Le temps révolu des prédateurs

Aaaah la Californie...

Son soleil, ses plages paradisiaques, sa "Silicon Valley", ses GAFA, Hollywood, ses étoiles, son élite démocrate, son rêve américain, son exceptionnalisme !



Il semblerait que l'image d'épinal vienne d'être salement écornée. La Californie vient en effet de vivre un évènement qui fera date dans l'histoire de la justice américaine.

Le Sheriff de L.A., lors d'une conférence de presse, a annoncé que pas moins de 474 personnes ont été arrêtées dans le cadre du démantèlement d'un réseau pédophile... 55 enfants, adolescents et jeunes adultes auraient été arrachés des griffes de ces prédateurs et trafiquants de chair humaine.



Vous en aviez entendu parler ? Non, je me doute bien que non, du moins pour la plupart d'entre vous...

Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, les américains ont également très peu de chance d'en entendre parler car la presse US, notoirement pro démocrate, ne se fera par l'écho d'un évènement qui entacherait la réputation de l'élite néo conservatrice.



Un site relaie toutefois l'information écrite par Associated Press : ABC13

http://abc13.com/news/474-arrested-in-california-human-trafficking-stings/1734315/



Si vous n'avez pas confiance dans ce média, pas de souci, la conférence de presse du Sheriff de LA est disponible sur internet :

http://www.youtube.com/watch?v=pXDXB07dRpo



Autre point, le journaliste Glenn Beck se fait l'écho d'une nouvelle troublante, un autre cercle aurait été démantelé et 8 Trafiquants auraient été arrêtés : https://twitter.com/glennbeck/status/828344311016075264

Après quelques recherches il semblerait que son annonce soit liée à la libération de 31 filles à Haïti.

http://sentinel.ht/2017/02/06/haiti-police-rescue-31-girls-child-trafficking-sting/

Il semblerait donc que Trump fasse d'une pierre deux coups, tenir sa promesse de 2012 et étouffer la révolution de couleur US dès sa naissance...