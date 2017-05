Les héros ne meurent jamais : Mozgovoy, nous ne t’oublions pas !

Il y aujourd'hui deux ans que le charismatique commandant de la brigade Prizrak, nous quittait. Parti trop tôt, lâchement assassiné par un commando ukrainien ayant, malheureusement, réussi à s'infiltrer sur le territoire de la toute jeune République Populaire de Lugansk. Enfant du pays né le 03 avril 1975 dans le village de Nizhnyaya Duvanka, dans le Donbass. Lorsque les premiers événements surviennent au printemps 2014, n'écoutant que son courage et son amour pour sa terre du Donbass, il rejoint la milice du peuple qui résiste à l'agression armée du régime de Kiev qui vient d'être constitué par une poignée de putschistes arrivistes, corrompus et qui entraîne l'Ukraine contre ce qui était à l'époque une partie de son propre peuple. Suite à cet engagement du cœur et de la raison, Mozgovoy rejoindra la brigade fantôme (prizrak) qui participera à de nombreux combats contre l'armée du régime de Kiev (Lyssytchansk, mais aussi à Pervomaïsk et Debalsevo). Par la suite il deviendra le légendaire commandant de l'unité. En plus du volet militaire, une unité de Prizrak est exclusivement dévoué dans le domaine humanitaire pour aider au maximum les civiles victimes de cette guerre déclenchée par les putschistes au printemps 2014. Un jour sombre pour la résistance du valeureux peuple du Donbass, comme tant d'autres malheureusement, lorsque que le samedi 23 mai 2015, entre Lugansk et Alchevsk, le petit convoi transportant Mozgovoy tomba dans cette embuscade meurtrière. Outre l'emblématique commandant, un secrétaire de presse, un conducteur et six gardes du corps seront eux aussi victime de la folie meurtrière du régime des putschistes. Orpheline de son chef, la brigade Prizrak continue son chemin depuis cette tragique disparition et fait courageusement face à l'ennemi se posant en bouclier protecteur du peuple. A titre personnel je n'oublie pas les camarades de la brigade, que vous soyez toujours dans les rangs ou rentré à la maison après le devoir accompli. Toutes mes pensées amicales vous accompagnent pour la suite. Oui, même s'il n'est plus de ce monde si dur, si cruel et injuste parfois, Mozgovoy est toujours dans nos cœurs et nos esprits et rien ni personne ne pourra nous ne le faire oublier ! Les héros ne meurent jamais, car on ne peut tuer ce qui est immortel ! Gloire à toi camarade !

Sébastien Hairon, volontaire bénévole et indépendant à Donetsk (DNR)

Mon blog consacré au Donbass et à l'Ukraine :

http://peupleslibres-nouvelle-russie.blogspot.com/