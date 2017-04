Les Français éliront-ils le mis en examen Fillon ?

@oncle archibald

Bonjour

vous sous estimez la question parce que très souvent, les députés prennent en réalité leur maîtresse comme attachée. Et c’est particulièrement vrai à Gauche ou les question de fidélité, de famille chrétienne font moins de dégât en matière de liberté sexuelle que dans une certaine droite. Cela étant , je pourrai vous citer des moralistes de droite catho qui’ n’ont pas beaucoup de retard en la matière sur les DSK and Co. Et je vous dis cela, ma petite sœur était une des deux attachées d’un député très à gauche. ( C’est l’autre qui était la maîtresse...)

Il faut savoir que pendant les cessions, un député peut passer jour et nuit au parlement. le fait de prendre sa femme, comme le font beaucoup, c’est quelque chance de plus, au pays ou à Paris, de la croiser et de faire nuit commune. Autre éléments positif, les conjoints comptent rarement leurs heures et ont peu leur faire confiance jusqu’au divorce ( voir le rôle de l’ami personnel et proche de Hollande, avant qu’il ne confie son poste à un autre très proche : Cahuzac et son épouse)..

Donc perso. Je ne suis pas hostile à ce que nos élus bossent avec qui ils veulent.

Je pense qu’il n’est pas impossible que toute cette campagne porte ses fruits. Il y a des précédents.

Dans un pays ou les gens ont une conscience politique et un minimum de culture, les gauches sont structurellement minoritaires parce que tous le monde comprend qu’elles roulent pour elles et leur clientèle et se foutent du destin du pays.

Cela va faire la troisième fois qu’à coup de racontars, de propagande, de contrôle de médias en particulier public, ces minorités de profiteurs nos priveront d’un choix démocratique. Les « diamants à quelque sous de Giscard » dont le Canard avait multiplié la valeur par 10, les affaires Sarko, maintenant Fillon.

Quand même nous parvenons à faire un choix démocratique, l’ensemble de leurs relais payés par nos impôts se consacrent à saboter toute politique intelligente et réformatrice.

J’espère vivement que Fillon sera élu. Il est le seul à parler de notre principal problème qui est la réforme de notre État et il a fait la preuve qu’il était capable de s’y attacher.

Maintenant, si une bande de bobo enkystés dans des prébendes financées par nous parvient une fois de plus à imposer un président dont au fond personne ne veux, par défaut, comme ils l’ont déjà fait avec Hollande, je pense que la réaction des droite sera de passer à son tour à la stratégie du rentre dedans.

Si nous n’avons pas Fillon, nos auront Madame Le Pen soit au second tour cette fois-ci soit la prochaine fois.

Rappelons que le total droite à toutes les élections c’est entre 60 et 70%.

Il faut faire comprendre aux gens de gauche intelligent, que le vote utile est un vote Fillon.

Oui les gars. Si vous éliminez Fillon, vous choisissez Marine.