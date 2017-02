Les candidats à la présidentielle, face à l’islamisme

Ça y est : François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Jean-Luc Melenchon, Marine Le Pen, ont tous tenu leur meeting d'après primaires pour les uns, pour la course à la présidentielle qui rentre dans sa dernière phase, pour les autres.

Or depuis que les partis politiques proposent à chacune des élections présidentielles des programmes détaillés avec des résolutions aussi nombreuses que farfelues pour appâter les électeurs, ceux-ci n'en sont-ils pas guéris de ces promesses non tenues ?

Ne vaut-il pas mieux un contrat entre le candidat et ses électeurs, sur des points précis qui fédèrent le plus large possible les hommes de bonne volonté de droite comme de gauche ; et sur lesquels il s'engage ?

C'est ce que fait Macron, et ce sur quoi il est critiqué par les partis traditionnels mais aussi par des journalistes qui croient encore naïvement aux programmes électoraux !

Faut-il rappeler quand Chirac a été élu, il a viré de 180 ° par rapport à son fameux programme "la fracture sociale" sur lequel il avait fait campagne. A tous ceux qui le lui ont reproché, il disait cyniquement : " Les promesses n'engagent que ceux qui y croient ! "

Le FN, quant à lui, propose 144 résolutions dans son programme ! Qui peut croire encore à ce genre de surenchère, attrape gogo ?

Pour rappel, en Tunisie les Frères musulmans ont poussé le cynisme jusqu'à proposer et promettre de les réaliser, 365 résolutions ; c'est à dire une par jour ! Leurs électeurs naïfs, s'en souviennent encore !!

Cependant, on aimerait bien au moins connaître la position des candidats sur les questions cruciales qui menacent le monde ; à savoir, le terrorisme islamiste et le wahhabisme qui le fonde : vis à vis des Frères musulmans et vis à vis des pétromonarques qui les soutiennent et les financent.

Car désormais, l'un des enjeux de toutes élections en France comme ailleurs en Occident, c'est la lutte contre le wahhabisme qui est en train de gangréner les sociétés occidentales comme il a gangréné les sociétés "arabo-musulmanes", en prenant en otage l'islam et les musulmans !!

I - Le PEN & FILLON : Position tranchée dans le sens d'une lutte effective contre l'islamisme.

Ils sont les seuls à avoir désigné le mal : l'islamisme ! Ils n'ont pas fait d'amalgame entre islam et islamisme.

Mieux encore, Fillon a désigné l'origine du mal : le wahhabisme ; comme il a désigné les coupables : les Frères musulmans et les pétromonarques qui les soutiennent. Cependant, s'il a déclaré dans son premier discours d'avant les primaires, faire la guerre aux Frères musulmans et revoir les relations de la France avec les pétromonarques ; il est étonnant qu'il se soit montré moins vindicatif lors de son discours de campagne présidentielle à propos des islamistes et qu'il n'ait même pas prononcé le nom des Frères musulmans et encore moins rappeler sa politique de rétorsion envers les pétromonarques ! Or faut-il rappeler qu'il n'avait rien contre les Frères musulmans et leur prosélytisme pour le wahhabisme, quand durant 5 ans il était chef du gouvernement ; pour ne pas fâcher l'émir du Qatar, grand ami de Sarkozy !

Alors opportuniste Fillon ? Surfe-t-il sur le mécontentement général des français depuis les attentats lors desquels ils ont découvert dans leur chair l'islamisme ? Mais comme il est disqualifié à cause de ses "affaires", il se peut qu'il sera éliminé dés le premier tour !

Le PEN quant à elle, elle fustige les jihadistes et promet de fermer toutes les mosquées salafistes. Pour elle les lois de la République sont audessus de toutes les lois religieuses ; et ceux qui les refusent et revendiquent la chariaa, elle les invite d'aller dans les pays qui l'appliquent.

II - MACRON : Il reste dans le flou à propos du mal du siècle qui range toutes les sociétés.

Belle prestation à Lyon. Beau discours. Cependant un Bémol ! Au nom de la liberté, il tolère tout jusqu'au voile ! Sait-il au moins ce qu'il représente ? Comment peut-il faire à ce point l'amalgame entre une religion, l'islam ; et une politique qui l'exploite, l'islamisme ... et donner ainsi le signal aux islamistes qu'ils peuvent continuer à diffuser leur doctrine en toute impunité ... au nom de la liberté de conscience ? Inconscience ou calcul politique ... comme l'avait fait avant lui François Hollande ?

Macron doit préciser sa position face à l'islamisme et au wahhabisme qui le fonde ; et face aux pétromonarques qui les financent. Il ne doit pas mélanger tout au nom de la liberté et de la laïcité. Il a tort de ne pas faire ce distinguo et de permettre au poison wahhabite de se diffuser dans la société française ; alors qu'il met dans ses priorités la lutte contre le terrorisme ... comme s'il ne savait pas que le wahhabisme fonde le jihadisme, ce bras armé des islamistes.

Il reste à Macron de se prononcer clairement sur cette question : que fera-t-il pour lutter efficacement contre le terrorisme ? Quelles mesures prendra-t-il contre les Frères musulmans et leurs sponsors les pétromonarques ? Fermera-t-il les mosquées & écoles coraniques "salafistes" ? Rétablira-t-il la laïcité dans ses droits ?

III - HAMON & MELENCHON : Position tranchée, mais dans l'autre sens.

Puisqu'ils font l'amalgame entre islam et islamisme. Par conséquent, ils n'interféreront pas dans des pratiques communautaires musulmanes ! Ils ne font plus mystère du communautarisme qu'ils exploitent l'un et l'autre pour conquérir les voix des islamistes Frères musulmans, leurs alliés stratégiques !

Les deux étant pour le communautarisme, ils admettent foulard, voiles, burqa, burkini ... au nom d'une laïcité mal comprise, dévoyée par les idiots utiles ... populisme et calculs électoraliste obligent !

