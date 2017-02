Les fausses Leçons des Mollahs iraniens

Comme je suivais les déclarations faites par les dirigeants et les responsables iraniens au sujet des attitudes de l'administration du président américain Donald Trump, ce qui m'a le plus attiré, c'est ce qu'a déclaré le président iranien Hassan Rouhani, qui considère Trump comme « nouveau dans le domaine politique », et que « l'atmosphère politique lui est étrange » ? Ainsi, selon les Mollahs, Trump et son équipe ont besoin de temps pour réaliser ce qu'il faut faire, et cela prendra beaucoup de temps selon Rouhani !!

En tant qu'écrivain, ce qui m'intéresse n'est pas de savoir si les Mollahs insultent Trump ou non, mais je suis intéressé par les perceptions que les deux parties ont l’une de l’autre, afin de comprendre la situation. Ici, nous devons remarquer ce qui a été souligné, selon leurs déclarations, que Trump est un homme d'affaires. En fait, c'est vrai, et j'ai mentionné dans mes articles précédents que l'homme parle la langue des affaires. Cependant, c'est une sorte de stupidité que les mollahs croient que Trump est politiquement ignorant et qu'il a besoin de temps pour réaliser le processus des relations internationales. Le but de cette affirmation est d'attirer le nouveau gouvernement américain pour un affrontement militaire avec l'Iran. Personnellement, j’annonce que les Mollahs ne sont pas prêts pour un tel choc, et qu'ils ne sont pas capables d’y faire face. Cependant, ils ne se soucient pas des coûts d’un tel affrontement sur le peuple iranien. Ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent être une cible directe à tout mouvement militaire des États-Unis ; ils pensent plutôt que ce sera comme toutes les autres interventions militaires des États-Unis dans la région.

Les mollahs parient sur une tendance à faire des affaires avec Trump, ce qui est possible de se produire. Au contraire, l'idée que le nouveau président à la Maison Blanche est politiquement ignorant est totalement stupide. En fait, le chef des États-Unis, qui est censé avoir mené une bataille électorale féroce contre la candidate démocrate, politiquement expérimentée, soutenue par les médias et les élites américaines, doit être un acteur politique professionnel plutôt que simplement habile !

En politique, comme dans le football, il y a des écoles et des tendances diverses. Ce n’est pas quelque chose de nouveau d'avoir un président américain sans antécédents politiques dans l'histoire américaine. En fait, il y a des représentants et des hommes d'affaires qui sont entrés à la Maison Blanche par le biais de sondages. Ce qui rend la vision des Mollahs au sujet de l'administration américaine banale, c'est qu'ils la perçoivent comme un novice dans le domaine politique comme Trump est plus préoccupé par les affaires. C'est un fait intrigant. D'abord, parce que le monde politique n'est plus séparé des affaires et que l'économie politique est la base des relations mondiales. En fait, la convention de Bretton Woods, après la Seconde Guerre mondiale, a donné naissance à un système monétaire mondial basé sur l'échange commercial.

D'un autre côté, les Mollahs critiquent le président américain pour avoir des antécédents dans le monde des affaires, tout en ignorant le fait des divers « turbans » religieux qui leur fournissent des titres tels que « argument de Dieu », « l'Ayatollah », « le grand Ayatollah » et ainsi de suite. Ce fait est soutenu par des antécédents doctrinaux et sectaires, et s'applique non seulement aux institutions politiques, mais aussi aux universités scientifiques !

Ces idées fausses contrôlent les groupes sunnites et les organisations terroristes. Nous trouvons un jeune excentrique, qui n'a lu que quelques vieux livres, dominé par les tendances du leadership et l'illusion d'être un commandant comparable aux grands chefs de l'islam. Par conséquent, il a organisé un système pour détruire les intérêts du peuple islamique.

Ce qui est ironique au sujet des commentaires de Rouhani, c'est qu'il se considère comme un enseignant qui peut rappeler au président américain que le monde d'aujourd'hui est un monde de communication et d'échange d'idées. C'est une bonne position, mais le problème réside dans ce qu'il dit !! La même position s'applique aux Mollahs, et elle doit être transmise à l'Iran en premier lieu. Puisque l'Iran n'a pas de relations positives avec les pays du voisinage, nous ne pouvons pas supposer que les Mollahs croient au dialogue et à la coopération internationale ! Ils n'exportent que des milices chiites sectaires à leurs voisins, et des menaces de saisir les capitales et d'envahir les villes arabes ! Leurs activités ne concernent que les armes et ils exportent des terroristes vers un vaste territoire, y compris le Yémen, l'Irak, la Syrie, le Liban et d'autres régions !

Le Mollah Hassan Rohani ne semble-t-il pas comme ces gens dont le Seigneur Tout-Puissant a dit qu'ils « commandent aux gens de faire le bien et oublient eux-mêmes de le fairei » ? Est-il logique qu'un État qui prétend défendre l'Islam effectue un nettoyage ethnique sur une base religieuse, par exemple dans les villes en Irak et en syrie ? Je pense, à mon avis, que le problème des Mollahs avec la civilisation et les valeurs humaines est plus critique que les tendances populistes de Trump. Après tout, ce dernier conserve les frontières de son pays et cherche à empêcher l’invasion. Il s'agit d'un conflit philosophique et intellectuel avec son peuple et il exporte la morale la plus précieuse pour le monde et l'humanité. Par conséquent, le conflit de Trump avec son peuple a des résultats clairs. Par ailleurs, les Mollahs travaillent à interférer dans la démographie et les identités nationales des autres pays !!

Les Mollahs veulent contrôler les peuples d'Irak, de la Syrie et du Yémen. Il serait préférable qu'ils fussent confinés aux affaires du peuple iranien et aux frontières de leur pays et empêchent qu’il soit envahi. Cela sauverait le monde de leurs maux !