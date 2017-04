Les électeurs qui n’ont pas voté comme moi sont des c... !

Combien de fois avez-vous entendu les électeurs qui n'ont pas voté pour mon favori sont des c... ou des veaux, voire pire encore. Après les résultats de cette soirée électorale du 23 avril, vous avez donc remarqué que le respect de l'adversaire et de ses idées n'a plus beaucoup de sens pour les partisans des candidats, surtout ceux des vaincus. Sans doute faut-il mettre cette attitude méprisante pour les autres citoyens sur le compte de la déception naturelle après une défaite, mais si s'attaquer à un candidat pour les idées qu'il représente est parfaitement légitime, s'en prendre à ses électeurs et la preuve d'une ouverture d'esprit inexistante.

De toute façon, avec des scores de 23,9% ou 21,4% au premier tour, le gagnant de la présidentielle aura énormément de mal à gouverner le pays, même s'il obtenait la majorité à l'Assemblée nationale en juin. Très vite, le nouveau Président ou Présidente aura une forte opposition en face de lui et rapidement fleuriront les insultes et les procès pour incompétence. Quant à l'état de grâce, il n'existe plus depuis bien longtemps et la cote de popularité de l'élu, déjà faible au début du mandat, chute très vite au plus bas dés la première décision ou réforme. Ceci étant valable pour tous les candidats qui avaient une chance de remporter l'élection. Oui, faut vraiment avoir un moral et une volonté de fer pour vouloir être le chef d'Etat d'un pays aussi divisé. D'ailleurs, le dernier Président explosé en vol et brûlé vif sur l'Agora, pourrait certainement le confirmer. C'est vrai que personne ne l'a obligé à briguer la place et qu'ensuite il a tout fait pour prendre des coups.

Quant aux médias, dire que ces ignobles manipulateurs ont décidé le choix du futur Président de la République à la place de l'électeur, c'est leur donner un pouvoir excessif même si l'influence de la presse n'est pas contestable, il ne faut pas pour autant tomber dans la caricature. Inutile de dire que si la manipulation existe elle n'est pas seulement sur la presse mainstream, et personne, absolument personne, ne peut dire la portée exact du bourrage de crâne permanent sur le net ou à la télé, le jour du vote.

Que penser maintenant des consignes de vote des candidats éliminés qui eux prennent leurs électeurs pour des c... ? Ces responsables politiques sont-ils des gourous ou d'infaillibles voyants extralucides ? Certes, les responsables politiques peuvent donner un choix personnel, pour le reste l'électeur n'est pas un enfant qu'il faut prendre par la main jusqu'à l'isoloir. À lui de jouer à la roulette russe s'il le souhaite, ou de voter en son âme et conscience selon ses idées.