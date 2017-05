Les kamikazes de Dieu !

Dieu est grand ! Dieu est grand ! Et boum ! ils se font exploser en essayant de tuer le maximum de gens totalement inconnus, croyants dans le même Dieu qu'eux, ou tout simplement sans aucune croyance. Ces kamikazes de Dieu croient ainsi, en tuant le maximum de mécréants (ou infidèles), honorer la parole de leur Dieu et d'accéder immédiatement à la vie Éternelle et au Paradis.

Quelle est donc cette religion, cette croyance dont le Dieu est si puissant, pour persuader des jeunes gens de mourir pour lui, en provocant, en même temps, la mort de dizaines d'innocents ?

Cette croyance, nous la connaissons tous ! C'est la croyance dite monothéiste, sur laquelle nos sociétés occidentales et moyennes orientales se sont fondées. Leur Dieu est le Dieu d'Abraham : YHWH, Jéhova en hébreu ! Dieu créé de toutes pièces, et raconté par lui-même, via la main de Moïse, dans la Bible chrétienne, au niveau du Pentateuque.

Ce Dieu est, paraît-il, un dieu d'amour. Tous les croyants vous le diront, avec grande conviction. Y croire, ouvrirait la porte du Paradis et de la vie Éternelle. N'y pas croire, ouvrirait les portes de l'Enfer (je suis donc promis à l'Enfer). Qu'est-ce que ce Dieu, bon et d'amour, n'ayant aucune indulgence pour des milliards d'athées ?

Factuellement, ce Dieu est un Dieu de sang et de haine.

Ce Dieu, de contradictions, qui a enfanté, outre le premier génocide (le Déluge, véritable crime contre l'Humanité, provoqué par ce Dieu, a éliminé volontairement et sciemment, toute la population de la Terre, sauf 8 personnes choisies) et la religion-source, celle hébraïque, pacifique et non prosélyte :

a) deux autres religions (ou croyances disent certains, ne voulant pas être associés à des religieux, tels les évangéliques), elles-mêmes d'amour et de sang : la chrétienne et la musulmane. Leur livre "saint" est parsemé de tout et son contraire. Il y en a, ainsi, pour tout le monde. Dans presque 20% des versets (j'ai ces livres sur mon ordinateur), leur Dieu appelle à la haine et à faire couler le sang. Exemples, parmi des centaines de versets figurant dans ces deux livres, qui sont, paraît-il, la parole révélée de leur Dieu d'amour :

"Allez, et frappez du tranchant de l’épée les habitants de Jabès en Galaad, avec les femmes et les enfants." (Bible chrétienne : Juges 21 :10)".

"Tuez tous les garçons et tuez toutes les femmes qui ont connu un homme dans l’étreinte conjugale. Mais toutes les fillettes qui n’ont pas connu l’étreinte conjugale, gardez-les en vie pour vous." (Bible chrétienne : Nombres 31 : 17-18).

"Un châtiment ignominieux est réservé aux mécréants.". " Un châtiment douloureux attend les mécréants". "Au mécréant j'accorderai une brève jouissance et je le précipiterai ensuite dans le châtiment du Feu ". Quelle misérable fin !" (Coran : La Vache : 2.90, 2.104 et 2.126).

Les prêtres, les curés, les pasteurs, les imans livrent leur interprétation de ces funestes versets et les transforment en message d'amour pour convaincre leurs brebis (les fidèles) incrédules et souvent quelque peu demeurées, qu'avoir la Foi en ce Dieu, amène directement à la vie Éternelle et au Paradis. Beaucoup de ces brebis, sont pourtant très bien diplômées (BAC + 5, + 9 et même + 15). Mais, elles ont une peur terrible de l'Enfer. J'en connais ! Certaines de ces brebis croient même que l'Univers a été créé par Jésus (le Dieu fils de Dieu le père) il y a environ 6 000 ans, et que les 7 jours de la Création, sont en fait, des périodes. Oui ! cela est encore possible, aujourd'hui, à l'heure d'Internet et de Wikipédia. Le vice Président américain, Mike Pence, n'est-il pas créationniste ?

b) des dieux et des prophètes : Jésus, le Saint Esprit et Mahomet, dit aussi Mohammed, le Prophète de leur Dieu commun, celui de l'hébreu Abraham.

Les deux premiers, Jésus et le Saint Esprit, relèvent de ce que les chrétiens appellent la Trinité. Savent-ils, ces chers chrétiens, que, jadis, leurs pères, dont l'écrivain arabe Tertullien, ont repris, le concept hindouiste du Trimurti (1 500 ans BCE) de trois dieux : Brahmâ, Vishnou et Shiva ? Non ! aucun ne le sait. Très peu ont, de fait, une culture générale ! Très peu lisent autre chose que leur livre "sacré" !

Le Prophète est un véritable Dieu dans la religion mahométane ! J'entends souvent, autour de moi : le Prophète a dit ! Le Prophète a fait ceci ou cela ! Même le Dieu Jésus n'a pas autant de louanges chez les chrétiens. Ils préfèrent dire le Seigneur, Dieu ou Lord (c'est tout nouveau), sans dire de qui il s'agit vraiment : du fils, du père ou de l'Esprit saint. C'est très malin !

Pourquoi le Prophète (Jupiter, Dieu des Dieux, soit avec lui et avec sa Miséricorde !) est un véritable Dieu, dans les faits ? Tout simplement parce que Dieu (le père, celui d'Abraham) l'a choisi pour que l'ange Gabriel lui révèle le Coran, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le Prophète, qui ne savait lire ni écrire ! N'est-ce pas, tout simplement, fantastique ?

Et, comme je l'entends autour de moi : quand on croit, on croit ! N'est-ce pas, là aussi, tout simplement, fabuleux ? Terriblement incroyable aussi !

Alors, on peut comprendre pourquoi des jeunes gens, jamais des personnes âgées, elles ne sont pas idiotes à ce point pour se faire exploser pour une fable veille de quelque 1 900 ans ou de 1 400 ans. Elles croient, parce que leur entourage croit depuis des générations. Mais pas au point de mourir, quand même, même pour la promesse d'une vie Éternelle, factice !

Qui sont les vrais coupables ? Les Dieux, tels : Jupiter, Jéhovah, Jésus, Mars, Neptune, l'Esprit Saint, Uranus, Vénus et tous les autres ? Non !

Les vrais coupables sont la Bible chrétienne et le Coran, et, tous ceux et celles qui diffusent leurs messages, enfantins, mais d'amour et sang (cf : les versets ci-dessus).

Bible chrétienne et Coran, imaginés par des hommes pleins de malice pour en dominer d'autres. À leur époque, un simple orage, signifiait que Dieu était très mécontent. Époque où tous croyaient que la Terre était le centre de l'Univers et, qu'elle était plate. Que Jérusalem était au centre du monde, comme le montrent toutes les vieilles cartes de l'Occident. Etc., etc.

Malheureusement, en quelques dizaines de siècles, les porteurs de ces croyances, maléfiques, ont affiné leurs arguments, et aujourd'hui, ils ont presque réponse à tout. Et, quand ils ont épuisé leurs arguments, ils invoquent la vie Éternelle. "Tu ne crois pas, tu n'auras pas la Vie Éternelle !".

J'en fais souvent l'expérience en discutant avec des Témoins de Jéhova. Cela m'amuse ! Ce sont des abîmes d'inculture. Mais, ils sont patients et ne s'énervent pas, comme le font les chrétiens et les musulmans de base quand ils ne savent plus quoi répondre. La force des Témoins de Jéhova, c'est qu'aucun d'eux ne veut mourir pour le Seigneur leur Dieu. Bravo à eux ! Enfin des gens raisonnables, bien qu'irrationnels.

Alors, ayons une prière d'athée pour les futurs kamikazes de Dieu : "Jeunes gens, devenez Témoins de Jéhova, leur croyance vaut très largement la vôtre ! Ils ont le même Dieu que vous : YHWH ! De plus, le Paradis, le même, vous sera ouvert et vous aurez, aussi, la vie Éternelle !".

