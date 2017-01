Le vote blanc est-il opportun ?

Il y a déjà des propositions de Nouvelle Donne ou de la Primaire.org pour donner du sens au vote blanc. Effectivement le but d’une élection est ... d’élire quelqu’un : ce but ne peut être remis en cause. Le vote blanc ne peut donc pas en soit remplacer un vote normal.

Par contre il a son sens si, comme le propose Nouvelle Donne par exemple, et comme dit par un autre commentateur plus haut, il permet de classifier comme nul le scrutin et d’obliger à le recommencer avec des nouvelles têtes. Vous imaginez, on aurait pu d’un coup se débarrasser de Hollande et Sarko...

Une autre piste est d’abandonner le choix d’un seul candidat et de passer à un vote par note (voir la primaire.org). On donne une note à chaque candidat. Cela permet d’éliminer vraiment les plus détester (on retombe sur l’élimination Sarko et Hollande par exemple) tout en gardant la notion de majorité.

Mais hélas dans ces deux cas qui sont clairement des propositions d’avenir pour les Démocraties, il est bien évident que les partis dominants n’en ont rien à retirer.