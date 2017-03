le vote n’est pas politique

Salut et merci de ce texte lucide je pense..qui devrait aller plus loin...de mon avis seulement..

il y a deux façons de vivre au même endroit..sur la terre nous concernant..

on assure ensemble tout ce qui est vital par coopération et partage selon capacité et talent comme envie de chacun, coopération et partage équitable de tout y compris toutes infos car aucun humain ne découvre rien du tout, tout est déjà bien sur dans un monde ou l’Origine est non née et n’a donc ni début, ni fin et c’est cela qui se révèle alors car nous étions partie intégrante de ce Grand Tout..plus maintenant d’où le désastre humain, nos existence ne se justifie plus....et tout ceci cette coopération et ce partage et bien plus bien sur , tout ceci VOLONTAIREMENT car nous sommes redevenus intelligents ..ce qui n’est plus notre cas..mauvaise pioche car là se trouve la paix extérieure et la seule sécurité relative physique que nous n’aurons jamais, la base pour la vie..et oui ici il ne s’agit pas du cœur du fait de vivre mais de survie avec art et en paix..que l’on refuse absolument

ou alors on assure une coopération forcée dans le conflit, aujourd’hui appelé pour faire mieux compétition, qui élimine , même cela n’est pas perçu je sais oui !! on assure donc non volontairement, donc forcés par un maître à cooperer malgré nous car c’est vital pour survivre...car c’est le collectif qui prime partout dans l’Univers , ôtons de nos yeux tout ce qui est collectif , il ne reste rien ni des humains ni de leurs constructions...

si on coopère volontairement le partage est équitable, survivre dans d bonnes conditions se fait en paix..on refuse cela !!

sinon il ne le sera jamais..c’est là que se trouve la finalité réelle de tout ceci : partage inégal....de plus en plus inégal si possible...l’idéal étant un bon camp de travail comme dans un pays ou le travail des autres rendait libre les industriels du moment..pendant une guerre qui tua 60 millions de personnes, dont certains morts ont plus de valeur que d’autres , 60 millions de morts qui si nos deux mythes faux fondateurs de nos sociétés donc de chaque humain qui souscrit à cela, depuis genre + ou - 3000 ans ,mythes qui sont celui de la competition et celui du meilleur font que à chaque instant nous avons absolument le meilleur...et que ces 60 millions de morts furent le meilleur résultat..pas d’inquiétude, cela ne va pas remonter aux neurones ce qui impliquerait la mise en cause de soi même de suite car moi aussi je veux plus...car la pensée peut tout nier et ne vivre que sur des mensonges....dans les domaines non pratiques..dans le domaine pratique elle doit quand même tenir compte d’ un minimum faits...même si des fois..

la société humaine tends vers cela sans arrêt...depuis quelques millénaires...

le néocons nous a dit que c’est comme çà.....on le croit...

bien sur tout ceci est encore extrêmement superficiel...le voyage dans le vrai a juste commencé par le plus visible qui je vous l’accorde n’est même pas perçu..

la messe est donc dite pour le moment...mais , mais....

Si le maître n’avait pas lui aussi peur...nous serions déjà totalement sous contrôle total..car nous n’avons rien de fondamental à proposer...

on suit le même chemin que lui et en fait là on se rends compte que on est le maître et qu’il est nous même..le maître est exactement ce que la masse prise comme nombre est ..

ce livre est lisible par tout le monde...faut juste ouvrir les pages..

circulons y’a rien à voir....de plus pour le moment...

