Le Venezuela et ses pesanteurs : La réalité et le bashing médiatique occidental

« Delenda Venezuela est » , « Il faut détruire le Venezuela »

Phrase prononcée par Caton l'ancien à propos de Carthage : « Delenda Carthago est »

Il faut détruire le Venezuela ! Le cri de ralliement de l'opposition catalysée de l'extérieur. Il ne se passe pas de jour sans qu’on nous inonde d’une information non objective dont le but est de présenter le Venezuela sous un jour couleur de soufre. les médias occidentaux ne nous saturent d'informations concernant « le chaos au Venezuela ». Heureusement que les médias alternatifs permettent quelque peu de rétablir la vérité, encore que de mon point de vue il est indiqué de se méfier que le curseur du « tout est parfait au Venezuela » ne cache une réalité autrement moins rose. Les médias occidentaux présentent le Venezuela, comme synonyme de chaos et ce bashing a un nom la déstabilisation pour faire partie Madouro démocratiquement élu par le peuple et dont le mandat cours jusqu’en mi 2018

La conjuration des médias main stream, le rôle trouble du journal Le Monde

« Dans cette lutte par médias, le journal Le Monde montre une fois de plus son alignement sans condition. Dès les premiers jours de l'insurrection de la droite vénézuélienne, Paulo Paranagua (du journal français Le Monde avait tenté de donner un visage démocratique aux « enfants de Pinochet ». Le 14 avril 2017, une interview complaisante nous campe Julio Borges, un des leaders de l'extrême droite, en sympathique combattant pour la liberté qui ne rêve que d'« élections libres » et, la main sur le coeur, jure ne pas vouloir de coup d'Etat. Un double mensonge pourtant facile à démonter. (...) Quant au serment de Julio Borges [ « opposant le plus farouche ndR] de ne pas vouloir de putsch, rappelons qu'il fut un des acteurs publics du coup d'État sanglant mené en avril 2002 contre le président Chavez, avec la complicité du Medef local et de militaires formés à la School of Americas. Un coup d'État déjoué en 48 heures par un soulèvement conjoint de la population et de militaires loyalistes. Dans les années qui ont suivi, WikiLeaks a révélé les liens de Borges et de son parti avec les États-Unis et le versement de millions de dollars à son parti à travers des ONG financées par les États-Unis au Venezuela. » (1)

« Mais la honte pour le « journaliste » du Monde est que ce mensonge a été démonté par Julio Borges lui-même, désarçonné le 19 mai par le célèbre journaliste et présentateur britannique Stephen Sackur, lors du programme non complaisant HardTalk de BBC World. Dans cette interview, Borges nie toute responsabilité dans la mort de plus de 60 personnes provoquée par les violentes manifestations que lui et son parti ont dirigées au Venezuela. Il admet ouvertement qu'il appelle les Forces armées à refuser d'obéir aux ordres de leur commandant en chef. Stephen Sackur nous apprend que le 5 mai Julio Borges a rencontré le vice-président Mike Pence et le conseiller de la Sécurité nationale, H.R. McMaster ; il leur a bien demandé une aide nord-américaine, et d'aller au-delà de sanctions individuelles. » (1)

Enfin, le journaliste Stephen Sackur rapporte ce qu'il a vu lui-même lors d’un séjour au Venezuela : « (...) j'ai été au Venezuela, comme vous devez le savoir, j'ai parlé avec toute sorte de gens dans différentes parties du pays, des gens de conditions économiques différentes, depuis les quartiers aisés où vous vivez, jusqu'aux quartiers les plus pauvres, où vivent les chavistes les plus loyaux et les plus radicaux. L'impression que j'ai eue c'est que beaucoup de gens en veulent à Maduro, mais qu'il existe encore un noyau central qui appuie le socialisme et la Révolution Bolivarienne, et il me semble que si vous parvenez à faire partir Maduro, vous courez le risque de déclencher un conflit, et même une guerre civile au Venezuela. Êtes-vous prêt à courir ce risque ? » (1)

Comme lu dans une contribution parue sur le site Le GrandSoir (LGS) d’abord le commentaire de l’article qui va suivre par le présentateur du site : « Laissons le temps au temps : 9 milliardaires fabriquent l'opinion chez nous [en France, ndlr], mais la vérité finit toujours par sortir du puits ».

Qu'en est-il exactement ? Hernando Calvo Ospina qui a séjourné au Venezuela témoigne : « (...) Lorsque j'ai annoncé à quelques personnes que je partais au Venezuela, j'ai immédiatement remarqué une espèce de panique dans les voix et sur les visages : « C'est la guerre là-bas », « il y a plein de morts », « il paraît que la police assassine... » Je suis arrivé un jour de semaine dans l'après-midi. Depuis l'aéroport jusqu'au centre de Caracas, en plus d'une heure, je n'ai vu aucune manifestation. Le lendemain et le surlendemain, j'ai parcouru, en voiture et à pied, plusieurs quartiers de la capitale : rien, pas une manifestation. Pourtant elles ont bien eu lieu. Mais si je ne les ai pas vues c'est parce qu'elles sont de taille réduite et qu'elles se déroulent dans des lieux bien précis. Principalement dans quelques quartiers de classe moyenne dont le maire est dans l'opposition. » (2)

Replaçant la réalité des manifestations qui existent mais pas sous forme de raz de marée décrits par les opposants au pouvoir qui profitent du désordre pour se livrer à des actes de violence qui appellent naturellement une réponse des gardiens de l’ordre : « Les manifestations pacifiques de citoyens mécontents à l'égard du gouvernement sont autorisées. Elles rassemblent rarement plus de 500 personnes, mais la technique est de placer des caméras de sorte à pouvoir faire des prises spéciales pour montrer « une foule » qui n'existe pas. Ensuite, ces images sont lancées sur Internet pour prouver la « force » de l'opposition. C'est Mariana qui m'explique tout cela, car elle a vu faire dans son immeuble. Lorsque les manifestations prennent fin, des hommes encagoulés se livrent à des actes de violence ».

Hernando Calvo Ospina nous informe aussi que les manifestants ne sont pas des pauvres mal nourris et qui se battent pour leur survie mais ce sont des « casseurs » extrêmistes, voire racistes qui provoquent la police : « La plupart sont jeunes, ils ont la peau claire et ont l'air bien nourris. Ils portent des insignes fascistes et nazis. Leurs attaques les plus féroces contre la police et les bâtiments ont lieu lorsque la presse, surtout internationale, est à leurs côtés. Parfois il y a plus de journalistes que de casseurs. Sur Internet on trouve des exemples à gogo. Certains cagoulés transportent dans leurs casques des caméras qui retransmettent les scènes en direct sur Internet. (...) certains émeutiers ont même commis des crimes contre des innocents ou contre les manifestants eux-mêmes, que l'on attribue immédiatement à la police de la « dictature de Maduro ». (...) »

Le but ultime est le chaos conclut l’auteur qui rapporte que les « chavistes » bien que soumis plus que les autres aux austérités ne tombent pas dans le jeu : « Une jeune femme noire aux dents blanchissimes me disait il y a deux jours, tout en me préparant une galette de maïs au fromage : « Ils cherchent à nous pousser, nous les chavistes qui sommes des millions, à l'affrontement avec cette poignée de fous. Ils veulent emporter notre pétrole en marchant sur nos cendres. » (2)

Les pénuries au Venezuela : mythes et réalités

Quelle est la réalité économique ? C'est un fait que le Vénezuela qui a les premières ressources mondiales a été frappé de plain-pied par la chute des prix du pétrole. De mon point de vue habitant un pays qui connait les mêmes travers, n’a pas pu mettre en place une politique de production de richesse en dehors de la rente pétrolière labile. Du fait de la faible diversification, la politique était surtout sociale, De plus le Venezuela fait face à une opposition qui veut le changement en surfant sur le malaise social réel mais comme nous allons le rapporter ; catalyser par cette opposition qui met en œuvre les conditions de la pénurie

La contribution suivante donne un point de vue sur la réalité des pénuries et les manœuvres diaboliques pour créer des pénuries artificielles notamment en utilisant le levier de l’économie parallèle : « (...) Une part croissante des devises étrangères accordées par l'État pour l'import est en réalité directement placée à l'étranger. On parle notamment d'importations « fantômes ». Fausses factures, transfert d'argent liquide non déclaré aux douanes et autres combines plus ou moins élaborées ne manquent pas. C'est une véritable fuite de capitaux ! (...) Certains secteurs privés se livrent en effet à un véritable accaparement, c'est-à-dire qu'ils accumulent et stockent massivement des marchandises de même espèce en vue de provoquer leur raréfaction artificielle. D'ailleurs, les caractéristiques des biens pour lesquels on recense les principales pénuries ne trompent pas : les pénuries concernent principalement des biens et non des services. Biens facilement stockables et non périssables : denrées alimentaires (pâtes, lait en poudre, sucres,...), produits d'hygiène personnel, produits d'hygiène, etc. Pénuries recensées principalement dans le commerce de détail : un restaurateur se procurera plus facilement de la farine de blé qu'un consommateur final. Les biens accaparés par ces oligopoles et monopoles privés sont ensuite déversés sur des marchés parallèles : marché noir local. (...) » (4)

« Les causes réelles, poursuit le journaliste qui incriminent l’opposition, des pénuries recensées au Venezuela sont donc : des importations fantômes'' et un accaparement sélectif de biens de première nécessité. Les acteurs économiques qui se livrent à ce genre de pratiques frauduleuses (...) ce sont des intérêts principalement politiques qui sont poursuivis. (...) Cette déstabilisation socio-économique qui se traduit par une déstabilisation sociale, vise le monde du travail, coeur de l'électorat chaviste alors que les classes aisées sont épargnées (...) Toutes les composantes de l'opposition sont d'ailleurs mobilisées puisque les médias d'opposition tant locaux (majoritaires au Venezuela) qu'internationaux participent également à l'opération de déstabilisation en mettant en place de vastes campagnes médiatiques destinées à générer une psychose et une peur de manquer au sein de la population. » (3)

Thierry Deronne qui vit au Venezuela donne un témoignage de première main. Il nous décrit la topologie de la localisation des marches qui se déroulent dans les quartiers riches. Il affirme qu’ à côté de ce Venezuela décrit du feu et du sans , il y a les autres ceux qui travaillent normalement. lLui aussi avance que le Venezuela est victime d’une guerre économique orchestrée de l’extérieur mais mis en œuvre par l’opposition qui dispose de moyens financiers et de la couverture occidentale des médias.

Il écrit : « Mettons-nous dans la peau d'un habitant de la planète qui n'aurait que les médias pour s'informer sur le Venezuela et à qui jour après jour, on parlerait de manifestants'' et de répression'' (...) Mais il n'y a pas de révolte populaire au Venezuela. Malgré la guerre économique la grande majorité de la population vaque à ses occupations, travaille, étudie, survit. C'est pourquoi la droite organise ses marches au départ des quartiers riches. C'est pourquoi elle recourt à la violence et au terrorisme, dont les foyers sont localisés dans les municipalités de droite. ll y a 90 pour cent de quartiers populaires au Venezuela. Depuis la disparition d'Hugo Chavez en 2013, le Venezuela est victime d'une guerre économique qui vise à priver la population des biens essentiels, principalement les aliments et les médicaments. La droite locale renoue avec certains éléments de la stratégie mise en place jadis au Chili par le tandem Nixon-Pinochet, en clair provoquer l'exaspération des secteurs populaires jusqu'au débordement de rage et légitimer la violence. (...) Malgré les mortiers, armes à feu, grenades ou cocktails Molotov utilisés par les manifestants « pacifiques » la loi interdit à la Police ou la Garde nationale d'user de leurs armes à feu. Les manifestants de droite en profitent pour pousser leur avantage, déverser leur racisme sur les gardes ou policiers, les provoquer à coups de jets d'urine, d'excréments et de tirs à balles réelles, guettant la réaction pour les caméras de CNN. » (4)

Enfi l’auteur tord le cou à deux mythes : « Le Venezuela est un « régime dictatorial ». Faux dit-il . Depuis 1999, le Venezuela bolivarien a organisé un nombre record de scrutins (25), reconnus comme transparents par les observateurs internationaux. Pour Jimmy Carter qui a observé 98 élections dans le monde, le Venezuela possède le meilleur système électoral du monde. « Il n'y a pas de liberté d'expression au Venezuela. » Faux ! dit il .Sur la plus de 1000 stations de radio et chaînes de télévision 67% sont privées (la grande majorité opposée à la Révolution bolivarienne), 28% sont aux mains des communautés, 5% sont propriété de l'État. Sur les 108 journaux qui existent, 97 sont privés et 11 publics. 67% de la population vénézuélienne a accès à Internet. » (4)

Dans le même ordre, le 5 mai 2017, de la maversation des journaux main stream qui ont perdu leur âme en jetant aux orties le serment de Pullitzer, nous retrouvons encore une fois le journal Le Monde qui dénonce « la mort d'un leader étudiant tué lors des protestations contre le projet du président Maduro de convoquer une Assemblée constituante ». Or la victime, Juan Bautista Lopez Manjarres est un jeune dirigeant étudiant révolutionnaire assassiné par un commando de droite alors qu'il participait a une réunion de soutien au processus d'Assemblée constituante. Le dernier tweet de Juan Bautista Lopez Manjarres : la conférence de presse où il annonçait le soutien du secteur étudiant au processus de l'Assemblée constituante. » (5)



Le Venezuela sera-t-il le prochain champ de bataille entre les Etats-Unis et la Russie ?

Pourquoi créer le chaos au Venezuela et ne pas laisser ce pays gérer ses problèmes lui-même, Pour rappel Nicolas Madouro a été élu légalement , il n’y a pas eu de contestation et son mandat ne se termine que dans un an . L'un des arguments mis en avant dans la politique américaine est que les 300 milliards de barils de pétrole ne soient pas pris par les Russes et les Chinois. La contribution suivante donne un éclairage : « Les Etats-Unis ont depuis longtemps les yeux rivés sur le Venezuela, (...) Mais l'évolution des circonstances au Venezuela pourrait bientôt pousser les Etats-Unis à répéter une pratique néfaste qu'ils ont réalisée ailleurs, le financement d'une guerre par procuration afin d'éviter que le pétrole vénézuélien ne tombe dans les mains des Russes et des Chinois. Les Etats-Unis ont déjà émis des sanctions distinctes contre le pays trois fois cette année, Le projet de loi, intitulé « Loi sur l'assistance humanitaire et la défense de la gouvernance démocratique au Venezuela » (S.1018), débloquerait 20 millions $ à l'opposition vénézuélienne, qui a déjà reçu environ 50 à 60 millions $ depuis l'élection de Chávez en 1998 ».

« De toute évidence, lit on dans cette contribution, la compagnie pétrolière appartenant à l'État du Venezuela Pdvsa est déjà au bord de l'effondrement. (...) Bien que la Russie et le Venezuela jouissent d'une alliance politique, la Russie a déjà pris des mesures en cas de dette impayée. En avril, une compagnie maritime d'Etat russe a retenu 30 millions $ sur le pétrole vénézuélien pour une dette impayée de Pdvsa. Rosneft intenterait probablement un procès en cas de défaut majeur. Si un tel événement devait se produire, cela signifierait que Rosneft prendrait le contrôle d'une partie importante de Pdvsa. Comme le dit clairement le texte de S.1018, Citgo, une filiale américaine de Pdvsa, « contrôle les infrastructures énergétiques essentielles dans 19 Etats aux Etats-Unis ». Il semble douteux que l'establishment états-unien reste les bras croisés pendant que la Russie entre en possession d'une participation dans la société de l'un de ses plus grands raffineurs de pétrole. » (6)

L’auteur conclut en écrivant que les Etats Unis ne permettront pas que les réserves vénézuéliennes lui échappent au profit de la Chine ou de la Russie « En outre, le Venezuela a souscrit plusieurs de ses prêts avec la Chine, un défaut de paiement du Venezuela signifierait que des quantités importantes de pétrole vénézuélien pourraient aussi passer dans les mains des Chinois. (...) A l'inverse, si l'opposition financée par des États-Unis au Venezuela prenait le contrôle suite à un défaut de l'administration actuelle, elle renierait probablement à la Russie et à la Chine les garanties promises sur le pétrole vénézuélien à la demande de leurs donateurs de longue date à Washington. Il est très peu probable que la Russie et la Chine renonceraient volontiers à des milliards de dollars de pétrole et de devises pour un régime fantoche des États-Unis. (...) Les Etats-Unis veulent-ils transformer volontairement le Venezuela en une autre Syrie juste pour éviter que son pétrole ne tombe entre les mains russes ? La taille et la valeur des réserves de pétrole du Venezuela sont telles que cela paraît probable. » (6).

Un autre point de vue qui me parait plus juste sur le rôle de la Russie est donnée par Oscar Fortin qui pense que la Russie ne va pas laisser tomber Maduro et met en garde contre toute tentative de déstabilisation : « Vladimir Poutine répète à qui veut l'entendre que le droit international doit être respecté et que les problèmes internes du Venezuela doivent être résolus par les Vénézuéliens et Vénézuéliennes. L'arrivée de Poutine au Venezuela va vite confronter les véritables intentions de ceux qui veulent aider le Venezuela à s'en sortir. (...) Pour ceux qui seraient tentés d'envahir militairement le Venezuela, mieux vaut qu'ils y pensent à deux reprises avant de passer à l'action. Les sept bases militaires des États-Unis en Colombie et la quatrième flotte navale dans le Pacifique Sud demeurent toujours une menace pour le Venezuela, mais l'arrivée d'armements modernes et sophistiqués devra être prise en considération. Espérons que les bonnes volontés, dépouillées de leurs ambitions de pouvoir et de domination, sauront trouver la voie de la paix. »

Conclusion

C'est un fait pour une grande part, le Venezuela fait face à une réelle déstabilisation pour mettre un pouvoir néo-libéral qui va détricoter les avancées de Chavez. Mais il ne faut pas occulter la malvie du fait à des pénuries peut être pas de la même ampleur que celles déclarées par l’opposition. Il fait face aussi à la pénurie climatique d’eau qui fait que les barrages n’arrivent pas à produire de l’électricité en quantité suffisante La même sociale -certes plus juste- mais qui ne crée pas de richesse. Faire des logements, améliorer le système de santé, donner des subventions tous azimuts est possible avec un baril à plus de 100 dollars. Ce n'est plus possible quand le prix du baril est de 50 dollars.

Il eut fallu en période de farniente penser aux années de vaches maigres après l’utopie chaviste et avoir la présence d’esprit de ne pas se laisser piéger Il eut fallu investir dans les énergies renouvelables quand le pétrole était au plus haut pour en utilisant l’argent de la rente pour créer de la valeur de l’emploi en un mot de la richesse Nous en parlons en Algérie comme le Venezuela depuis 30 ans. Seule une transition vers le développement humain durable permettra de ramener la sérénité dans ce pays.

1 http://reseauinternational.net/le-monde-lache-par-la-bbc-la-droite-venezuelienne-revele-son-objectif-dun-coup-detat/#9R5Qf7VCZTfd3Pmx.99

2. https://www.legrandsoir.info/venezuela-qui-sont-les-violents.html

3. http://www.mondialisation.ca/les-penuries-au-venezuela-mythes-et-realite/5592488

4.Thierry Deronne, https://venezuelainfos.wordpress.com/2015/08/04/venezuela-la-presse-francaise-lachee-par-sa-source/.

5. https://venezuelainfos.wordpress.com/2017/05/20/comment-le-monde-invente-la-repression-au-venezuela/

6. http://www.mintpressnews.com/will-venezuela-be-the-battleground-in-the-next-u-s-russia-proxy-war/228083/

7.Oscar Fortin Le 19 mai, 2017 http://humanisme.blogspoot.com

Article de référence :

http://www.lexpressiondz.com/chroniques/analyses_du_professeur_chitour/268149-la-realite-et-le-bashing-mediatique-occidental.html

Professeur Chems Eddine Chitour

Ecole Polytechnique Alger