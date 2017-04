Les élections présidentielles 2017 sont jouées !

Bien sur il va y avoir un deuxième tour pour annoncer un nom, mais la politique à venir est écrite.

Les français, dans leur majorité, on décidé de leur destin pour les 5 années à venir. Que pouvons-nous en déduire ??

Les patrons ont triomphé, le Capitalisme européen aves sa politique du libéralisme à tout va est confirmé dans son pouvoir anti souverainiste des états membres. Avec Macron un ramassis de politicards de droite et de traitres du PS qui se sont unis feront en sorte que le droit du travail soit sévèrement touché. Le Code du travail revu et corrigé donnera plein pouvoir aux chefs d’entreprise pour commander et diriger le personnel et les choix économiques des entreprises vers d’avantage de profits, au détriment des conditions de vie et de travail des salariés. La collaboration sera de mise et la chasse aux sorcières pourra commencer contre les représentants du syndicalisme de classe.

Avec Le Pen, c’est le repliement de la France sur elle-même, c’est le renoncement aux libertés de penser, d’agir, et de revendiquer. Seule la pensée unique sera de guise, toutes oppositions seront marginalisées et sévèrement réprimées, « l’Ordre Nouveau » sera imposé.

Sa conception de l’Europe n’est pas claire, la quitter oui mais pas de suite, d’abord préparer l’opinion pour se cacher derrière la décision du peuple. Ainsi quand les difficultés viendront elle pourra dire « Nous avons fait ce que le peuple a voulu » « Vous avez choisi ». L’émigration deviendra non gratta sauf peut-être pour ceux qui sauront montrer pattes blanches. De toutes évidences les privilèges patronaux seront protégés. Peut-être aura-t-elle une préférence pour les patrons français, mais elle continuera à favoriser l’exploitation capitaliste des travailleurs.

Que sera demain : Macron ou Le Pen ? Entre le capitalisme européen ou le capitalisme français, entre la peste et le choléra difficile de choisir. Ce qui est certain devant cette situation de fait la classe ouvrière devra se battre encore et encore pour s’opposer à l’ignorance, à l’inconscience, à l’irresponsabilité et à l’exploitation capitaliste.

Dans ce choix pipé par le patronat avec la complicité des grands médias, une force s’est fait entendre. « La France insoumise » qui totalise plus de 19% des voix représente une opposition importante si à ce résultat nous ajoutons l’extrême gauche et une grande partie des abstentionnistes ainsi que les déçus de la gauche du PS, cela représente une force importante pour les élections législatives. Les gauches doivent s’unir afin de ne pas laisser aux mains des patrons et des nationalistes les sièges des députés.

Les législatives sont importantes car c’est à l’assemblée Nationale que se discutent les projets de loi et peut présenter un contre pouvoir face à un gouvernement campé sur des intérêts contraires à la majorité du peuple.

La vraie gauche doit s’unir et entrer en résistance car c’est dans la rue et par les luttes que le pouvoir hégémonique des patrons reculera. Ce système capitaliste a vécu, mais il résiste avec ses gros moyens, sa Presse et ses politiciens corrompus. Le germe de la révolte a pris racine parmi ces gens, qui hier encore ignoraient, fautes d’informations, la vérité sur les abus de ce système. Ce mouvement ira grandissant, à charge des gauches de s’unir et offrir un programme social et humain. Sinon ces partis risquent de disparaître.

Quand la récolte est fichue quelle qu'en soit la cause, alors il faut ressemer encore et encore, inlassablement, jusqu’à ce qu’enfin la récolte soit abondante et que les fléaux soient éradiqués. Nous avons le but, donnons-nous les moyens.

24/04/2017