblements peuvent être exploités par des terroristes. L'Europe a le droit de refuser même si les raisons ne sont pas claires, parce que c'est une question de souveraineté que les Etats peuvent traiter conformément à la loi et aux normes internationales.

Le deuxième point est que le conflit entre la Turquie et les pays de l'UE a des antécédents historiques et des racines dans lesquelles la religion peut être un facteur crucial. Il ne s'agit pas d'islamophobie, mais parce que l'Europe considère sa propre union comme un club chrétien. C'est le point de vue de certains pays influents en Europe et il leur est difficile d'accepter l'idée d'un pays islamique influent comme la Turquie qui adhère à l'Union. Cependant, les Turcs sont conscients de ce fait et ils ont compté sur la pression américaine au cours des périodes antérieures. La Turquie s'est également appuyée sur son rôle stratégique de front de l'OTAN face à toute menace potentielle de la Russie.

La position de la Turquie est son problème. Il est étrange que l'Union internationale des érudits musulmans, dirigée par le Dr. Youssouf al-Qaradawi, condamne ce qu'elle appelle les pratiques néerlandaises contre la Turquie et appelle le monde islamique à l'appuyer. L'Union a mal joué en liant la position des Pays-Bas à l'islamophobie. En fait, ce phénomène existe, mais il n'a pas une relation claire ou convaincante avec le sujet.

Il y a une crise silencieuse entre les politiciens occidentaux et le monde islamique. Il est erroné de généraliser cette conclusion car l'Occident tout entier n'est pas hostile envers l'islam et les musulmans. Les partisans de ces revendications adoptent une idéologie qui favorise la haine et les conflits religieux dans le monde, de la même manière que les défenseurs des organisations terroristes arabes n'arrêtent pas d'inciter et de répandre la haine contre l'Occident.

Dans une déclaration de solidarité avec la Turquie, l'Union a parlé de la paix mondiale avant de mettre en garde contre les affrontements et les tensions entre les nations. Il est évident que la communauté musulmane n'est pas très consciente de la crise car c'est une crise politique bilatérale qui n'a rien à voir avec elle. Le discours sur la paix mondiale et l'utilisation de termes et de concepts sophistiqués est une amplification des choses afin d'atteindre un objectif idéologique. L'Union donne à la Turquie l'impression d'être le chef du monde islamique, ce qui n'est absolument pas vrai parce que la Turquie est clairement laïque. Erdogan n'est pas un nouveau sultan malgré ses tentatives d'agir comme s'il l'était.

Le conflit européen avec Erdogan finira comme avec la Russie. Les intérêts stratégiques de chaque Etat sont clairs et n'ont rien à voir avec la religion. Al-Qaradawi et ses collègues sont conscients de cela, mais ils succombent aux objectifs d'Erdogan et emploient des outils de propagande religieuse à son avantage.

La déclaration de l'Union souligne ce qu'elle appelle le droit des hommes politiques turcs de rencontrer des communautés turques vivant dans différents pays et de discuter des avis sur des questions nationales. Les politiciens turcs ou d'autres personnes n'ont en fait pas le droit d'organiser des réunions avec des foules de leur nationalité dans un autre pays. Le fait le plus étrange de la déclaration est qu'il prétend que le régime d'Erdogan est compatible avec les enseignements islamiques qui font que le Prince des Croyants ou le chef suprême ont une autorité absolue.

Qui a dit que la Turquie est gouvernée par le Prince des Croyants ? Je doute qu’Erdogan dise une chose pareille, compte tenu du fait qu'il a toujours tendance à confirmer la laïcité de son pays. Le président appelle également d'autres à prendre la Turquie comme un exemple à suivre. Comment Al-Qaradawi peut-il être plus royaliste que le roi lui-même ?

La déclaration a complètement dérivé de la religion et a été dominée par le discours politique. En fait, la déclaration s'est transformée en une pause dans une comédie qui pourrait ne pas trouver un héros parce que le script est mauvais. Personnellement, je n'ai pas été étonné de la déclaration de l'Union d'Al-Qaradawi, pour la simple raison que ce n'est pas la première fois qu'elle s'enquiert d'une question purement politique. L'Union a déjà considéré la tentative de coup d'Etat en Turquie comme interdite religieusement. Dans cette préoccupation, le Secrétaire général, Ali Muhyiddin Qaradaghi, a déclaré dans une déclaration au nom de l'Union que « des scientifiques et des gens honorables ont suivi la conspiration contre la Turquie et la nation islamique. Mais Dieu Tout-Puissant a fait que les criminels ne parviennent pas à atteindre leur but ». Il est évident que l'Union exerce un rôle de conseiller religieux selon ses caprices et ses intérêts. Ainsi, elle transforme les conseils religieux en biens qui sont vendus à qui paie plus.

Indépendamment de l'absurdité de la déclaration de l'Union, le fait dangereux est qu'Erdogan a joué la pire carte reliant la position de son pays à la décision d'une Cour européenne de porter le voile. Le président a déclaré qu'il y avait une nouvelle croisade contre l'islam, ce qui confirme l'utilisation forte et délibérée de la religion dans son conflit avec l'Europe. Ce n'est pas moins dangereux qu’ ISIS et Al-Qaïda incitant à la haine entre l'Islam et l'Occident.