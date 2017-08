Les 10 points qu’un révolutionnaire doit savoir expliquer

@Castel

Moi, je note mal votre mensonge : la solution pour les agriculteurs c’est l’arrêt de l’exploitation productiviste de la terre, au mépris des lois naturelles avec des intrants qui leur coûte les yeux de la tête mais qui enrichissent les multinationales de la chimie d’empoisonnement, c’est la fin des fermes de mille vaches, et des contrats léonins que passent le petits éleveurs de porcs et de poulets en batterie avec les producteurs d’aliments pour animaux frelatés et qui ne correspondent pas aux besoins des animaux (la poule est un oiseau omnivore et non granivore, il lui faut des protéines qu’elle trouve dans les champs : des vers, des insectes etc.)

C’est un changement révolutionnaire qu’ils doivent accomplir avec notre soutien : il faudra un jour que les WC n’envoie pas à la mer les oligoéléments et les sels minéraux que nous rejetons dans les égouts car dans moins de cinquante ans le monde n’aura plus de phosphate marocain, le seul convenable pour redonner vie à la terre épuisée.

Il faut une agriculture de petits producteurs bio, diminuer fortement la production de blé et de maïs transgénique tous deux transgéniques ce qui fait que le pain actuel n’est pas bon pour la santé et encourager la culture de légumes et fruits non traités.

Contrairement à ce qu’on croit, cette agriculture leur rapportera davantage mais coûtera plus cher à la société dont le niveau de vie croîtra si on oère une relance de l’activité économique.

Tout cela est dans le programme de la France Insoumise pas dans celui généraliste de M. Asselineau.