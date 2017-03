Les Doubles Normes des Nations unies

Les observateurs dans le domaine des relations internationales supposent que la principale raison derrière la tourmente internationale actuelle est le déclin sans précédent du rôle des Nations Unies. Les Nations Unies n'ont pas réussi à parvenir à résoudre de nombreux conflits internationaux dans diverses parties du monde.

L'échec des Nations Unies a eu pour effet de saper l'ordre mondial. L'ONU est devenue un lieu où les dirigeants du monde se réunissent chaque année ou à des occasions séparées, se serrent la main et expriment leurs points de vue sans contribuer à un véritable progrès vers la résolution des problèmes internationaux.

Le monde a été transformé en un état de chaos. Les résolutions internationales sont ignorées par certains pays qui dénigrent la légitimité internationale. À cet égard, il y a deux exemples clairs. D'une part, Israël ignore les résolutions de l'ONU sur son occupation du territoire arabe depuis 1948. Il continue de menacer les territoires arabes, et il a récemment lancé une attaque aérienne sur le territoire syrien. Les Israéliens étaient fâchés que leurs avions de chasse fussent interceptés par la Défense aérienne d'Al-Assad. Israël a averti qu'il allait complètement détruire la force de défense d'Al-Assad si elle tente d'empêcher ses avions de frapper des cibles dans d'autres pays souverains.

Le deuxième cas est l'Iran, qui viole la souveraineté de plusieurs États arabes, à savoir l'Irak, la Syrie et le Liban. L'Iran est fier de son « occupation » des capitales de ces pays et cherche à occuper la quatrième capitale qui est Sanaa, la capitale du Yémen.

Les Nations Unies n'ont pas réagi à cela. Cependant, l'ONU démontre une double norme lorsqu'elle rejette fermement le rapport de la Commission économique et sociale des Nations Unies en Asie occidentale (CESAO) qui qualifie Israël d'État raciste.

Ce rapport conclut qu'Israël utilise la discrimination raciale pour contrôler les Palestiniens. Le ministère israélien des Affaires étrangères a décrit le rapport de l'ONU comme une propagande nazie anti-juive, alors que les États-Unis ont condamné le rapport. Stéphane Dujarric, porte-parole des Nations Unies, a déclaré que la Commission avait publié le rapport sans l'autorisation du Secrétariat de l'ONU.

Après une pression intense pour retirer le rapport, le Secrétaire exécutif de la CESAO, Rima Khalaf, a démissionné. Le rapport a été retiré du site Web de l'ONU.

Rima Khalaf a déclaré que le rapport a été préparé à la demande des États membres à la CESAO, qui comprend 18 pays arabes. C'était la première fois qu'un rapport international, émis par une agence de l'ONU, contenait une accusation contre Israël.

Je ne veux pas me concentrer sur le contenu du rapport ou l'accusation portée contre un des États membres de l'ONU, mais l'ONU s'est levée pour défendre sa position sous les pressions israélienne et américaine. Tout le monde était préoccupé par l'accusation émise par la CESAO à l'encontre d'Israël, mais il n'y avait pas eu d'enquêtes pour déterminer les motifs de cette accusation ou les violations et les pratiques dans le rapport qui a mené à l’accusation d'Israël.

Néanmoins, la sélectivité des Nations Unies pour soutenir Israël et ignorer les demandes justes et légitimes d'autres pays empire les choses. L'ONU, qui est chargée de garantir la justice internationale et l'application des principes du droit international, est accueillie avec une frustration et un désespoir généralisés par les États et les peuples dont les droits légitimes ont été négligés. Les organisations terroristes saisissent cette occasion pour promouvoir la frustration et mobiliser les jeunes. La religion est faussement supposée être une origine du terrorisme et de la promotion de la violence.

Beaucoup de gens demandent : Si les Nations Unies et les organisations affiliées se fâchent parfois, pourquoi acceptent-elles la violation du droit international par des Etats comme Israël ?

Comment Israël peut-il blâmer les Nations Unies ? Israël a été le principal facteur de saper la crédibilité et l'influence de l'ONU dans la région et dans le monde.

Pendant de nombreuses années, la réforme des Nations Unies et le système de vote du Conseil de sécurité qui fonctionne toujours selon les relations de pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale n'ont pas fait l'objet d'un débat, mais aucune intention internationale sérieuse de réformer l'ONU n'a été exprimée. Les grandes puissances pensent que le fait d'habiliter d'autres pays n'est pas à leur intérêt, alors que le reste des États ne peut pas imposer la volonté de réforme à la communauté internationale. Les Nations Unies demeurent un club de débats et de récriminations sans véritable rôle dans la sécurité et la stabilité internationales.