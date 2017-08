Le terrorisme islamiste est un danger, avant tout pour le monde Musulman

Le terrorisme, en général, est l'expression, d'une part, de l'extrême violence et de l'intense dépersonnalisation de nos sociétés mécanistes, et d'autre part, de l'absolue inégalité de moyens que sépare aujoud'hui les oppresseurs (ou ressentis comme tels) des opprimés (ou se ressentant comme tels).

Face à la toute puissance de l'argent, face aux politiques impérialistes des "grandes" Nations, face au Tank M1 Abrams et au F117 ou face au T-90 et au Tu-160, toute résistence frontale est impossible, l'unique voie de résistance armée est clandestine, toujours qualifiée de terrorisme par ceux qu'elle combat.

Ce qui distingue la résistance du terrorisme, ce n'est n'est pas le moyen, en général "l'attentat", mais le but de ce dernier.

La résitance vise à libérer en rendant prohibitif le coût de l'oppression au regard du bénéfice qu'en retire l'oppresseur.

Le terrorisme, quant à lui, vise à imposer, par la peur, une domination économique ou idéologique.

A ce titre, les modes opératoires de certaines entreprises transnationales, de la plupart des organisations criminelles ou la politique "armée" de certains gouvernements peuvent être qualifiés de terrorisme.

Qu'est-ce qui distingue alors le terrorisme Islamiste des autres formes de terrorisme ?

C'est bien entendu sa composante religieuse.

Le terrorisme Islamiste vise à imposer aux populations une forme particulière et fondamentalement restrictive de la pratique religieuse musulmane.

Il nait au sein de L'Islam et se nourrit de l'idée d'une société "Musulmane", c'est à dire d'une société dont la culture ne se résumerait qu'à sa composante religieuse.

Le terrorisme Islamiste nait et se cache au sein même de l'Islam. Le terrorisme Islamiste se nourrit de la vocation "sociétale" et législatrice de la religion Musulmane.

Toute loi venant de Dieu, l'Islam tend à régir tous les relations sociales.

Le terrorisme Islamiste est donc fondamentalement un problème culturel des sociétés musulmanes.

Il est d'ailleurs important de noter que la majorité écrasante des victimes de ce terrorisme sont des Musulmans vivant en terre d'Islam.

Les islamistes ne luttent pas contre un supposé oppresseur occidental, ils luttent pour imposer aux Musulmans, et au reste du monde, leur conception restricive de la pratique religieuse.

C'est donc, principalement aux musulmans que les terroristes islamistes posent problème et c'est principalement aux musulman de traiter ce problème.

Faute d'une prise de conscience de cette réalité et d'un traitement en profondeur de la "radicalité" islamique, les sociétés musulmanes s'exposent à deux risques fondamentaux.

Le premier et principal risque est interne, c'est la désagrégation de la société musulmane et de ses principes fondamentaux au profit de dictatures (plus ou moins sincèrement "Islamiques" au départ, mais qui finiront toujours par devenir des dictatures "tout court").

Le second est extérieur, c'est la réaction de l'occident face à cette menace, si le monde muslman tarde trop à la résoudre.

On pourrait résumer ainsi la doctrine qui finira inévitablement par émerger dans les sociétés occidentales : "Tous les musulmans ne sont pas islamistes, mais tous les islamistes ont été musulmans. Eliminons tous les musulmans et ils n'y aura plus d'Islamistes".

Concept effrayant et terriblement destructeur certes, mais que l'occident a déjà appliqué à maintees reprises au cours de sa longue et terrible histoire (les protestants, les noirs, les juifs, les amérindiens, les précolombiens, ...).

La lutte contre le terrorisme Islamiste n'est donc pas un impératif moral pour le monde musulman mais bien une pure question de survie.

On peut d'ailleurs noter que, s'il est une vraie contrariété pour les sociétés occidentales, le terrorisme Islamiste ne représente pas un réel danger pour ces sociétés. La mort ques quelques centaines d'innocentes victimes, tuées au hasard est bien une horreur à titre individuel et sur le plan émotionel, mais c'est une quantité infiniment négligeable au plan sociétal. Le terrorisme Islamiste ne changera rien à la société occidentale et à ses modes de fonctionnement.