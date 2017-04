Les 13 surprises possibles du premier tour

1 Une élection perturbée

Et si tout ne se passait pas bien samedi et dimanche prochain ? On craint bien sûr le terrorisme, mais ce peut être aussi des mouvements locaux comme en Guyane qui perturbe le déroulement des opérations électorales. Moins probable des électeurs protestants contre le manque d'intégrité de notre classe politique....

2 Mélenchon se qualifie

Ce serait une demi-surprise tant la dynamique semble forte, mais aucun sondage ne l'aurait prédis.

3 Une vrai contre-performance de Le Pen

Ce serait de ne pas se qualifier alors que c'est ce que prévoit les sondages depuis longtemps.

4 Le vote caché de Fillon est dans les urnes

La qualification de Fillon n'est pas non plus dans le viseur des sondages actuels mais sa qualification reste une surprise possible

5 Un candidat proche des 30%

Et si c'était l'un des 2 favoris de ce premier tour qui créait la surprise en étant largement au dessus des scores accordés dans les sondages ? Un Macron à 29% ou une Le Pen à 27% se serait une surprise.

6 Un inattendu "petit candidat"

En 2002, les sondages "brut" donnaient Le Pen à 2%. Les chiffres corrigés le donnaient à 11% il a fait plus de 16%. Mais les petits primo-candidats ne bénéficient d'aucune correction dans les sondages faute de références. Peut-on imaginer des votes cachés pour Asselineau ou Lassalle ? Un score de 3 à 6% pour l'un ou l'autre de ces candidats seraient déjà une surprise !

7 Deux candidats ex-aequo à la seconde place

Bien sûr pas forcément ex-aequo à la voix près, mais séparés par un écart tellement faible que l'élection serait annulable. On parle de 500000 cartes d'électeurs envoyées en double, même si une infime minorité les utilise cela permettra peut-être de remettre en cause un résultat serré.

8 Plus de 80% de participation :

Cela serait une bonne surprise alors que les pronostiqueurs jouent plutôt une forte absention.

9 Un candidat abstentionniste ? Les télés montrent toujours les candidats faire leur devoir, mais si l'un d'entre eux, Poutou par exemple, n'allait pas voter ?

10 Un Macron très faible. Et si la bulle Macron explosait vraiment ?

11 Un impressionnant vote blanc.

Serait-ce vraiment une surprise....

12 La campagne Hamon non remboursée

Les millions engagés par le PS dans la campagne Hamon serait perdu si celui-ci faisait moins de 5%. Fin du PS ?

13 Enfin, la surprise absolue, ce serait qu'il n'y ait aucune surprise avec des scores réalisés proches des derniers sondages et un second tour prévu depuis longtemps : Macron - Le Pen !