Les Insoumis tacticiens voteront Le Pen

@Jeussey de Sourcesûre

Plus le vote Le Pen sera élévé, plus Macron et Cie pourront appeler au vote « utile » aux législatives et s’assurer une majorité confortable.

le seul vote stratégique c’est de refuser Macron et Le Pen qui sont deux faces d’une même lame servant à poignarder le peuple.

le 7 mai, il faut choisir l’abstention. Le plus haut sera l’abstention, les votes blancs et nuls, le plus faible sera le pouvoir de nuisance de Macron et de Le Pen. Et nous pourrons alors contrattaquer par le mouvement social et par les urnes aux législatives

Ariane, tu te leurres. En reproduisant d’ailleurs la même erreur qu’avec Trump dont on nous disait qu’il serait différent de hillary. 100 jours plus tard, on voit qu’il a repris exactement la même politique ultra libérale et anti sociale que celle de Clinton Bush. Et Le Pen c’est pareil elle ne cesse de s’aligner sur Fillon UE MEDEF en matière économique.

Celui qui mettra un bulletin Le Pen dans l’urne sera un cocu qui va cracher du sang pendant des années.

Pas une voix pour Le Pen !