Les défis du monde moderne ?

Sur Facebook, de nouveaux jeux sont apparus, jeux dangereux où les adolescents se lancent des défis souvent liés à l'alcool : c'est à celui qui boira, le plus vite, une pinte de bière ou plusieurs verres d'alcool fort.



Défis absurdes, on le voit et, qui plus est, dangereux pouvant entraîner la mort de ceux qui les mettent en pratique.



Compétition vers la destruction, paris stupides qui peuvent conduire au pire : certes, tout le monde a dû tenter l'expérience, un jour, de s'enivrer, durant l'adolescence, pour voir les effets produits : cela m'est arrivé et je n'ai plus eu envie de recommencer.



Mais, quand les adolescents en viennent à se lancer des défis répétés sous forme de jeux, qu'un site internet leur offre, même, l'opportunité de se mettre en scène au cours de ces beuveries, on peut s'inquiéter de toutes les dérives possibles.



Les dérives existent déjà : harcèlements, injures, humiliations et voilà que de nouveaux jeux se mettent en place.

Et quels défis propose-t-on aux jeunes ? La défonce, l'alcoolisme ?



Où sont les idéaux d'autrefois ? Les jeunes sont-ils voués à la drogue, à l'alcool ?

Quelle perspective leur offre-t-on dans la société actuelle ?

Des perspectives de chômage, de désillusion, de peurs, d'angoisses... Il faut donc se réfugier derrière l'alcool pour survivre ?



L'avenir paraît, à certains, si sombre qu'ils se laissent aller à des activités et des penchants délétères qui peuvent les acculer au pire.



Il faut redonner du sens à notre monde qui sombre dans une apathie, un désespoir, des attitudes extrêmes.



Internet ne doit pas devenir une vaste entreprise de destruction, d'abêtissement, d'avilissement. Et c'est ce qu'il devient trop souvent à travers Facebook ou d'autres sites interactifs : nulle place pour la créativité, c'est le règne du paraître qui l'emporte.

Nos sociétés doivent régler impérativement le problème du chômage pour offrir un avenir à tous : il faut imaginer un partage des tâches et du travail, repenser le monde autrement, refuser les délocalisations permanentes, les régressions dans le droit du travail.



Il faut que les jeunes puissent espérer en un monde meilleur, toute société est fondée sur une envie de progresser, d'aller de l'avant et c'est, désormais, l'inverse qui se produit : alors que les progrès technologiques sont considérables, les perspectives d'avenir sont inquiétantes pour beaucoup de jeunes qui ne trouvent pas de travail.

Et même les jeunes qui mènent à bien leurs études se retrouvent, parfois, au chômage et sont obligés d'accepter un travail qui les transforme en esclaves du monde moderne.



Nos sociétés se doivent de réserver une place aux jeunes qui ont le droit de travailler dans des conditions décentes et humaines.



Nos sociétés se doivent d'apporter de l'espoir à la jeunesse, de leur ouvrir des portes sur l'avenir...



Qui aurait pu croire que le défi du monde moderne serait simplement de donner du travail aux jeunes générations ?







Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/article-les-defis-du-monde-moderne-122496720.html