La Chine a récemment annoncé son intention de créer 50 000 écoles de football d'association d'ici 2025. Wang Dingfing, vice-président de l'Association chinoise de football, a affirmé dans une déclaration de presse que chaque école s'engage à former une moyenne de mille jeunes hommes. Nous parlons de 50 millions de jeunes qui vont apprendre les compétences de football d’association dans ces écoles seulement. Il y a quelque temps, la Chine avait annoncé un plan visant à créer 20 mille écoles d'ici 2020, dans le but de devenir une « superpuissance du football d’association ».

La Chine se développe dans le football d’association à un rythme aussi accéléré que dans le reste des secteurs. L'auteur américain Thomas Friedman a souligné dans un récent article critiquant l'administration Trump. « Je soupçonne qu'ils ont ajouté une autre ligne ferroviaire à grande vitesse juste depuis l'élection de Trump », écrit-il.

Les responsables chinois considèrent le football d’association non seulement comme un jeu mais comme une source d'influence future. Ils parlent des joueurs comme des « ressources prospectives », nécessitant une planification. Des experts chinois sont en train de concevoir 360 programmes de formation et de développement de compétences pour les écoles intermédiaires et secondaires.

L'équipe de football d'association chinoise ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde plus d'une fois, mais aujourd'hui, elle compte gagner la Coupe du Monde en 2050, et elle y réussira probablement. Le sport est devenu une énorme industrie professionnelle complexe. Le président chinois Xi Jinping suit personnellement cette planification et son gouvernement a inclus parmi les stratégies de mettre en place 70 mille terrains de football d'association afin de compenser le manque dans ce domaine.

Ces dernières années, nous entendons parler de joueurs seniors professionnels qui vont en Chine après des années dans des tournois internationaux et des ligues européennes. Peut-être la Super League chinoise deviendrait une nouvelle destination pour les joueurs de renommée dans les années à venir, en raison d'une augmentation sensible des dépenses et des investissements en Chine. Antonio Conte, le manager de Chelsea F.C. A parlé des clubs chinois devenant une menace pour d'autres clubs, comme l'un de ses joueurs a signé un contrat de £ 60 millions pour rejoindre un club à Shanghai en Janvier.

Les clubs chinois ont fait des achats record de joueurs d'Europe. Cette phase de transition vise à diffuser la culture du football en Chine, car le leadership est conscient de l'impact du « marketing de modèle » du sport mondial le plus populaire et construit une image mentale mondiale de la Chine dans les décennies à venir. Beaucoup de joueurs célèbres contribueront au succès des projets visant à promouvoir le football en Chine et à attirer des millions de jeunes à jouer, ce qui pourrait un jour se transformer en une autre entreprise chinoise d'exportation internationale.

Pour les Chinois, payer d'énormes sommes d'argent pour acheter des joueurs est maintenant un bon investissement. Ils savent que cela générera d'énormes revenus à l'avenir. Se transformer en une puissance majeure ou régionale nécessite une réflexion stratégique globale dans tous les domaines. Même dans le sport, le hasard et la planification sont incomparables. Pour construire un pouvoir d'Etat complet, tous les secteurs doivent générer des revenus selon des plans détaillés, y compris le football. L'approche chinoise est en ligne avec la compétitivité féroce du 21ème siècle. L'économie mondiale connaîtra d'énormes conflits concurrentiels. Nous savons que l'économie indienne est un candidat pour surperformer l'économie américaine dans les deux prochaines décennies et occuper le deuxième le rang dans le monde après la Chine.

L'approche chinoise dans le monde du football d’association réussit, tout comme elle l'a fait lors des Jeux olympiques et paralympiques de la dernière décennie. L'association chinoise de football a publié sur son site Internet un plan stratégique qui comprend des objectifs à court, moyen et long terme, y compris la fourniture d'un terrain de football d’association pour chaque 10 000 personnes en Chine en 2030. Les associations de football dans les pays arabes, par exemple, ne mettent dans leurs sites Web que des images des responsables à côté des photos souvenir des coupes ou des boucliers gagnés par les équipes.

La réalité du football chinois n'a pas provoqué de frustration, comme c'est le cas dans certains pays arabes. Bien que les clubs de football chinois ont connu de nombreux scandales de corruption, la planification est allée de l'avant et donc œuvre à changer cette réalité sinistre.

Les experts occidentaux disent que la Chine cherche à investir dans de nouveaux domaines tels que le football d’association comme un début. Le football d’association peut être le seul domaine dans lequel son nom ne vaut pas la peine d’être mentionné, ce qui peut expliquer la planification à long terme. La taille de l'industrie du football d’association en Chine devrait passer de 400 milliards de dollars aujourd'hui à 840 milliards de dollars en 2025.