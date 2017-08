Les autres et nous. Les bons et les méchants. Et le travail

L’homme, soit l’être humain que nous sommes, de n’importe quel sexe, est mauvais de naissance. Tous autant que nous sommes. Menteurs, égoïstes, fainéants, profiteurs, voleurs, manipulateurs, corrompus et corrupteurs et j’en passe.

La société, et en premier lieu notre famille, par la qualité de l’éducation qu’elle est capable de nous donner, essaie de corriger nos penchants naturels pour faire de nous quelqu’un de « convenable ».

Avec plus ou moins de réussite.

Une autre constatation : l’homme est le seul animal au monde à travailler de son propre chef. Plus ou moins vrai. Car on nous a dressé à travailler, depuis la plus tendre enfance tant et si bien que cela nous paraît naturel.

Mais cette aptitude inculquée au travail n’a pas estompé nos instincts primaires.

Alors, et c’est normal, nous travaillons c’est vrai (le moins possible), mais en essayant d’en tirer le plus grand profit, en exploitant toutes les bonnes occasions qui se présentent, et parfois même en bravant la peur du gendarme.

Quand vous confiez une mission à quelqu’un vous avez tendance à le considérer comme à votre service et parlez de lui comme « mon avocat », « mon médecin », « mon garagiste », « mon ouvrier » en pensant qu’il va œuvrer pour vous. Erreur funeste : eux aussi travaillent pour leurs propres intérêts et, dans la seule mesure où les vôtres ne sont pas incompatibles avec les leurs, également un peu pour vous, mais service minimum.

Au fait ils ne se comportent pas différemment de vous(nous)-même.

Alors arrêtons de dire et de penser « ces salauds de « (ouvriers, patrons, banquiers, fonctionnaires, financiers, politiciens).

Car salauds, à des degrés différents certes, mais salauds tout de même, nous les sommes tous.

Il n’y a pas de classes sociales épargnées.

Je voudrais terminer sur une autre considération : les chômeurs de longue durée.

Je vais parler de choses réelles, dont j’ai été plusieurs fois témoin.

Parmi ces chômeurs il y en a certainement qui se complaisent dans leur état, mais il y en a aussi beaucoup qui essaient de toutes leurs forces de retrouver un travail à la hauteur de leurs compétences ou au moins apte à leur rendre la dignité qu’ils croient avoir perdue.

Et quand enfin leurs efforts sont couronnés de succès ils en sont heureux et foncent tête baissée dans leur nouvelle carrière avec enthousiasme et détermination.

Hélas le temps a passé par là, des habitudes se sont instaurées et, après à peine quelques mois d’efforts très souvent ils déclarent forfait. C’est comme de sportifs d’élite qui manquent d’entraînement : incapables de tenir le rythme. Les conséquences sont parfois tragiques.

Et je reviens au dressage au travail dont je parlais plus haut : comme tout dressage il se perd. Et il faut recommencer.

Il serait souhaitable que la reprise du travail pour les chômeurs de longue durée se fasse par étapes de longueur variable. Ca éviterait des drames.

Avis aux responsables.