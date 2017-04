Le vrai vote utile

Le site « nous Président » résume les intentions de Jean-Luc MELENCHON

« La première mesure de Jean-Luc MELENCHON sera de convoquer un référendum (article 11 de la Constitution) pour engager le processus de constituante, c’est-à-dire les modalités de la composition de l’Assemblée constituante (mode de scrutin, parité, tirage au sort…).

Jean-Luc Mélenchon souhaite qu’aucun parlementaire des anciennes assemblées de la Vème République ne puisse siéger dans cette Assemblée constituante.

L’objectif du candidat de la France Insoumise est de balayer l’oligarchie, et d’abolir les privilèges de la caste. Dans son œuvre, « L’Avenir en Commun », Jean-Luc Mélenchon parle d’une démocratie française malade des privilèges, de l’argent-roi et de la collusion entre politique et finance.

C’est pourquoi, sous la VIème République, toute personne condamnée pour corruption deviendra inéligible. La justice aura le pouvoir d’enquêter librement et de sa propre initiative, même contre l’avis du ministre.

Aujourd’hui, le peuple est systématiquement tenu à l’écart des décisions. La nouvelle République aura pour projet de faire confiance aux citoyens et de permettre le débat et l’expression de la souveraineté populaire en toutes circonstances. Ainsi, le vote deviendra obligatoire, dès l’âge de 16 ans, avec également la reconnaissance du vote blanc comme suffrage exprimé.

Les citoyens auront le droit de proposer une loi, et de proposer un référendum. Les résidents étrangers en situation régulière se verront reconnaitre le droit de vote aux élections locales.

Un régime politique à abolir

Jean-Luc Mélenchon souhaite abolir la monarchie présidentielle. Un régime parlementaire stable sera instauré. Le pouvoir exécutif sera détenu par le gouvernement. L’Assemblée nationale sera élue à la proportionnelle, le Sénat sera supprimé et verra à la place la création d’une Assemblée de l’intervention populaire et du long terme émettant un avis sur l’impact écologique et social des lois. »