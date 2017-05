Le véritable adversaire

Dans ce fatras électoral, il est difficile de s’y retrouver. Entre les partis de droite, divers droite, extrême droite.

Entre les partis de gauche, divers gauche, extrême gauche.

Entre ceux qui ne sont ni de gauche ni de droite qui préfèrent se situer au centre et qui toujours soutiennent les politiques conservatrices de droite.

La division du corps électoral, entre ceux qui votent pour un idéal, ceux qui votent pour la prestance du candidat, ceux qui votent par instinct, ceux qui votent par conscience, ceux qui s’abstiennent, font le jeu de ceux qui spéculent sur cette situation

Il est spectaculaire de constater que dans notre pays, flambeau des inégalités en tout genre c’est toujours les mêmes qui profitent et les mêmes qui supportent . La politique se résume tout simplement à qui profite les richesses créées par le peuple.

Ces richesses servent soit à satisfaire les besoins du peuple en matière de santé, d’éducation et de sécurité, soit à gonfler les dividendes des gros actionnaires, des multinationales et des banques européennes.

De toute évidence, on ne peut pas parler de bien être pour la majorité du peuple : Chômage, fins de mois difficiles, surendettement, soins de santé de plus en plus chers, l’aide à nos anciens en berne.

Les bénéfices des grosses entreprises n’ont jamais été plus florissants pourtant les délocalisations continuent, le montants des bénéfices nets pour les entreprises françaises en 2016 étaient de 75 milliards d’euros soit en progression de 32% par rapport à 2015 !!

Les revenus des salaires au smic dans le même temps ont progressés de 0.49%, de 1135.99€ à 1141.61€ soit une augmentation de 5.62 €

Peut-on parler de partage ??

Ils nous parlent de la dette française à l’Europe ! Mais de quelle dette, la dette de qui ?, pas de ceux qui ne gagnent rien. Nos impôts, nos taxes, servent à financer une dette qui n’est pas la nôtre, puis à financer des entreprises qui augmentent leurs profits d’année en année. Pourtant devant ces incompréhensions, ces injustices le peuple dans sa majorité s’abstient de voter, ou vote contre ses intérêts, continue à élire les mêmes profiteurs, les mêmes politiciens qui continueront à protéger la poule aux œufs d’or.

Cette classe dominante achète tout ce qui pourrait nuire à leur buziness. Que ce soit les moyens d’informations, les hommes à la mentalité vénale, tout devient la propriété du Capital. Derrière les politiciens de droite libérale, socialistes de droite, le centre, tous ne sont que des marionnettes au service de ce grand patronat. Il suffit d’entendre Gattaz le patron des patrons qui seul se réjouit des résultats et estime que l’équipe en place Président et Gouvernement est une bonne équipe avec lesquels il sera facile d’avancer. Autrement facile de continuer à piller les caisses de l’état, de spéculer sur le dos du peuple en l’exploitant par le travail et en utilisant les hausses d’impôts et la hausse des taxes.

Cette bourgeoisie capitaliste est aux manettes, elle échafaude des plans pour maintenir son système. Le peuple croit participer à son avenir en jouant les « saints Jean boutefeu » privilégiant un candidat par rapport à un autre. Mais le jeu démocratique est pipé. A coup de milliards elle corrompt des politiciens, achète des partis qui la défendront. C’est comme cela que depuis l’avènement de la Vème République le grand patronat, les banques et les spéculateurs de tous poils maintiennent ce système coûte que coûte.

24/05/2017