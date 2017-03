Les Français soucieux de rétablir et de faire respecter l’indépendance de la France voteront au premier tour pour François Asselineau

Le score de François Asselineau sera l'un des enjeux majeurs du premier tour de l'élection présidentielle.

Le 25 mars 2017, c'était le dixième anniversaire de la création de l'UPR -l'Union Populaire Républicaine- créée à l'initiative de François Asselineau au printemps de l'année 2007 pour sortir la France de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan. C'était aussi le soixantième anniversaire du traité de Rome et l'occasion de faire le bilan de six décennies d'enfermement de la France dans le piège européen et son corollaire de casse industrielle, de régression des droits des salariés et de la protection sociale des plus humbles, de liquidation des petites exploitations agricoles, de basculement dans la misère de plusieurs millions de nos concitoyens, de trahison des intérêts de la nation par des dirigeants corrompus, d'abaissement de notre diplomatie mise à la remorque d'intérêts occultes.

Le sort de la France et des Français s'est considérablement dégradé depuis, sans que les équipes politiques qui se sont partagé le pouvoir ne s'émeuvent des désastres provoqués par leur obstination à poursuivre l'enfermement de la France dans le piège européen au seul bénéfice de l'oligarchie euro-atlantique, des grandes sociétés capitalistes, des grandes banques et des fauteurs de guerres toujours à l'affût de bons plans pour accroître leurs profits.

L'émergence d'une force politique nouvelle déterminée à sortir la France du désastre est une bonne nouvelle pour les Français. L'irruption sur la scène de François Asselineau et de l'UPR à l'occasion de l'élection présidentielle est porteuse d'espoir pour tous ceux dont les vies sont broyées par la machine infernale de l'UE, pour tous ceux qui sont attachés à la préservation de notre patrimoine économique, social et culturel, pour tous ceux qui veulent rétablir et faire respecter l'indépendance de la France.

Cette belle journée annonciatrice de temps nouveaux a rassemblé des milliers de nos concitoyens venus de tous les départements et de l'outremer fêter au "Paris Event Center" la progression fulgurante de l'audience de l'UPR et de son candidat à l'élection présidentielle François Asselineau.

Pour impulser le grand rassemblement populaire qui est nécessaire pour rétablir et faire respecter l'indépendance de la France, la nation s'est forgé un magnifique outil, dont la croissance est désormais exponentielle, incontestable, spectaculaire, à la hauteur de l'immense défi que doivent relever les Français pour libérer le pays de l'étau de fer de l'oligarchie euro-atlantiste qui vampirise toutes les richesses et tous les territoires de la nation.

Ce magnifique outil, c'est l'UPR qui compte aujourd'hui plus de 21 000 adhérents, que beaucoup d'autres vont rejoindre au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

A ce jour, plus de un million d'euros ont été collectés auprès des adhérents et des sympathisants de l'UPR, pas auprès des banques, pour assurer le financement de la campagne électorale des présidentielles qui précèdera de peu celle des législatives. C'est déjà plus de la moitié de l'objectif visé.

C'est la démonstration exemplaire que le peuple français ne se laissera pas intimider par les matamores de la clique politique au pouvoir. L'arrogance des médias aux ordres et la censure opérée à l'encontre des solutions politiques cohérentes mises en avant par le candidat de l'UPR François Asselineau seront impuissantes à décourager ce magnifique élan populaire.

Les Français vont dire ce qu'ils pensent de l'équation dans laquelle TF1 et la bande des cinq souhaitent les enfermer pour que tout puisse continuer comme avant, en continuant de faire payer aux citoyens de base le prix du saccage du pays organisé au nom du primat divinisé de "la concurrence libre et non faussée" et des délocalisations industrielles entraînées à sa suite. Ils vont pouvoir dire ce qu'ils pensent des turpitudes des politiciens corrompus et de leur soutien aux plans destructeurs concoctés par l'Union Européenne pour préserver et accroître les profits des grandes sociétés et de l'oligarchie euro-atlantique.

Beaucoup de nos concitoyens sont très, très, très en colère. Ceux qui prennent le temps d'aller à leur rencontre dans le cadre de leur activité militante ou pour toute autre raison peuvent en témoigner.

Il est vrai aussi que beaucoup sont désabusés, écoeurés, dégoûtés, résignés, et ne voient pas d'issue, tant la classe politique est corrompue jusqu'à l'os.

Le nombre des abstentionistes va peut-être atteindre des sommets. Le piège du vote FN risque également de capter une part importante de ce mécontentement et de ce besoin irrépressible d'un changement dont on pressent qu'il devra être radical.

La candidature de François ASSELINEAU amène un grand courant d'air pur dans ce paysage désolant.

L'élection présidentielle et les élections législatives qui suivront seront des étapes importantes de la mobilisation des Français pour sortir la France du désastre. La bataille sera longue et difficile, les pièges tendus seront multiples. Les puissants qui tirent les ficelles dans les couloirs de l'UE et de l'Otan ne vont pas se résigner facilement à lâcher leur proie. Les élections ne suffisent pas, comme le montre l'escroquerie du traité de Lisbone rejeté par les Français par référendum le 29 mai 2005 .......et finalement ratifié dans le dos des Français par voie parlementaire le 14 février 2008. L'incapacité des politiciens de tous bords à honorer leurs belles promesses une fois arrivés aux affaires nous rappelle cette incontournable réalité. Les Français vont devoir se rassembler et fédérer leurs forces pour faire respecter leur volonté d'indépendance, redresser l'économie du pays, défendre et consolider leurs institutions démocratiques. C'est la raison d'être de l'UPR grâce à laquelle les Français peuvent aujourd'hui redresser la tête et reprendre confiance en l'avenir.

La colère populaire qui gronde inquiète les féodaux des temps modernes qui pillent la nation, affament le peuple, mettent le patrimoine du pays à l'encan, le livrent en pâture à des prédateurs de tous acabits, trahissent la confiance des électeurs en même temps que la patrie qui les a nourris. Ils investissent des moyens considérables et déploient une montagne de propagande pour faire élire l'un des multiples candidats qui nous invitent pour la énième fois à réinventer l'Europe, à renégocier les traités, à changer la couleur des murs de la prison dans laquelle ils s'appliquent à maintenir la France enfermée. Ils s'emploient encore et encore à étouffer autant qu'il le peuvent la voix de François Asselineau et de toute dissidence, comme l'attestent, entre autres, le simulacre de débat démocratique organisé sur TF1 lundi dernier avec la bande des cinq, repris en boucle ininterrompue tout au long de la semaine par l'ensemble des médias, la modification récente des règles qui encadraient l'organisation et le déroulement de la campagne électorale, en supprimant l'égalité des temps de parole accordés aux divers candidats, ou encore l'occultation de la candidature du président de l'UPR par une grande partie des instituts de sondage.

L'évènement de cette élection présidentielle, c'est l'irruption salutaire, dans le paysage politique national en cours de recomposition, de François ASSELINEAU et de l'UPR qui vont aller ensemble à la rencontre des Français à l'occasion des présidentielles et des législatives en les invitant à se prononcer en masse pour la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'Otan.

Avec l'UPR, François Asselineau va inviter les Français de toutes origines et de toutes conditions à se rassembler fraternellement et à peser de tout leur poids pour rétablir et faire respecter l'indépendance de la France.

Son score électoral sera l'un des enjeux majeurs du premier tour de l'élection présidentielle.