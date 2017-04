Les Américains frappent la Syrie, mais de qui se moque-t-on ?

Quoi ? Ça une frappe ? 39 ou 59 missiles pour détruire une seule base déjà entièrement évacuée ? J’ai le droit de rire ? Trump ordonne une attaque spectaculaire pour zéro dégât parce qu’il avait pris soin de prévenir « l’ennemi » avant de tirer ! Autant hier j’étais inquiet autant cette frappe me rassure. Pourquoi ?

Simplement parce que de près cela ressemble à un coup de semonce mais de loin cela ressemble quand même pas mal à la réponse de la France après les attentats de Paris. Il y a comme un arrière-goût de déjà vu. Ce que je pense sincèrement c’est que toute cette histoire d’attaque chimique est un coup monté pour forcer la main de Trump et finaliser le plan d’invasion de la Syrie et le déchaînement de la presse à ce sujet ne fait que confirmer mes doutes. Je pense que par cette attaque Trump a voulu apaiser l’opinion publique toujours très sensible aux questions de sécurité nationale et en même temps il essaye de gagner du temps.

Cette situation est très similaire à certaines connues pendant la guerre froide où Américains et Russes s’affrontaient par armées interposées comme en Afghanistan dans les années 80 et même au Viêt Nam mais cette fois le président Américain semblait vouloir y mettre un terme et je pense que c’est peut-être toujours ce qu’il souhaite car il est très clair que cette frappe a été conduite pour ne pas trop froisser la Russie. Il y a eu une coordination entre les deux camps, c’est un signe fort.

Trump a justifié ces frappes en appuyant sur la sécurité nationale dans son discours et je pense que cela n’est pas anodin. En quoi la Syrie peut-elle être une menace pour les États-Unis ? Al Assad a déjà du mal à se défaire de Daesh qui reste l’ennemi prioritaire de l’Occident et le seul qui menace nos populations aujourd’hui comment ferait-il pour atteindre Washington, avec des kamikazes ? Non c’est Daesh qui fait cela et ce sont eux qu’il faut repousser. En aucune façon la sécurité des Américains n’est compromise dans cette histoire.

Nous savons comment fonctionnent les Américains, ils installent des agents infiltrés partout comme le père Schumann en Europe mais il y a des milliers d’autres exemples et ils empêchent leurs opposants, par le biais de traités internationaux, à commercer comme bon leur semble et à se doter des moyens nécessaires pour lutter contre eux exception faite de la Russie. C’est dire le rôle majeur de ce pays dans l’histoire. Les Russes ont stoppé Napoléon et Hitler autant dire qu’ils ne craignent personne même s’il faut préciser qu’ils ont bénéficié d’un appui matériel Américain pendant la seconde guerre mondiale pour rester honnête.

Trump est dans une position difficile et je pense qu’il croit autant en la culpabilité d’Assad que moi en l’honnêteté de Balkany mais il a en face de lui un congrès pollué et corrompu, blindé de maçons et autres membres du club Exxon dont le pouvoir lui est supérieur à tel point que même s’il voulait déclencher une guerre il ne pourrait pas le faire sans leur accord et de plus il faut bien avouer que les grands organes de presse sont aux mains des faiseurs de guerres ce qui complique encore la tâche.

C’est un jeu politique compliqué ou il faut savoir anticiper les coups et réagir rapidement mais je garde espoir car l’administration est solide et je pense que les Américains craignent la Russie et ne sont pas prêts à entrer dans un conflit direct avec eux…ou alors on est mal !

L’avenir est incertain mais n’oublions pas qu’il s’agit de guerre à échelle mondiale et que l’enjeu est énorme. Soyons vigilants.

« Le langage politique est fait pour que les mensonges paraissent vrais et les meurtres respectables. » George Orwell